La presidenta Claudia Sheinbaum y el morenismo continúan en su lógica de sacudirse el escándalo Taddei. La jefa del Estado mexicano, cuyo papel debería estar por encima de estas acusaciones partidistas, señaló ayer, en un nuevo intento de evitar encajar el golpe de los actos de la exconsejera, que el PRI y el PAN habían votado a favor de la quinteta que sería más tarde objeto de la insaculación.

Vamos a ver. El artículo 41 constitucional, en el apartado relacionado con el nombramiento del consejero presidente del INE, lee a la letra:

“d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación;

“e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación”.

Es decir, a la luz de la Carta Magna, el proceso de la insaculación debe tener lugar en caso de que no se alcancen los votos necesarios en el pleno de la Cámara de Diputados. Así sucedió ante la falta del consenso pues Morena y aliados no contaban con la mayoría calificada en 2023. Luego, de acuerdo al inciso e, en caso de que no se hiciese lo mandatado, sería la Suprema Corte la que realizaría la tómbola con los nombres previamente seleccionados.

Dicho de otro modo, el voto a favor del PAN y del PRI, y que no contó con MC, no derivó de un “apoyo” a la quinteta presentada por el comité de evaluación, sino al procedimiento previsto. Es decir, la insaculación que derivó en el nombramiento de Taddei o de cualquiera de las otras candidatas cercanas al morenismo como Berta Alcalde Luján, habría tenido lugar con o sin el voto favorable de los diputados de la oposición. Fue, como puede concluirse con la simple lectura del texto del artículo 41, una votación de carácter procedimental para dar ejecución al mandato constitucional.

Sheinbaum, sin embargo, en un intento de manipulación de la opinión pública, ha optado por hacer de la oposición “corresponsable” del nombramiento de una funcionaria cuyos lazos familiares en Morena y su cercanía con miembros de la pléyade morenista son bien conocidos; como si efectivamente la oposición hubiera dado su visto bueno a las cinco mujeres que integraron la quinteta. Se trata, a todas luces, de una tergiversación intencionada sobre lo que sucedió ese día en la Cámara de Diputados y del papel que tuvo Taddei en las jugarretas políticas de la cúpula morenista.