El agravio

La presentación de la Octava Antología de Escritoras Mexicanas, en el contexto del Día Internacional de la Mujer 2026, no es una respuesta a aquel agravio matutino de Taibo Segundo en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 23 de octubre de 2025. Entonces, el director del Fondo del Cultura Económica lanzó otra de sus gracias en busca del humor, mas expresándose en realidad, al menos, con torpeza (no digamos con misoginia): “Porque si partimos de la cuota [para publicar un libro], dices: Bueno, si sé de un poemario escrito por una mujer, ¡horriblemente asqueroso de malo! ¿Por el hecho de ser escrito por una mujer?, no [por esto] merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano.” (versión estenográfica de la conferencia de prensa del 23 de octubre de 2025; Gobierno de México).

El cuestionamiento había partido del hecho de que la colección de libros 25 para el 25 (secuela del 21 para el 21) sólo incluye a seis mujeres entre un total de 27 autores, ¿no habría la posibilidad de incorporar a más escritoras en un ánimo de equidad? La justificación ofrecida fue que, como la colección se enfoca en el comercialmente llamado “Boom latinoamericano”, la predominancia autoral de este fue masculina.

Ante ese abuso del micrófono matutino por parte del escritor, la presidenta esbozó una sonrisa y alcanzó a añadir: “Pero vamos a hacer una colección de mujeres”. Después y antes de todo, la política oficial del gobierno actual es que estamos viviendo un “tiempo de mujeres”, ¿no es cierto? Posteriormente, Sheinbaum daría instrucciones para ejecutar la acción a la secretaria de Cultura, Curiel de Icaza, quien, a pregunta expresa en reciente conferencia matutina, informó: “Toda la colección de este año [2026], la que anuncia el Fondo de Cultura, va a ser dedicada exclusivamente a mujeres… Ya tenemos un trabajo muy importante avanzado con el Fondo y la presidenta nos dio todo el respaldo para hacerlo de manera también masiva” (Revista Fortuna, 13-02-26). Así que la lógica y la razón se impusieron a la arbitrariedad egocéntrica y autoritaria.

En medio de la problemática en que se hallan los trabajadores del sector con la institución, fue grato encontrar la nota de que la secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, presentarán la Octava Antología de Escritoras Mexicanas en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. En principio, lo que pudiera parecer un desagravio a las torpezas de octubre de 2025, es en realidad una iniciativa y un producto totalmente femenino o de mujeres, apoyado por dichas instituciones de cultura. La edición incorpora incluso a escritoras que en su momento criticaron y protestaron contra el estilo personal del director del FCE, y que aun exigieron su renuncia. Y sobre el desagravio, ese aún está por llegar.

La antología

La edición de la antología “es resultado del Concurso Nacional de Cuento, organizado por los proyectos culturales EscritorasMX y Bitácora 52. La selección y coordinación editorial estuvieron a cargo de las escritoras Cristina Liceaga, directora de EscritorasMX, y Julia Cuéllar, creadora de Bitácora 52; la impresión estuvo a cargo de Publicaciones Ocelote Editorial”, informa la página oficial del Gobierno de México (Comunicado de la secretaría de Cultura del 06-03-26).

Se trata de una colección de 26 cuentos de 26 autoras distintas seleccionados entre casi 400 textos enviados desde todo el país; autoras cuyas edades van desde los 22 años hasta las adultas mayores que escriben de temáticas diversas: terror, ciencia ficción, maternidad, familia, fantasía, feminismo y sororidad. Y uno de los criterios más importantes para la selección ha sido que los cuentos breves, de tres cuartillas máximo, “no incluyeran lugares comunes” (lo que es un tanto complicado de explicar, pues casi todo lo humano es común; aunque quizá hay algunas cosas menos comunes que otras…), pero que se adscribieran a una temática general particular, que este año fue el de las madres buscadoras.

De acuerdo a la autora del prólogo, Rayo Guzmán, esta antología quiere expresar los múltiples matices que definen el ser mujer con narraciones que “hacen visible la escritura como refugio, espejo, trinchera, pasaporte, curul, tribuna, ventana y abrazo solidario”. Bienvenida, pues, la nueva antología con rostros conocidos y otros por conocer.

