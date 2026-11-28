“De la discusión nace la sabiduría”. Principio masónico

Se llama así, síndrome de Reye, en honor a Douglas Reye, quien lo describió en 1963, y consiste en un cuadro grave de daño cerebral y hepático (del hígado) agudo, es decir, abrupto y rápido, con consecuencias fatales en un gran porcentaje de los casos. Pero, afortunadamente, es muy raro, se calcula una tasa de 0.04 a 0.05 casos por cada 100,000 niños menores de 18 años de edad, es decir, si se llena siete a ocho veces el estadio de futbol Banorte al máximo con jóvenes y niños, solo uno de ellos tendría riesgo de padecer síndrome de Reye.

Yo personalmente cuando fui estudiante de pediatría en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, del año 1999 al 2002, no conocí un solo caso de síndrome de Reye en más de 50 mil niños que atendí en ese periodo.

El síndrome de Reye se describió como una complicación de la varicela, de la influenza, o en menor proporción, de las gastroenteritis virales, cuando los pacientes al tener dichas infecciones tomaban aspirina, particularmente. Pero al analizar los artículos al respecto, encontré que otros medicamentos también causan síndrome de Reye si los toman los niños durante dichas infecciones, incluyendo paracetamol, ácido valproico, si comen alimentos enmohecidos o si aspiran insecticidas.

De tal aseveración concluí una teoría bastante relevante:

Que el síndrome de Reye es más bien una intoxicación y no una reacción por los medicamentos, hongos e insecticidas descritos, cuando se asocian a una infección viral, ya sea varicela, influenza o gastroenteritis.

En el caso de los tres medicamentos descritos que se asociaron a síndrome de Reye: aspirina, paracetamol y ácido valoproico, es muy probable que en los ocho casos descritos de defunción por este síndrome, sobre todo en Gran Bretaña y Alemania, en la década de los ochenta, lo que haya sucedido es que los padres de los niños en cuestión muy probablemente les dieron dosis de más de cualquiera de los tres, y el síndrome de Reye que presentaron fue por sobredosis y no por reacción con los virus que tenían en ese momento infectándolos. En el caso de los mohos y de los insecticidas, es más evidente que la intoxicación que pudieran causar haya sido la causa del síndrome de Reye mencionado.

En Pediatría existe mucha confusión en las dosis cuando se les indican a los padres para darles los medicamentos líquidos a sus hijos, por ejemplo, una cucharada de un medicamento, que debe ser cafetera de 5 mililitros, si no se aclara, les pueden una cucharada sopera de 15 a 20 mililitros e intoxicarlos; o si se les indica “una tapita” del medicamento del mismo frasco que son también 5 mililitros, pudieron haberse confundido con el vasito que viene con el medicamento de 20 mililitros, y esto es lo que pudo haber sucedido con los pocos pacientes descritos con síndrome de Reye que recibieron aspirina, paracetamol o ácido valporico en suspensión líquida mientras tenían varicela, influenza o gastroenteritis: sobredosis, repito, o los que hayan comido un alimento enmohecido o hayan aspirado insecticidas durante dichas infecciones.