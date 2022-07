Luego de que Layda Sansores advirtió a diputadas y senadoras del PRI por supuestas fotos desnudas, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, pidió no revictimizar a mujeres.

La última declaración de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha causado gran polémica.

Ya que en ella señaló al líder del PRI, Alejandro Moreno, de tener fotos de sus compañeras priistas desnudas, situación que podría, según Layda Sansores, utilizar para chantajearlas.

Luego de emitir dicha declaración, Layda Sansores ha recibido comentarios y reproches de diversas figuras de la política mexicana.

Desde la priista Dulce María Sauri, quien lamentó que Layda Sansores tenga en su poder dichas imágenes y no las haya entregado a las autoridades.

Hasta su compañera de Morena, Citlalli Hernández, quien alzó la voz y pidió no revictimizar a las mujeres del PRI.

El pasado 10 de julio la morenista Citlalli Hernández pidió no revictimizar a las mujeres del PRI, luego del comentario de Layda Sansores.

A través de Twitter, la militante de Morena hizo un llamado a simpatizantes y militantes de la cuarta transformación para no revictimizar a sus compañeras, quienes presuntamente entregaron material privado a su dirigente.

Citlalli Hernández también señaló que desde Morena se lucha contra todo tipo de violencia y opresión, y añadió que México merece una nueva forma de hacer política.

Otra de las personalidades de la política que emitió comentarios referentes a las declaraciones de Layda Sansores fue la priista Dulce María Sauri.

La expresidenta del PRI lamentó que “una mujer con amplia trayectoria en la política”, refiriéndose a Layda Sansores, incurra en “esas actitudes violentas”.

Además, aseguró que las declaraciones de la gobernadora de Campeche denigran el ejercicio de la política y la larga lucha que han dado las mujeres para participar en ella.

Por su parte, el aliado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó a Dulce María Sauri por su comentario.

Indicando que están culpando a Layda Sansores de cometer violencia política de género contra legisladoras y no a quien presuntamente es dueño de dichas imágenes, Alejandro Moreno.

La declaración de Layda Sansores donde señala la existencia de fotos de las legisladoras del PRI, bajo el poder de Alejandro Moreno, se hizo en su programa Martes de Jaguar el pasado 5 de julio.

Y aunque la gobernadora de Campeche aseguró que Moreno tenía en su poder dichas imágenes y que las podría utilizar para chantajear a las priistas, Layda Sansores no aclaró si ella también tenía las fotografías.

No obstante, la morenista aseguró que tanto ella como su gobierno han sido muy cuidadosos para que el contenido, que en algunas de las imágenes se trataría de desnudos, no se difunda.

“Es que él las embauca y es muy cautivador, yo creo que a unas les paga la renta, pero en fin, cuidado diputadas porque algunas de ustedes mandaron fotos, de veras que... unas hasta desnudas y pues se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene y creen que él las va a cuidar y va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos. Es nada más una advertencia, nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”.

Layda Sansores