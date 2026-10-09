Dicen que leer es, en el fondo, una búsqueda de libertad. Para mí, esa necesidad comenzó desde muy niña. Me daba una curiosidad enorme ver cómo mi papi disfrutaba tanto de la lectura, y era tanta mi urgencia por aprender a hacer lo mismo que mi mami se sentó conmigo y me enseñó a leer. Ella me dio la entrada a este universo. Mi papi, con ese ejemplo constante que a su vez le heredó mi tamaulipeca favorita, mi abue Fela, nos contagió a mis hermanos y a mí ese mismo amor por los libros. En nuestra familia, la lectura era y sigue siendo parte del día a día.

Cuando creces y sigues leyendo, te topas con una realidad, la mayoría de los libros que te rodean, los que te enseñan en la escuela o los que se consideran “imprescindibles”, fueron escritos por hombres. Sus voces eran la norma y las nuestras quedaban en un segundo plano.

Por eso, hace algunos años tomé la decisión consciente de cambiar mi ruta y me propuse leer principalmente a mujeres. Quería recuperar el tiempo perdido y escuchar cómo nos contamos nosotras mismas, fuera de los filtros habituales.

En los últimos meses llevé este reto más allá y me dediqué a buscar a las escritoras que han alcanzado el máximo reconocimiento de las letras, las ganadoras del Premio Nobel de Literatura. Leerlas ha sido una experiencia increíble. Cada una de ellas tuvo que abrirse paso en una estructura que durante mucho tiempo nos dejó de lado.

Me emocioné muchísimo al enterarme de que la canadiense Anne Carson recibió el galardón. Con ella, ya son 19 mujeres las que han ganado el Premio Nobel de Literatura frente a 104 hombres que lo han recibido a lo largo de la historia. Es una cifra que se dice fácil, pero que detrás lleva nombre, apellido y mucha resistencia, así como una gran brecha de género.

Al ver esa lista, no puedo evitar pensar en la niña que fui. En la niña a la que su mamá le enseñó las primeras palabras porque quería imitar el disfrute de su papá por la lectura. Hoy entiendo que leer a mujeres no es solo un pasatiempo, es una postura ante la vida.

Celebro el reconocimiento de Anne Carson, pero sobre todo, celebro que las niñas y adolescentes crezcan sabiendo que las letras también nos pertenecen. Por eso, juntas y juntos impulsemos el talento de más escritoras, abramos espacios a sus libros y asegurémonos de que ninguna voz femenina vuelva a ser silenciada.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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