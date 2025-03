Ya perdí la cuenta de las veces que en mis redes sociales he abordado el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ). Mucha gente asegura que es un “aeromuerto” donde no se paran “ni las moscas”, que es un capricho inútil de “López”, que no sirve para nada, que es feo porque se parece a la bodega “Aurrerá” (una palabra que por cierto en euskera significa “adelante”), y el condimento que aparece en todas esas intervenciones, es que cualquiera que hable bien de esta terminal aérea lo consideran un atolizado del gobierno de la Cuarta Transformación.

Y justamente todo este tipo de descalificativos que acabo de escribir, son los que ha tenido que “soportar” el arquitecto que en TikTok se hace llamar Juve3dstudio; creo que él ya no ve lo duro, sino lo tupido, como decimos en México, porque así opera el razonamiento de la gente que en general odia todo lo que huela a Andrés Manuel López Obrador.

En esta columna he insistido que las fobias nos impiden analizar realmente si el AIFA es un elefante blanco, si de verdad es ese monumento a la corrupción del partido Morena, o si por el contrario todas estas voces disidentes solamente repiten como periquitos una narrativa que, en la actualidad, ya ni siquiera se ajusta a la realidad.

Vayamos a ello; en un video de duración de 7 minutos con 48 segundos, este arquitecto explica por qué considera que la nueva terminal aérea es la mejor del país, hablando desde su punto de vista como arquitecto, pero también como usuario.

Y en efecto, ¿podríamos quitar por un momento la narrativa política de la terminal aérea? Gracias. Si de verdad queremos ahondar en este tema, es importante que retiremos los sesgos, ni es la obra más hermosa del mundo mundial, ni tampoco es una porquería.

Comencemos por el principio, este arquitecto expone que la nueva terminal es -hasta ahora- el mejor aeropuerto que se tiene en el país, y explica sus razones. Es momento de recordar el “Prix de Versailles” ¿saben por qué el AIFA ganó ese premio? Por el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética de la terminal aérea, así como por su funcionalidad.

El reconocimiento va más allá del tema estético, porque lo “bonito o feo” es meramente subjetivo, pero el premio lo ganó por cumplir con un diseño completamente sostenible, amigable con el medio ambiente, y además funcional, tanto para el personal que ahí labora, como para los pasajeros.

Así llegamos a un tema que por más que explico, la gente de la oposición se niega a entender: el proyecto original (y cancelado) del NAIM proyectaba, si todo iba bien y no había retrasos, que se estrenase el año pasado, esto es en 2024, y esto implicaba que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerrara operaciones aéreas para siempre.

El NAIM no podía convivir con el AICM, a diferencia del AIFA. Este punto es muy importante, porque a mucha gente se le olvida que el traslado no iba a ser sencillo, pasar todas las operaciones de una terminal a otra iba a ser un trabajo mega titánico. En verdad se los digo, un aeropuerto nada tiene que ver con una terminal de autobuses o de cualquier otro transporte, la forma de operar es muy distinta y tan solo trasladar un par de vuelos ya crea su pequeño sisma.

Otro punto positivo que hace al AIFA muy atractivo es su sistema para documentarse, así como los filtros de seguridad que utiliza; no tener que sacar todas tus cosas te ahorra muchísimo tiempo, y ¿qué creen? además ayuda a disminuir tu huella personal de carbón.

Sé que mucha gente no está consciente del grave problema que significa el cambio climático, pero si estas pequeñas acciones se suman, ya se está ayudando al planeta, que es nuestro hogar.

Otro punto que aborda el video del arquitecto Juve3dstudio es que no, el AIFA no está vacío. La gente que sigue diciendo que “ahí no se para ni dios” está en un error absurdo; en los hechos hay registros de cuántos pasajeros utilizaron el AIFA durante el 2024, y cómo es que ha venido creciendo, cerrando con más de 6 millones de pasajeros. Es un crecimiento muy importante que lo coloca incluso dentro de los 10 aeropuertos más transitados del país, quedando en la posición número 8, por encima de los aeropuertos de Mérida y el Bajío.

