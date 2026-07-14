En el tablero de la geopolítica y el comercio internacional, la retórica del miedo suele funcionar como una efectiva herramienta de campaña, pero rara vez resiste un análisis basado en datos duros. En los últimos tiempos, México ha vuelto a ser el blanco de un discurso hostil por parte de Donald Trump, quien recurre de manera sistemática a la amenaza de imponer aranceles unilaterales y masivos como mecanismo de presión. Sin embargo, detrás del estilo agresivo y la narrativa del “socio que se aprovecha de Estados Unidos”, se esconde una realidad matemática innegable: el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un acuerdo extraordinariamente lucrativo y vital para la propia estabilidad económica de la Unión Americana. Es, irónicamente, el tipo de “buen deal” del que a Trump tanto le gusta presumir.

La falacia del déficit comercial: Una obsesión mal enfocada

El argumento predilecto de la narrativa proteccionista estadounidense es el superávit comercial que México mantiene con su vecino del norte. Desde una perspectiva simplista, se intenta vender la idea de que si un país exporta más de lo que importa, está “ganando”, y el otro está “perdiendo”. No obstante, los economistas coinciden en que el déficit comercial de Estados Unidos no es un síntoma de debilidad, sino un reflejo de su estructura macroeconómica: una nación con altas tasas de consumo, pleno empleo e industrias tecnológicas de alto valor que requiere de cadenas de suministro eficientes para mantener su competitividad global.

Mutilar el comercio con México mediante aranceles no desaparecería el déficit estadounidense; simplemente lo trasladaría a otras regiones del mundo, principalmente a Asia, incrementando de paso los costos logísticos y destruyendo el tejido productivo de Norteamérica.

Hechos e integración: Por qué la industria de EE. UU. necesita a México

La balanza comercial no es una calle de un solo sentido. El éxito exportador de México es, en gran medida, el éxito de las propias empresas estadounidenses instaladas en la región. La integración es tan profunda que se ha vuelto una simbiosis:

La co - producción automotriz: Un automóvil o una autoparte fabricada en la región cruza la frontera de América del Norte un promedio de siete veces durante su proceso de ensamble . Imponer un arancel masivo a México no es “castigar” a los mexicanos; es imponerle un impuesto directo a las grandes firmas automotrices norteamericanas y a los millones de consumidores estadounidenses que verían dispararse los precios.

Un automóvil o una autoparte fabricada en la región cruza la frontera de América del Norte un promedio de siete veces durante su proceso de . Imponer un arancel masivo a México no es “castigar” a los mexicanos; es imponerle un impuesto directo a las grandes firmas automotrices norteamericanas y a los millones de consumidores estadounidenses que verían dispararse los precios. El escudo frente a China: El T-MEC funciona como el dique de contención más poderoso de Washington frente al avance comercial de China. A través del endurecimiento de las reglas de origen, el tratado obliga a que la manufactura se quede en casa (Norteamérica). Sin México como socio de manufactura competitiva , la industria estadounidense perdería la batalla de costos frente al bloque asiático.

El T-MEC funciona como el dique de contención más poderoso de Washington frente al avance comercial de China. A través del endurecimiento de las reglas de origen, el tratado obliga a que la manufactura se quede en casa (Norteamérica). Sin México como socio de , la industria estadounidense perdería la batalla de costos frente al bloque asiático. El principal mercado de exportación: México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos. El mercado mexicano es el destino número uno para las exportaciones de sectores clave en EU, como el agroindustrial (maíz, soya, carne) y el de refinados de energía. Un arancel mexicano en represalia devastaría los estados agrícolas que forman precisamente la base electoral del proteccionismo estadounidense.

El factor Canadá: Mark Carney y la diversificación hacia Asia

México no es el único socio del T-MEC que observa con alarma la volatilidad de Washington. En Canadá, la respuesta estratégica ante la imprevisibilidad estadounidense ha comenzado a articularse a través de figuras clave como Mark Carney. El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, hoy asesor económico de primer nivel, ha liderado un esfuerzo intelectual y político para que Ottawa deje de depender ciegamente del mercado estadounidense y ejecute un giro estratégico —un “pivot”— respecto a Asia.

La jugada de Carney se fundamenta en la energía estratégica y la seguridad global. Canadá posee algunas de las mayores reservas de petróleo, gas natural y, crucialmente, minerales críticos indispensables para la transición tecnológica y de electromovilidad. Tradicionalmente, este flujo energético estaba cautivo por el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, Carney ha impulsado la visión de canalizar estos recursos hacia las economías de Asia-Pacífico.

Esta estrategia fortalece de manera inmediata a Canadá, otorgándole un poder de negociación inédito y diversificando sus ingresos frente a cualquier arancel hostil de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, representa una seria amenaza de mediano plazo para Estados Unidos: al redirigir la energía y los minerales canadienses hacia Asia, Washington pierde el acceso exclusivo y preferencial a los recursos de su vecino del norte. Esto debilita la ventaja competitiva industrial de EU y fragmenta la seguridad energética del bloque norteamericano, demostrando que la hostilidad arancelaria de Trump está empujando a sus socios comerciales a buscar aliados estratégicos en el continente asiático.

Conclusión: Un “deal” redondo o un autogol histórico

Si evaluamos el T-MEC bajo la misma lógica empresarial que Donald Trump defiende, Estados Unidos obtuvo concesiones históricas en la última renegociación: se incluyeron capítulos enteros de propiedad intelectual para blindar a las tecnológicas de Silicon Valley y se forzaron reformas estructurales en la región. En la práctica, Washington rediseñó el acuerdo a su medida y conveniencia.

El T-MEC no es un acto de caridad de Estados Unidos hacia sus vecinos; es un mecanismo de supervivencia económica mutua. Frente a la retórica hostil del arancel, la realidad empírica demuestra que el flujo comercial sigue rompiendo récords gracias a la relocalización de empresas (nearshoring). Intentar asfixiar a socios como México, o forzar a Canadá a consolidar su alianza energética con Asia, no es el arte de hacer un buen negocio; es pavimentar el camino hacia un autogol geopolítico y económico de consecuencias históricas para los propios Estados Unidos.