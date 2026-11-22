La presidenta Claudia Sheinbaum ha pronunciado un discurso memorable en la reunión de la APEC.

Más allá de todos las tesis, conceptos, argumentos y evidencias que compartió sobre el modelo de desarrollo con bienestar que México está implementado por el bien de todos, hago notar que se trata de un texto fundado en directivas y principios constitucionales que sintetizan la experiencia histórica relevante del país.

Dicho en breve, se trata de la realización de las condiciones de contexto para ejercer con equilibrio y eficacia los derechos individuales y colectivos, tanto civiles, políticos y económicos, como sociales, ambientales, comunitarios e interculturales.

No lo explicaré aquí.

Solo me permito recordar que eso es lo que dice textualmente la Constitución del país vigente en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 25 a 28 y otros más, y forma parte de los compromisos interamericanos e internacionales:

El crecimiento y el desarrollo económico deben ser sinérgicos con el bienestar del pueblo, su mejoramiento constante, el medio ambiente y la soberanía nacional, en un contexto pluriétnico y de diversidad cultural.

Libertades aseguradas, pero lícitas y productivas, social y culturalmente responsables, cooperativas y solidarias.

Igualdad, pero no formal, sino sustancial. Para mujeres, hombres y comunidades de la diversidad, para niñeces y juventudes, personas adultas y con discapacidades, vulneradas por el proceso del propio desarrollo capitalista insensible.

Justicia en serio. No corporativa, endogámica y tecnocrática, con derecho de picaporte para minorías privilegiadas, sino para la gente más humilde y de los sectores medios y populares, sin desmedro de cualquiera otra que la requiera, sin discriminaciones

En fin. Democracia, no solo como estructura jurídica o régimen político institucional intocable, sino práctica cotidiana en toda institución social, de la familia, empresas o sindicatos a los grandes poderes públicos. Democracia como forma de vida y no de dominación, explotación y muerte.

En síntesis, la presidenta Sheinbaum mostró el alma de la Constitución histórica de México: de qué sirve la economía, la política o el derecho si no podemos vivir bien, es decir, con bienestar.