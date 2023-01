La cólera se apoderó de la “fina” alcaldesa después de que Juan José Serrano, titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, encontrara paquetes con folletos de propaganda política contra la Jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo .

Cuevas, afirmó estar en un “operativo” cuando fue encontrada la propaganda. Nerviosa, iracunda aseguró que ésta “había sido sembrada”, para después confirmar altiva y arrogante que aunque existieran dichos volantes, no decían mentiras.

Con esta acción, según ella comandada por Sheinbaum y Ernestina Godoy se destruyó por completo la democracia en la Ciudad de México, acusándolas que la toma de “su” sede es inconstitucional y que jamás había ocurrido algo así en la historia reciente de México.

“¡Cuánto les preocupo, cuánto he crecido!” Son obvios los motivos por los que Cuevas detesta a la jefa de gobierno. No tolera que a pesar de todas las acusaciones y difamaciones que se han hecho en contra de Claudia Sheinbaum, su jefa, no han sido suficientes para que su aprobación baje. Cuevas, no sabe guardar la compostura que distingue a Sheinbaum; ella no cae en las bajas provocaciones, no se pone al tú por tú, no explota como lo hace Cuevas, Téllez y Limón. Claudia sigue trabajando, enfocada en su proyecto, seria firme a sus convicciones.

Al verse expuesta la “Señora Alcaldesa Sandra Cuevas”, amenazante, acorralada y furiosa hizo estas preguntas a su equipo:

“¿A qué venimos? A trabajar, respondían. ¿A quién le vamos a romper su madre? ¡A Claudia!” Recordemos que la propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo “influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición”. Presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Esta es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia.

Las estaciones del Metro han sido los puntos estratégicos para hacer la entrega de esta propaganda, de estos “flyers”…

El término “propaganda” ha adquirido en algunos casos una connotación sumamente negativa debido a los ejemplos de su uso más manipulador.

“La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras, ni dudas”.

La propaganda que fue encontrada contenía estas ideas:

“Más de 1800 incidentes en el Metro”. “Claudia convirtió la Ciudad de México en tragedia”. “¿La quieres en tu ciudad?”. Esta historia continuará… Propaganda Sandra Cuevas

Sandra Cuevas afirma que seguirá con su “lucha” para que Claudia nunca sea presidenta de México, pues ella “no puede”.

La “Señora Alcaldesa Sandra Cuevas” debe desconocer la trayectoria de la ahora jefa de gobierno. O si la sabe, le enfurece que la supere en todos los sentidos…

Cuevas ha mentido en varias ocasiones: negó haber aventado pelotas con billetes de 500 pesos a pesar de haber sido grabada…

Ha olvidado que fue vinculada a proceso por una juez del Reclusorio Preventivo Norte, por los delitos de “abuso de autoridad, robo y discriminación”. Fue absuelta del delito de abuso de autoridad; por el agravio a dos policías. Gracias a que libró la prisión preventiva, la incansable alcaldesa puede seguir haciendo sus “operativos”, ya sean a pie o a bordo de una patrulla.

Después de su sentencia absolutoria, escribió eufórica un tuit: “¡Juez me entrega sentencia absolutoria y sin antecedentes penales!”. Sí, Cuevas salió altiva de la sala dos de la Unidad de Gestión 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte.