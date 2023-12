En ocasiones mi ciudad vive decepciones porque hay muchas personas que se aprovechan de la confianza de la gente. Esas personas que comienzan de manera trasparente y que acaban mostrando sus verdaderos colores o sus mismas excusas. Los regios deberíamos de mejorar y saber analizar lo que realmente pasa y exigir, donde se puede, que cambien un poco las cosas.

Los Rayados de Monterrey

Todos los años, desde hace varios, el equipo de mis amores me decepciona uno hace que me haga menos Rayado pero me hace cuestionar lo que hacen. Todos los años se llenan de los jugadores más caros de la liga y por una razón u otra se “aburguesan” llegando y pierden el foco y la pasión.

El sábado vi el partido del Monterrey con la ilusión de que pasaran a la siguiente ronda, pero al final se dio lo que muchos no queríamos pero esperábamos desde que vimos el partido del miércoles.

No es posible que un equipo que cuesta muchos millones de dólares menos tenga más oficio que el de los Rayados del Monterrey. No puede ser que jueguen sin alma y sin ganas. No se entiende que todos estos jugadores que quedaron en segundo lugar de la tabla no puedan con un equipo que hizo 10 puntos menos.

Las excusas que oímos año tras año son las mismas. “Se analizarán a los jugadores y se quedarán los que representen los valores de la institución”, “Sabemos que estamos decepcionando a la afición y les quedamos a deber”, “el próximo año será el nuestro”, mentira tras mentira tras mentira.

Mire, como aficionado a los Rayados hemos vivido épocas peores, pero esta época del engaño lastima más a la gente sobre todo en una ciudad donde una gran parte de las pláticas tienen que ver con el futbol.

Entiendo que el equipo no es público, es privado, pero, aun así no deberían de hacer tantas promesas y contratar a personas que no dan resultados y se llenan de excusas. Vi un video donde el director técnico de los Rayados deja con la mano extendida a un niño que la quería chocar con él. ¿Esto es importante? Creo que demuestra humildad y conexión con la gente y la verdad era solo un niño. Otros directores técnicos la han “chocado” con otros DT’s pero este desairó al muchachito. Este DT’s saluda de mano a todos los medios pero no saluda a los que pagaron por verlo hacer un ridículo en la cancha. Imagine que Lebron James de los Lakers la “choca” con la gente y este mamón argentino no lo hace, habría que analizar su pésimo trabajo y este tipo de actitudes.

Directiva de los Rayados, por favor ya no ilusionen y no nos mientan.

El Gobierno Estatal

Este gobierno ha sido un desmadre, un verdadero desmadre. No puede ser lo que se vivió desde el miércoles en la Cámara de Diputados hasta lo que se está viviendo ahora. No puede ser que los funcionarios públicos no respeten las instituciones y quieran hacer lo que ellos quieren aún y cuando estén violando las leyes que son claras.

El desmadrito del viernes también fue lamentable. Policías haciendo una valla en lugar de estar vigilando las calles. Retos y denostaciones que llegan a cansar.

Ya parecía incomodo que el gobernador García desistiera de su gubernatura para aspirar a ser el presidente del país después de prometer en varios medios y en la misma campaña que no lo haría. Le otorgan la licencia y sabiendo que el congreso no iba a elegir a una persona a su modo él y su equipo metieron amparo tras amparo para quedará la persona que él había designado a pesar de que esto violaba lo escrito en la constitución. Minutos después de que empezara el tiempo de su licencia aplico la de “dijo mi mamá que siempre no” y reasumió su cargo.

¿Es valido que regrese a su cargo? Sí, pero hay que cumplir con ciertos protocolos que se esta pasando por el arco del triunfo. Samuel García, ahora como ciudadano, tendría que ir con el Congreso del Estado con una solicitud pidiendo terminar su licencia para volver a tomar su puesto como gobernador.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el gobernador de Nuevo León es el elegido por el Congreso de Estado como interino, Luis Enrique Orozco. La SCJN no es cualquier cosa es el máximo organismo que encabeza el Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia es verdadera por lo que hoy y hasta que Samuel García lleve su solicitud de suspensión de la licencia, el gobernador de Nuevo León es Orozco.

Este lunes será un día interesante pues Nuevo León tendrá dos personas que se dicen gobernadores, pero solo uno de ellos es el que puede hacer esta función y no es García.

Los secretarios Estatales se tendrían que ir reportando con Orozco hasta que los diputados locales de Nuevo León.

El reto al deber ser es donde me siento realmente engañado. A ver qué pasa…