Sobre el tema de “que está muy lejos”, quiero que imaginen esta escena: son los años 30, y voy a tomar un vuelo en el Aeropuerto Benito Juárez ¿sabían que en aquel entonces los llanos de Balbuena estaban afuera de la Ciudad de México? Una de las principales quejas del AIFA es “la gran distancia que existe entre la ciudad y la terminal”, y eso lo menciona el arquitecto en su video; pero si nos remontamos al pasado, con la intención de vislumbrar un mejor futuro, hace mucho sentido tener un aeropuerto “lejos de la mancha urbana”.

La gente que se queja porque le da mucha flojera buscar, y no sabe que hay muchísimas opciones para poder llegar, desde camionetas que en puntos estratégicos te recogen y que puedes volver a utilizarlos para tu regreso, como el “AIFAN” de VivaAerobus que te lleva desde algunos puntos específicos, al AIFA y de regreso.

Las personas a las que les gusta gastar en “taxi” o peor aún, en vehículos de “aplicación”, (UBER, DIDI, etc), gastan una fortuna, y dejan claro que no saben lo que es viajar.

Otra gran opción -y la tienen- es la de dejar el automóvil en el aeropuerto, y pagar por día, no está nada caro, comparado con estacionamientos de centros comerciales que -literalmente- te cobran un ojo de la cara por una hora, y ni hablar de los estacionamientos de los hoteles de Campos Elíseos, en Polanco, en los que duele el hígado y el bazo al mismo tiempo cuando una tiene que ir a cubrir notas y eventos.

Llegamos así al último mito, aprovechando el video del arquitecto: que el AIFA “opera en números rojos”. El director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor Román, en una conferencia mañanera informó en diciembre del año pasado:

<i>“El Aeropuerto Felipe Ángeles, en 2022 fue deficitario, 2023 también y en 2024, estamos considerando facturar 2 mil 700 millones de pesos, contra un gasto de operación de 2 mil 350 millones de pesos.</i> <i>Desde el primer trimestre de este año, superó el punto de equilibrio, es decir la rentabilidad está manifestada y así vamos a terminar este año 2024, con saldo a favor.</i> <i>Regularmente un aeropuerto cuando se inaugura en el mundo, logra rebasar su punto de equilibrio hasta el quinto o sexto año, aquí se llegó a partir del primer trimestre de este año, es decir, a dos años de su operación”.</i> General Isidoro Pastor Román, director general del AIFA

En resumen, y sin sesgos de politiquería barata, el AIFA es un aeropuerto funcional, amigable con el medio ambiente y forma parte del grupo de aeropuertos metropolitanos. La Ciudad de México ya no cuenta con una sola terminal aérea, sino con varias que funcionan en armonía para una mejor distribución del pasaje.

El crecimiento de la nueva terminal aérea es palpable, y no, no es un elefante blanco donde nadie toma un avión, sino todo lo contrario, pasó de tener en 2023 poco más de 2 millones de pasajeros a más de seis en 2024.

Además, algo plausible en toda regla, encontraron el punto de equilibrio en la administración de esta nueva terminal aérea, generando incluso rentabilidad. En buen español, para que se entienda, el AIFA además de sostenerse a sí mismo, ya está generando dinero.

Los invito a que dejen el discurso político barato a un lado, porque si a esas nos vamos, tendríamos que despreciar todas las obras públicas que hizo el PRI en 70 años; del PAN no hablo porque ellos no hicieron nada, pero el Partido Revolucionario Institucional fundó las bases del México moderno, nos guste o no, aunque eso no significa (ni por asomo) que estoy de acuerdo ideológicamente con ellos.

Las obras son para el pueblo, el público que se ve beneficiado por estas; es absurdo pensar: “ay no, me niego a caminar por la calle porque la pavimentó el PRI” ¿verdad que suena muy estúpido?, “no uso el metro la línea A porque la construyó Carlos Salinas de Gortari, no voy al hospital porque fue construido durante la época de Gustavo Díaz Ordaz, de Echeverría”, o ponga Usted al político de su preferencia.

El AIFA funciona, y como lo dijo el arquitecto Juve3dstudio en su video, denle la oportunidad, y no se dejen convencer por gente que ni siquiera lo ha utilizado, y lo único que hacen es repetir una historia que no se apega a la realidad actual del aeropuerto.

X: @xime_garmendia