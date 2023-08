Así culmina uno de los episodios más negros y bizarros en la historia del PRI. Con Alejandro Moreno Cárdenas moviendo los hilos para entregar la candidatura presidencial al PAN.

Por enésima ocasión, ha quedado demostrado que Alito le miente y daña al PRI. Lo peor, ha venido jugando con la militancia priista, Beatriz Paredes se pronunció sobre el resultado de las encuestas, lo hizo de manera improvisada, en una reunión a puerta cerrada en el edificio de Insurgentes, ante miembros del CEN, estructura, liderazgos y dirigencias estatales.

Del equipo de la senadora nos comentan que no desistió ni se bajó, la bajaron. Dijo que esperaría el resultado de las encuestas, mismo que no le favoreció, el presidente del CEN del PRI ya había adelantado el resultado y comprometía el apoyo para Xóchitl Gálvez.

Alito cedió ante las presiones de la ultraderecha, porque no es para nada normal lo que acaba de suceder.

Bajo ningún escenario en un proceso que implique comicios el PRI renunciaría a competir con el PAN.

Creo que la estructura priista tenía lo suficiente para llevarse este proceso interno. Repito, la declinación basada en una encuesta, no es normal. Desde la ultraderecha tuvieron miedo a Doña Beatriz, que creció lo que no pensaron en un solo mes. Con un discurso valiente, humilde y congruente, la tlaxcalteca prevaleció hasta el final.

El PRI le retiró el apoyo, y así, ya no valía la pena continuar en las llamadas “primarias” de este próximo domingo. A Beatriz Paredes, le cortaron las alas. Me parece una mala forma de “consolidar” la alianza, en el PAN y los integrantes del frente opositor, no han medido las consecuencias de acordar con el dirigente del PRI pero lastimando a la base tricolor.

Aquel simulado “cierre de filas” a favor de Paredes Rangel, fue una más de las simulaciones que solo sabe hacer Alito. Falso como él mismo. La verdadera operación nunca se realizó. Moreno Cárdenas ha fallado desde el día uno.

El Frente Amplio ha jugado el papel que le toca, los dirigentes han sabido sacar raja, y eso es lo único que les importa.

La alianza se ha quedado con el PRI, pero sin el priismo; han comprado la falacia de Alito Moreno. Se cumple el pronóstico de López Obrador , la candidata del Frente Amplio por México será Xóchitl Gálvez. Y si considera usted que el presidente solamente ha tenido tino o buen ojo, le recuerdo que, en política, poco y nada es casualidad.

Twitter: @vanessafelixmx