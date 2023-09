Ayer en una mesa de café escuché una frase que creo sirve muy bien para comprender diversos aspectos de la política y es que alguien dijo “hay que separar las formas de gobierno y al ejercicio del poder”. Esa premisa de razonamiento aplica a la perfección para desmenuzar a la 4T.

Una cosa es el gobierno y otra muy distinta el ejercicio del poder. López Obrador comprende perfectamente esto. En cinco años como presidente, se ha sostenido como líder político indiscutido a nivel nacional. No ha dejado de marcar la agenda nacional y su fuerza es tal, que a mi juicio controla a placer la sucesión presidencial. ¿A qué costo? El de un sector de la oposición que critica su estilo de gobernar. Ese mismo sector, no ha podido hacer mella en su impecable ejercicio del poder. AMLO sabe perfectamente para qué es el poder y sabe también cómo utilizarlo.

La narrativa del “peligro para México” ha quedado no sólo desvanecida, sino que ha envejecido de fea manera. Porque López Obrador no solo no destruyó al país, sino que algunos índices sociales y económicos nos dicen todo lo contrario, ha logrado cosas que ni en el sueño más optimista del periodo neoliberal pudo lograrse.

El gobierno de la 4T enfrentó una pandemia que dejó en KO a medio mundo, y hoy por hoy, los índices macroeconómicos señalan a México como una de las economías más estables a nivel global.

La economía ha crecido más de 3% anual.

más de 3% anual. El PIB creció en el segundo trimestre 3,6% a tasa anual en términos reales.

creció en el segundo trimestre 3,6% a tasa anual en términos reales. El peso por debajo de los 17 pesos ya es una constante en este 2023.

La inflación está en un 4.79% que continúa a la baja.

está en un 4.79% que continúa a la baja. Destaca la salida de 5 millones de mexicanos de la pobreza.

Hacía décadas que el país no tenía un logro de este tipo. La política social de la 4T ha dado resultados innegables.

Las cifras tanto de reducción de la pobreza como los datos económicos que tanto aman en la oposición son simplemente lapidarios para la narrativa del bloque de adversarios del gobierno obradorista.

Por si esto fuera poco, los grandes empresarios del país continúan mostrando su respaldo, en el quinto informe estuvo Carlos Slim Helú presidente de Grupo Carso, quien también lo acompañó en el recorrido de supervisión del Tren Maya. Otro de los asistentes fue Carlos Bremer, presidente de Grupo Value.

Para el análisis, llamó la atención la presencia de gobernadores de oposición como Mauricio Vila del PAN; Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, y Alfredo del Mazo y Esteban Villegas del PRI.

La carrera política la gana AMLO con ventaja seria, les avasalla en el ejercicio del poder, también en operación política, continúa marcando la agenda mediática, su discurso sigue siendo el boca a boca del sector más amplio de la sociedad, es dueño de la narrativa y encima los resultados de su gobierno están siendo históricos.

Comienza el último tercio del año, con ello se continuarán moviendo cosas. López Obrador seguirá jugando sus cartas, para él, gobernar es adyacente a ejercer el poder. Es decir, AMLO ejerce el poder, y de paso, gobierna. En esa ruta, ha logrado poner candidata en el frente opositor, y lo ha hecho en las narices de Claudio X. González. Le prestó a Xóchitl de su popularidad y le infló con sus mañaneras. De paso, la sacó de la jugada por la CDMX.

Lo que sigue es sacar adelante el proceso interno de Morena y aliados. Estamos a escasos días de saber quién será quien gane la encuesta. Yo insisto en que #EsClaudia .

Algo si es claro, el liderazgo y la fuerza de López Obrador hoy por hoy, no están bajo ninguna circunstancia en tela de duda. Todos van a una con el presidente.

Twitter: @vanessafelixmx