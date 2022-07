En el que sería último audio dado a conocer por Layda Sansores, Alejandro Moreno insultó a líderes del PRI, pues sentenció que se quedará en el cargo sin importar las exigencias.

De acuerdo con el nuevo material revelado este 12 de julio, Alejandro Moreno se refirió de forma despectiva a los líderes del PRI, ya que se refirió a ellos como “pendejos”.

El que se trataría del último audio, contiene lo que se presume, es una conversación de Alejandro Moreno con su homólogo del PAN, Marko Cortés, y un hombre llamado Homero.

En la conversación grabada en el audio, se puede escuchar a Alejandro Moreno advirtiendo que ignorará a los líderes del PRI que le exigen un buen papel, pese a los resultados de las elecciones 2022.

Lo anterior debido a que dijo que él fue electo como dirigente nacional del PRI para terminar hasta el año 2024, por lo que dijo, se quedará en el cargo y le “vale madre lo que digan”.

Incluso, tras referirse a los líderes del PRI como “pendejos”, Alejandro Moreno subió el tono de los insultó y señaló que “se van a la verga” las figuras de poder en el partido.

En el nuevo y al parecer último audio, destacó que si dios le “da vida”, él será el responsable de decidir las listas de candidatos en los siguientes procesos electorales.

Así lo aseguró Alejandro Moreno al desestimar las críticas y exigencias de los líderes del PRI que le han pedido buenos resultados a pesar de la nueva configuración del mapa político que no favoreció al partido.

Y es que en el audio dado a conocer este 12 de julio, Alejandro Moreno los mandó “a la verga”, debido a que reiteró, fue electo para un periodo de 4 años.

“Primero dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pendejos que andana allá afuera (que dicen) “no, que si no dan resultados”, se van a la verga, yo fui electo 4 años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”

Alejandro Moreno