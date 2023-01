Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la CDMX, informó que el accidente en la Línea 3 del Metro fue culpa del conductor y del corte y quema de cables eléctricos.

En conferencia de prensa, la Fiscalía de la CDMX presentó las conclusiones de la investigación por el choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro que dejó 106 heridos y un muerto.

Al respecto, la Fiscalía de la CDMX resolvió que el accidente en la Línea 3 del Metro fue originado por dos causas:

La primera causa coincide con una de las líneas de investigación que seguía la Fiscalía de la CDMX, que señalaba que el accidente se pudo deber al robo de cables.

De acuerdo con Ulises Lara, el corte y quema de cables se originó en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico, de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Potrero.

Esta anomalía se detectó un día antes del accidente en la Línea 3 del Metro, alrededor de las 20:00 horas del 6 de enero.

Por lo que al cierre del servicio se realizó un diagnóstico por parte del equipo de gerencia de mantenimiento técnico que determinó un enorme daño material a causa de la quema de cables.

Sin embargo se decidió no interrumpir el servicio, por lo que el 7 de enero el servicio en la Línea 3 del Metro se ofreció con normalidad bajo el protocolo de “marcha de seguridad” para la circulación de los trenes.

Esta marcha de seguridad implica la conducción manual de los trenes, con una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora en curva y 36 kilómetros por hora en línea recta.

En ese sentido, la Fiscalía de la CDMX determinó que la segunda causa del accidente de la Línea 3 del Metro fue por culpa del conductor.

Esto porque pese al protocolo de “marcha de seguridad”, el conductor del tren 24 cambió el modo de conducción a pilotaje automático sin la autorización del Puesto Central de Control.

Fue así que el 7 de enero, a las 09:06 horas, el tren 24 se estrelló contra el tren 23 entre la interestación de las estaciones Potrero y La Raza.

El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la CDMX