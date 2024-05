El INEGI presentó información sobre las características sociodemográficas de la población femenina de 15 años y más con hijas e hijos. Los programas estadísticos que se usaron para estimar los indicadores son la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, cuarto trimestre de 2023) y la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. Algunos hallazgos importantes (y otros datos que son, más bien, un triste recordatorio):

En México, 7 de cada 10 mujeres que participan en el ámbito laboral son madres. De ellas, 3 de cada 10 también son jefas de hogar, lo que implica la responsabilidad de ser el sustento de su familia. El 64.4% de las madres ocupadas en el mercado laboral, son trabajadoras subordinadas y remuneradas, sin embargo, la mayoría de ellas solo percibió un salario mínimo, mientras que únicamente el 3.8% pudo recibir más de 3 salarios mínimos. La educación es un factor importante si se considera que solo el 32.8% de las mujeres cuenta con educación media superior o superior.

Es importante mencionar, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los hogares donde la mujer es la jefa del hogar presentan un mayor rezago educativo y carencia en alimentación, en comparación con hogares donde el hombre es el jefe del hogar.

En comparación con las cifras anteriores, 2,637,508 mujeres manifestaron no haber trabajado pese a que tenían la necesidad o el deseo de hacerlo y el principal motivo por el cual no podían era por que no tenían quien cuidara a sus hijos pequeños, enfermos o adultos mayores.

Otro tema relevante porque impacta el tiempo que la madre tiene para dedicarle a todo lo demás, es el de los cuidados, es decir, de la población que necesitaba atención y la recibió por parte de algún integrante del hogar, en específico de la madre. Este tipo de labores reflejan los roles que se tienen establecidos tanto para hombres como para mujeres. En este caso, la demanda de cuidados en el hogar, la cubren en su mayoría las mujeres, lo que genera una carga más en el día a día y que además representa un trabajo que no es remunerado.

Más allá de tocar temas como equidad de género, o desigualdad laboral entre hombres y mujeres (que sí existe), las cifras nos muestran que las mujeres que además asumen la responsabilidad de ser madres se enfrentan a un entorno que tiene ideas y roles establecidos tanto para hombres como para las mujeres. Pareciera que por default son las mujeres quienes deben asumir ciertas actividades porque son “inherentes” a su género.

El hecho de que las mujeres asuman un papel activo al frente de su hogar, no sólo como mamás sino también realizando alguna actividad laboral remunerada puede reflejar una mayor autonomía y posicionamiento en la vida socioeconómica, sin embargo, es difícil dejar de lado el hecho de que los hombres siguen teniendo mayor participación en el mercado laboral remunerado y que las mujeres además de cumplir con su rol como madre y trabajadora, también realiza actividades no remuneradas propias del hogar o de cuidados de familiares. Todos estos son datos, no discurso, y menos discurso partidista. Aquí estamos. Hacia dónde vayamos requiere de acciones oportunas además de la denuncia anual o el diagnóstico académico.