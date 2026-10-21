La imagen de una madre hincada ante un grupo de policías implorando respuestas por la desaparición de un familiar, representa la injusticia y la impunidad que impera en México. Una vez más queda de manifiesto que el Estado Mexicano está rebasado por la delincuencia, y no, no es exclusivo de las administraciones morenistas.

¿Por qué una madre tiene que suplicar a las “autoridades” que busquen a su familiar desaparecido? ¿Por qué las madres y padres buscadores tienen que realizar el trabajo de los peritos pertenecientes a las Fiscalías de los estados de la República Mexicana?

El Gobierno de México refuta. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, presentó el informe anual ante la Asamblea General, mencionó la aplicación del artículo 34 de la convención internacional contra las desapariciones forzadas por primera vez en la historia. México necesita ayuda.

Es urgente que las y los funcionarios se cuestionen sobre lo que está fallando en la prevención del delito, es importante que se pregunten por qué su incapacidad y falta de conocimiento como servidores públicos obliga a las madres y padres de familia buscar a las personas desaparecidas.

Se requieren instituciones capaces, así como servidores públicos multidisciplinarios e interdisciplinarios que trabajen de forma transversal para identificar riesgos, investigar oportunamente, coordinarse y rendir cuentas, así como políticas públicas que protejan a las personas.

Es importante aclarar que el Gobierno de México que encabeza actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no es el único responsable, la crisis de violencia que se vive en el territorio mexicano es de sexenios atrás. Sin embargo, la violación a los derechos humanos por acción u omisión no exculpa a las y los gobernantes. Son ellos, quienes diariamente violan los derechos de las familias.

La asimetría del poder. ¿Quiénes son los culpables de que las madres buscadoras supliquen a las y los gobernantes para encontrar a sus familiares desaparecidos? ¿Quiénes son los responsables del compadrazgo para tener gente incapaz trabajando en los gobiernos?

La deshumanización de las personas se sigue haciendo más latente a nivel mundial. Las y los gobernantes continúan con sus discursos simulados para calmar la furia de las personas que no encuentran a sus familiares.

Naciones Unidas por fin evidenció la desgracia que vulnera a las madres y padres buscadores. Los gobiernos de México necesitan ayuda por parte de los organismos internacionales para aplicar una gobernanza más eficiente en beneficio de millones de familias.

Requerimos políticos capaces para elaborar políticas públicas y programas de gobierno para disminuir las problemáticas que dañan y laceran a las familias mexicanas.

No queremos madres buscadoras hincadas suplicando ayuda al gobierno. No podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados viendo a un menor de edad suplicando al crimen organizado que regresen con vida a su padre. ¡TRÁIGANMELO CON VIDA!