La morenista que gobierna Campeche, Layda Sansores San Román, parece haberse metido en un problema que no luce menor, siendo que ha sido denunciada penalmente por violencia política en razón de género, e incluso su responsabilidad podría enmarcarse en una falta a la denominada Ley Olimpia (que contempla sanciones de cárcel), sin menoscabo de que se le podrían llegar a configurar otros presuntos delitos como espionaje, dado que de manera reiterada ha estado exhibiendo audios que habría obtenido bajo ese método.

Como ya se venía venir, tras la ya larga cadena de disputas y acusaciones mutuas entre el exgobernador de Campeche (2015 a 2019), Alejandro Moreno Cárdenas, y la actual gobernadora de esa entidad, sus diferencias habrán de dirimirse en los juzgados.

Sus desavenencias quedaron expuestas a partir de octubre del 2021, cuando la mandataria comenzó a exponer de forma explícita la riqueza -presuntamente mal habida- de su antecesor, al haber compartido imágenes de las lujosas instalaciones en las que trabajó Moreno.

Sin embargo, transitó de las imágenes a los audios para evidenciar “las malas prácticas” del dirigente nacional del PRI.

Layda Sansores contra Alejandro Moreno

En mayo de este año, filtró un audio en el que presuntamente se escucha la voz de Alejandro ‘Alito’ Moreno diciendo que Cinépolis entregó 25 millones de pesos a su partido para financiar campañas electorales. En el audio se escucha, supuestamente, a Moreno dialogar con otra persona a la que llama “Pepe”, a quien le explica que fueron poco los recursos que recibieron por parte de Cinépolis, aunque después reconoce que el dinero lo dio “en chinga y no estuvo mal”. “Es para que dé 300, cabr… ellos tienen desarrollos, tienen varios negocios, tienen clase”, expresó.

El 14 de junio reveló un nuevo audio de Alejandro Moreno, donde le acusa de cometer presuntos actos de corrupción. La funcionaria dio a conocer una conversación entre el líder del PRI con el diputado federal Javier Casique Zárate, supuestamente para realizar algunos movimientos en el sector farmacéutico con el resto de los gobernadores del país.

El 5 de julio, Layda Sansores dio a conocer otro audio donde se escucha al presidente nacional del PRI hablar con quien, según ella, es el exgobernador de Oaxaca, José Murat.

En la sección “Alito Delito”, del programa Martes de Jaguar, Sansores dio a conocer dicho audio en el que supuestamente Moreno y Murat planean cómo negociar reformas legislativas y extorsiones a empresarios como Germán Larrea, Ana María Aramburuzabala y Carlos Slim, entre otros.

En el audio más reciente, presentado el martes 12, se escucha a Alejandro Moreno Cárdenas, platicar con una persona, al parecer de nombre Homero, y en la conversación está presente el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, donde supuestamente asegura que él continuará en el cargo hasta el 2024 y se encargará de elaborar la lista rumbo a las elecciones del 2024 y la elección local de Tamaulipas. “Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista. Porque todos esos pendejos que andan allá afuera: ‘No que si no dan resultados’, se van a la ver..”, se escucha en el audio.

Layda Sansores acusó a Alejandro Moreno de tener ‘fotos íntimas’ de diputadas del PRI

Pero el conflicto mayor, o por lo menos el que ya ha sido denunciado ante la justicia, es el que surgió durante la penúltima transmisión de “El Martes del jaguar”, (una especie de Mañanera que conduce la propia Layda Sansores San Román), quien aseguró tener pruebas de que Alejandro Moreno recibió fotos íntimas de algunas diputadas de su partido.

“Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas; entonces se las manda a Alito y Alito con eso las tiene y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos; no, no se pueden intimida así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó la gobernadora el pasado 5 de julio.

Y aquí, Layda Sansores San Román, se equivocó. En su afán de protagonismo, en su búsqueda de lucimiento personal, de dar la nota, y de seguir exhibiendo las fechorías de Alito, (quien indudablemente deberá aclarar su inusitada riqueza y presuntos actos de corrupción), cayó en el exceso de alardear que tenía imágenes de diputadas desnudas y la Ley Olimpia lo castiga con cárcel.

Alejandro Moreno, acompañado de diputadas y diputados de su partido, denunció el martes 12 a la gobernadora de Campeche ante la Fiscalía General de la República (FGR) “por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras” del tricolor. “No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”, escribió Alito en redes sociales.

La mandataria estatal fue acusada de haber incurrido en violencia de género. Asimismo, se le responsabilizó de cualquier manejo indebido del contenido fotográfico al que aseguró tener acceso.

“Al haber declarado que presumiblemente posee contenido fotográfico de ‘diputadas’, victimiza a quienes ocupamos ese cargo y nos coloca en una situación de vulnerabilidad, además de que ejerce, en contra de todas nosotras, evidentes conductas de violencia de género”, sentenció Jaqueline Hinojosa Madrigal.

La Ley Olimpia podría castigar a Layda Sansores

La gobernadora fue denunciada por el presunto delito de violencia de género, pero también podría encuadrarse en una falta a la Ley Olimpia, la cuál reconoce la violencia digital como un tipo de delito y violencia contra las mujeres, por lo que establece sanciones como multas económicas o penas de cárcel para quien difunda en internet contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento.

La Ley Olimpia define la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual (fotos, videos, audios) sin consentimiento y a través de las redes sociales, atentando contra la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos, principalmente de las mujeres.

Y es que, aún cuando las imágenes no hayan salido a la luz pública, Layda Sansores declaró tener dicho material a su alcance y la Ley Olimpia sanciona la distribución, es decir que al tenerlas en su poder está siendo partícipe del delito, además de que evidencia una amenaza de que las puede dar a conocer y deja ver que está incurriendo en prácticas de espionaje.

El proceder de Sansores ha causado que se compare con el caso de la YouTuber YosStop, quien estuvo en prisión debido a la posesión de imágenes catalogadas como pornografía infantil en el caso de violación de Ainara Suárez.

Evidentemente, hay aspectos diferentes en cada caso, pero será muy interesante observar cómo proseguirá este asunto, pues la gobernadora, quien a los ojos de críticos ha incurrido también en actitudes misóginas, estaría obligada a denunciar ante las autoridades competentes lo ocurrido y entregar el material que tiene en su poder. Pero más interesante será conocer el proceso que seguirá la autoridad, pues no hay que olvidar que la señora gobernadora es bastante cercana a Palacio Nacional y ya sabemos la estrecha relación que en ese sitio guardan con el Poder Judicial.