El cuento de Éricka / mini-entrevista

Estaba realizando la nota sobre la presentación de la antología cuando, al revisar el nombre de las autoras, me sorprendió hallar el de una compañera de la Generación XVIII del Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia –donde se presentará la obra–, y de la cual hablé recientemente en este espacio en “La Generación XVIII y sus antologías literarias”. Ella es Éricka Ishaiah Zapata Rodríguez, quien ha participado en las dos primeras de tres antologías de la generación.

Así que decidí contactarla para darle mi felicitación y plantearle algunas preguntas cuyas respuestas a continuación comparto:

Héctor Palacio . Felicidades Éricka, por este logro como autora que me alegra en particular porque somos compañeros de la Generación XVIII. ¿Cómo se llama tu cuento ganador?

Éricka Zapata : Muchas gracias. El cuento se llama «Pérdida».

H. P . ¿Esencialmente de qué trata, qué tema, qué trama?

E. Z. Si bien la batalla contra la muerte y el olvido siempre se pierde, sólo nos queda luchar por cuál queramos que suceda primero. En el cuento, una mujer de la tercera edad lucha contra la pérdida de la memoria. En especial, teme que el recuerdo de su hija, representada por su cicatriz de cesárea, se desvanezca antes de que ella muera.

H. P. ¿Qué importancia tiene para ti este premio y estar incluida en la antología?

E. Z. El haber sido seleccionada junto a mujeres tan talentosas me llena de alegría, siempre quise formar parte de esta antología desde sus primeras ediciones. También, al trabajar con Julia Cuellar y Cristina Liceaga en la edición, aprendí mucho de estas dos mujeres sobre la escritura de cuentos.

H. P. ¿Qué escribes actualmente, y qué género literario?, porque yo te conozco sobre todo como poeta.

E. Z. Sí, el género que más trabajo junto con el cuento es el de la poesía. Estoy trabajando en un poemario sobre “Muñecas”, el cual tiene como objetivo transformar mediante el lenguaje (como una muñeca), la capacidad de convertirnos en lo que deseemos.

H. P. Observando que la antología se presentará en el contexto del Día Internacional de la Mujer, ¿qué significado tiene para ti el 8 de marzo?

E. Z. Es un recordatorio de la lucha diaria de las mujeres por la igualdad y los derechos que en la actualidad sigue en pie. Cuando digo lucha, no hablo desde el punto de vista solar como una imposición de un sistema sobre otro, sino de un diálogo abierto donde todas las personas puedan empatizar con nuestras vivencias y experiencias de vida. Este día es una oportunidad para que podamos expresarnos desde distintas trincheras como la calle, nuestra familia, el trabajo, la escuela y las redes sociales, para escuchar y ser escuchadas en la diversidad que cada una tiene: indígena, trabajadora sexual, madre independiente, soltera, casada, desempleada, marginada, trans, víctima de violencia. No como una etiqueta, sino como parte del ser integral que somos. Espero que un día podamos todas vivir libres y seguras.

H. P. Estoy de acuerdo contigo; enhorabuena.

Finalmente, la Octava Antología de Escritoras Mexicanas será presentada por Adriana Campos, Zully Vaillard, Joamit Escudero, Edurne Villanueva, Heidy Serrano, Estelí Morales, Yesenia Jasso, Royina Arróniz, Karime Velázquez y Cristina Liceaga. Viernes 13 de marzo, a las 19 horas, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. Avenida Nuevo León No. 91, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

P.d. Para dar continuidad a cierta característica de este espacio que es gustada por los lectores, bien pudiera compartir piezas o canciones, clásicas o populares, con el título "Mujer", ya sea de John Lennon, Agustín Lara o Georg Philipp Telemann, pero en un ámbito de lo políticamente correcto más vale no correr riesgos a partir del contenido, significado e interpretación de los versos.

“Die Frau” (La mujer; que en alemán tiene con frecuencia el sentido de esposa, lo mismo que en México):

Una esposa rica brinda consuelo; una esposa inteligente permite pasar el tiempo; una esposa de alto rango y con muchos antepasados puede allanar el camino hacia templos de honor. Las ventajas, lo confieso, son ventajas; pero no tan grandes como si no se tuviera ninguna.

“Die Frau”, de Telemann, interpreta Prey:

Octava Antología de Mujeres Mexicanas

