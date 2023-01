Imagino que el presidente López Obrador ya está acostumbrado a que le tiren de todos lados. Entiendo que exista la crítica con sentido, pero hay críticas palomeras y sin sentido que en ocasiones parecen broma, aunque no lo sean. Hay un usuario en Instagram que se llama “ojalafueraunedit”, creo que hay varias cosas que han subido dignas de esa publicación.

Las fotos interpretadas

De esas he encontrado un montón. Hay una donde Jill Biden va caminado mientras Beatriz Gutiérrez le va comentando algo. En ese momento la expresión facial de la Sra. Biden parece ignorar lo que le dice la esposa de AMLO. Muchísimas interpretaciones de la foto donde en otras fotos se ve a ambas señoras animadas. ¿A cuál foto o interpretación le creemos?

Hay otra que creo que es una de las que más inventiva tiene. Le explico, me toco estar en el recibimiento del presidente Biden y lo que se vio fue un ambiente de cordialidad entre los dos presidentes y entre los equipos de ambos países. No se vio un gesto de desprecio, ni una mala cara, mire que hasta el presidente se subió a “La Bestia” cosa que pocos hacen. Bueno, de ahí tomaron una foto cuando estaban por salir de la pista del aeropuerto, donde se ve a AMLO viendo para enfrente. Muy lejos para determinar si estaba enojado, confundido o arrepentido como muchos han interpretado. Ahora no se vale ver para el frente cuando va manejando un chofer. Imagino que todos buscarían tener una fotografía de dos presidentes como dos comadres tomando el té.

Esa es la foto interpretada cuyas interpretaciones se me hacen las más jaladas de todas. Que si el presidente iba viendo al frente porque no habla inglés, que si iba así porque no se quería subir con Biden, que si Biden venia exigiéndole algo a AMLO. Esto fue al momento de que cerraron las puertas de “La Bestia” y salieron para el hotel de Biden. ¿Realmente usted cree que paso todo eso en cuestión de segundos?

Solo para no engañarnos, que AMLO haya entrado con Biden a “La Bestia” fue algo totalmente planeado y seguramente organizado por el gobierno de Estados Unidos en conjunto con el gobierno de México. Todo mundo sabe que López Obrador no habla inglés al igual que Biden no habla español. Seguramente había un servicio de traducción para que ambos presidentes tuvieran ese canal de comunicación. No hay que buscarle tanto para sacar una nota donde en realidad no la hay.

El Ingles

¿Usted cree que es totalmente necesario que un presidente hable en inglés? A mí me parece más un accesorio que una necesidad. El Papá tiene que hablar italiano porque da misa en el Vaticano. Trudeau tiene que hablar francés porque su país es bilingüe. Pero el presidente de México no tiene que hablar en ingles porque no es necesario para gobernar al país. No es como que el presidente no pueda hacer uso de un traductor para comunicarse mejor con los demás. Para eso esta ese servicio. Hay que entender que el presidente de México no es alguien trabajando en compras de una compañía trasnacional. Si esto fuera aplicable para todos los casos, ¿por qué el presidente Biden no habla español?

En ocasiones, es mejor tener un traductor porque muchas personas que creen que hablan inglés, están hablando en español con palabras en inglés. Si no, échese una vuelta por el Twitter de Frena, donde Gilberto Lozano da una catedra de cómo no hablar en inglés. El video es hasta cómico, si fuera maestro de ingles lo pondría como ejemplo de lo que no hay que hacer.

El AIFA

Con mi columna sobre la llegada de los lideres al AIFA me llegaron comentarios que no entiendo. Me dijeron que el AIFA solo tiene 14 posiciones, pero en realidad tiene 28 posiciones con puente de abordaje, 5 posiciones de contacto con abordaje a través de plataforma y 12 posiciones remotas, en total 45 posiciones de embarque. Lo de las posiciones tiene que ver con la cantidad de tráfico aéreo que puede recibir y un montón de cosas que tampoco tienen sentido.

Es un hecho que el AIFA puede recibir un avión del tamaño del Air Force One sin problemas. Es un hecho que ni al Servicio Secreto de Estados Unidos, ni al Cuerpo de Seguridad de Canadá se le hizo peligroso. Ambos presidentes se trasladaron vía terrestre a su destino sin problema.

Se empieza a ver más claro que lo de no enviar vuelos al AIFA tiene más que ver con un tema político que con un tema operativo. Habrá que esperar que pasa con la clasificación de la FAA para México, quizá ahí cambie un poco la cosa.

Muchos otros alucines