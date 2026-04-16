Este jueves 16 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la renuncia de Citlalli Hernández Mora a la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, dependencia federal creada al inicio de su gobierno y que representa uno de los compromisos más importantes de la agenda de igualdad de género en México.

Citlalli Hernández, quien había sido designada como la primera secretaria de las Mujeres en 2025 tras la elevación del extinto Inmujeres a rango de secretaría de Estado, dejará el cargo de manera inmediata (efectiva a partir del 17 de abril) para integrarse de lleno al partido Morena. Según explicó la propia presidenta, Hernández asumirá una “tarea especial” en el partido, enfocada en el fortalecimiento organizativo y la preparación rumbo a los procesos electorales de 2027, incluyendo la definición de alianzas y estrategias territoriales.

La salida de Citlalli Hernández, una de las figuras más cercanas al movimiento desde su etapa como senadora y secretaria general de Morena, marca un relevo importante en el gabinete federal. La Secretaría de las Mujeres ha sido clave en la implementación de políticas para erradicar la violencia de género, promover la igualdad sustantiva y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Ante esta renuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que analizará con detenimiento los perfiles de las posibles sucesoras, buscando a la persona con la experiencia, compromiso y visión necesaria para continuar impulsando la agenda feminista del gobierno federal.

Entre los nombres que más suenan en los círculos políticos y que ya se mencionan como fuertes contendientes destacan:

• Ingrid Gómez Saracíbar, actual subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la propia Secretaría de las Mujeres. Con una trayectoria sólida, fue Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México entre 2019 y 2024, donde impulsó estrategias contra la violencia de género, programas de autonomía económica y la atención a víctimas. Su conocimiento técnico y experiencia institucional la posicionan como una de las favoritas para dar continuidad al trabajo iniciado.

• Susana Cueto, quien actualmente encabeza las encuestas para la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México. Reconocida por su cercanía con la gente, su trabajo territorial y su compromiso con las causas sociales, Susana Cueto representa una figura fresca y con fuerte respaldo popular en la capital. Su posible llegada a la Secretaría de las Mujeres sería vista como un puente entre la agenda federal y las necesidades locales de las mujeres en las alcaldías.

• Patricia Ortiz Couturier (Paty Ortiz), actual delegada regional del Infonavit en la Ciudad de México. Exalcaldesa de La Magdalena Contreras (2018-2021), donde fue la alcaldesa más joven de la CDMX, y consejera nacional de Morena. Su experiencia en gestión pública, vivienda y trabajo directo con mujeres en contextos urbanos la hace una opción con amplio conocimiento de las problemáticas sociales y de género.

• La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, legisladora por Morena con una larga trayectoria en representación popular. Exjefa delegacional de Milpa Alta (2000-2003) y diputada federal, Chavira ha destacado por su defensa de las zonas rurales de la CDMX y por impulsar iniciativas contra la violencia hacia las mujeres. Recientemente ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento para dar continuidad a las estrategias nacionales contra la violencia de género.

La decisión de la presidenta Sheinbaum se espera en las próximas semanas. Fuentes cercanas al gobierno indican que se priorizará un perfil que combine experiencia probada en políticas públicas de género, sensibilidad social y lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación.

Este relevo ocurre en un momento estratégico: el gobierno federal busca consolidar los avances en materia de igualdad mientras Morena se prepara para los próximos comicios. La Secretaría de las Mujeres seguirá siendo un pilar fundamental para garantizar que ninguna mujer quede desamparada frente a la desigualdad, la injusticia o la violencia.

Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con las mujeres de México y su convicción de que la igualdad sustantiva no es un tema secundario, sino central para el desarrollo del país.