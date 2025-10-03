En nuestro país existen plumas -contrarias a la actual administración- que nos dicen que en materia de aviación estamos viviendo un apocalipsis de dimensiones apoteósicas, pero la realidad es muy distinta. Siempre que ocurre un “evento” se aferran a el como clavo ardiente, y tratan de imponer la narrativa de que todo lo que hace el gobierno de la 4T está mal.

Lo hacen sin mayor análisis, pero sí con mucha mala leche; si cierra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por razones del clima, gritan y vociferan que el país está al borde del abismo, o como ya ha sucedido, si un avión trata de incursionar en una pista que está ocupada por otra aeronave, culpan al gobierno actual de que “heredó” todas las políticas fracasadas de López Obrador, y que por eso estamos a dos segundos de que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos de Norteamérica (FAA, por sus siglas en inglés), una vez más, nos degrade a Categoría 2.

Sin embargo, quienes lo afirman y pronostican lo peor para México, son totalmente omisos en decir que ese terrible escenario se actualiza hoy por hoy en los Estados Unidos de Norteamérica. Revisemos, hoy los Controladores de Tráfico Aéreo (CTA) del país vecino están trabajando sin pago alguno gracias al “shutdown” que viven.

Y ¿qué es el shutdown? Cuando el Congreso de ese país, demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en el presupuesto, el gobierno se cierra, y a eso le llaman “shutdown”. Con su declaratoria, se suspenden todas las agencias federales que tienen actividades que son consideradas no esenciales, y las que sí son esenciales como la aviación, como es la gestión de aeropuertos y el tráfico aéreo, que está a cargo del gobierno norteamericano, trabajan pero sin sueldo.

Lo esencial de la aviación radica en que un país no puede quedar incomunicado, y en el caso concreto de los Estados Unidos es triplemente esencial, por eso requiere que los trabajadores hagan el esfuerzo de presentarse a laborar, aunque sepan que su trabajo no será remunerado. Por supuesto, esta situación genera descontento, y ya tuvimos el primer incidente.

Resulta que el día que entró el famoso “shutdown”, el 1° de octubre, dos aviones del modelo regional de Delta Airlines sufrieron una colisión en el Aeropuerto Internacional de LaGuardia, en la ciudad de Nueva York.

Dos aeronaves modelo CJR-900, operadas por un tercero, Endeavor Air, chocaron en una calle de rodaje de dicha terminal aérea; si quieren oír exactamente qué pasó, pueden escuchar al piloto del vuelo 5047 diciendo al controlador aéreo: “Su ala derecha nos rozó la nariz y los parabrisas de la cabina”, tal y como publicó el sitio LiveATC.net.

El vuelo 5047 acababa de aterrizar procedente de Charlotte, Carolina del Norte, cuando el vuelo 5155, con destino a Roanoke, Virginia, le pegó dejando lesionada a una sobrecargo.

Aquí vemos varias alertas rojas, por un lado el esquema que utilizan en el vecino país para la subcontratación de servicios de operación aérea; además, otro foco rojo es ¿acaso el controlador aéreo no vio que se iban a pegar ambas aeronaves? Tuvieron suerte que el incidente no pasara a mayores, y no hubo la necesidad de cerrar operaciones en la terminal aérea.

Sin embargo, varios medios norteamericanos relatan que buscaron a la FAA para conocer el posicionamiento después de este evento, pero debido al cierre del gobierno, no les respondieron, por lo que desconocen sí habrá respuesta por parte de esta agencia encargada de la seguridad aérea.

Ahora bien, es momento de pasar a la sección de “los buenos deseos”. Sé que no sucederá pero me encantaría que Claudia Sheinbaum lanzará una alerta de viaje para los pasajeros y las aerolíneas mexicanas que operan vuelos en los Estados Unidos.

Señalando que derivado de la falta de seguridad en materia de aviación que se observa, será bajo su propio riesgo que se ingresen en el vecino país. ¿Para qué? Reconozco mi espíritu rijoso, y sería solo como una cachetada con guante blanco para el país que hace unos meses nos dijo que nuestra aviación no cumplía con los lineamientos internacionales.

En los hechos la Asociación de Pilotos del vecino país ALPA (Air Line Pilots Association) publicó un comunicado solicitando que se acabe el “shutdown”, manifestando lo siguiente:

“Un cierre gubernamental no solo perjudica a los trabajadores, sino que amenaza la estabilidad del sistema de aviación más seguro del mundo. Durante años, ALPA ha impulsado la financiación fiable, y a largo plazo de la FAA, para evitar la escasez de personal y los problemas de seguridad que provocan los cierres. Cada día, el sistema de aviación estadounidense transporta de forma segura 2,9 millones de pasajeros y 59,000 toneladas de carga. Esa estabilidad nunca debe ponerse en riesgo.”

Hoy volar hacia Estados Unidos no es tan seguro como lo ha sido en el pasado, y todo es culpa del ente naranja que despacha en la Casa Blanca, quien tiene a gente por demás incapaz en puestos claves, y que poco le importa afectar a su país con tal de cumplir sus caprichos de niño chiquito.

Si esto pasara en México tendríamos miles de columnas de personas que opinan que falla el actual gobierno, despotricando a diestra y siniestra. En cambio, las cosas aquí son muy distintas; tal es el caso del nombramiento del nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), pues fue removido de su cargo el General Vallín Osuna y su lugar lo ocupa ahora General de División Piloto Aviador de Estado Mayor Retirado, Emilio Avendaño García.

Aprovechamos para darle la bienvenida y decirle que tiene todo un gran reto por delante, urge la modernización de la AFAC y que esta responda a los tiempos actuales.

Se nota a leguas la gran diferencia entre saber gobernar y no, no se queda la gente en un lugar por mero capricho; a veces se acierta, a veces no, pero por lo menos en la industria aérea del país, en todo momento se busca seguir avanzando y de la mejor manera posible, no como los vecinos, que todo se está cayendo a pedazos.