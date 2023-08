El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que el servicio paró en la Línea 3 debido al presunto lanzamiento de una persona.

La Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, se encuentra con retrasos debido a que se hacen maniobras para el rescate de la persona que presuntamente se lanzó.

Usuarios en redes sociales afirman que el suceso se presentó en la estación Copilco, de la Línea 3.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2023

Este lunes 28 de agosto, las estaciones del Metro CDMX lucen más abarrotadas por el regreso a clases e inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Persona se arroja al paso del tren en Línea 3 del Metro CDMX

Usuarios en redes sociales contaron que no solo se desalojó la estación Copilco, sino también las cercanas como Coyoacán, en el trayecto de la Línea 3.

El anuncio del Metro CDMX para informar del paro del servicio fue a las 6:55 horas y a las 7:14 informó que se ofrece el servicio con normalidad, por lo que durante 19 minutos fue lo que duró la suspensión.

No obstante, usuarios señalan que la estación sigue cerrada minutos después del anuncio y otras de la Línea 3.

Copilco sigue cerrado y ya llueve pic.twitter.com/De9DgRpkHb — Monse (@GMSCADENA) August 28, 2023

Cabe recordar que la Línea 3 del Metro lleva a Ciudad Universitaria, donde estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inician clases a las 7:00 horas.

Metro CDMX recuerda que ofrece ayuda psicológica permanente

Ante el hecho, el Metro CDMX recordó que ofrece ayuda psicológica permanente y de manera gratuita.

El servicio está disponible para todos los usuarios que lo soliciten y brinda atención con personal especializado.

Recuerda que la depresión y otras problemáticas de salud mental pueden atenderse oportunamente. Porque tu salud mental también es importante, solicita ayuda. pic.twitter.com/tz9E8lngKj — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2023

¿Dónde está el módulo de atención psicológica del Metro CDMX?

Este módulo se encuentra en Avenida Balderas 58 Primer Piso, colonia Centro, C.P. 06040, en la alcaldía Cuauhtémoc, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

Se trata de la estación Juárez, de la Línea 3. En lugar de bajar a andenes se tiene que subir al primer piso y son las oficinas donde normalmente resuelven a usuarios temas con su tarjeta de ingreso al Metro CDMX.

Pelea en redes sociales por insensibilidad

Usuarios del Metro CDMX se molestaron ante la insensibilidad de otros, quienes se quejaron del suceso a las 7:00 horas cuando están por ingresar a su trabajo.

“¿Todo bien en casa?” cuestionaron algunos que solo pensaron de manera individualista para llegar a su trabajo y no tuvieron la empatía para comprender la situación de la persona que decidió lanzarse.

“Neta que onda con los comentarios, no saben ni lo que pasaba la persona, que poca empatía. No es culpa que en sus trabajos negreros no les justifiquen la falta. Hay que tener mas empatía, ustedes hacen una sociedad una mierda neta”, escribió un usuario.

Usuarios aprovecharon para quejarse de que el servicio es lento en otras Líneas del Metro CDMX, lo cual señalaron sucede a diario, independientemente de incidentes o el regreso a clases.