El superpeso, apodo reciente del peso mexicano, sigue ganando terreno y el 30 de agosto de 2023 se ubicó en 16.74 unidades frente al dólar al final de las operaciones, tras el debilitamiento de la moneda estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del último trimestre de 2023, de 2.1%, no aumentó de acuerdo a las estimaciones de 2.4%, por lo que la cifra actual del PIB se revisó a la baja.

Algunas de las ventajas por el tipo de cambio en México son:

Mientras que las desventajas son:

La apreciación del peso mexicano frente al dólar tiene ventajas y desventajas y se debe a distintos factores, de acuerdo con el economista Mario Campa, quien habló del tema para Pie de Página en julio de 2023.

“Si ese fuera el caso, entonces Argentina que tiene tasas del 70 por ciento pues vería el peso argentino apreciarse, y no es así: se está depreciando”, dijo y precisó por qué el peso registró su mejor momento desde 2015:

Mario Campa explicó que, en la apreciación del peso mexicano, influyeron las tasas de interés del Banco de México, las cuales han permitido que la inflación baje más rápido de lo esperado, según comentó el economista.

“Pero ojo, no estarían llegando tampoco capitales para sacar provecho de esa tasa de interés si no se dieran cuenta que hay estabilidad económica, que no hay problemas de endeudamiento y de que, quizá, no hay dinámicas favorables como el nearshoring, por eso hay que localizar varios factores”.

Maio Campa, economista y politólogo