La autonomía universitaria es una de las conquistas más valiosas de la vida pública mexicana, y vuelve a estar en riesgo. Entre 2023 y 2026 seis universidades autónomas de cinco estados reformaron sus leyes para modificar la manera de elegir a sus rectores. Estamos ante un patrón. Cuando un congreso local decide quién dirige una universidad, la libertad de cátedra deja de ser un derecho y se convierte en una concesión. La Universidad Michoacana, con más de un siglo de historia, se ha convertido en el caso más visible de esa tendencia. Su caso y, especialmente, su defensa interesa a todo el país.

En Michoacán, el 4 de noviembre se publicó el decreto 550, que devolvió a una Comisión de Rectoría la facultad de designar a la autoridad universitaria y dejó atrás el camino democrático abierto por la reforma constitucional de 2025. Sin duda, se trató del mayor asalto a la autonomía en lo que va del siglo. La Universidad respondió con razones y con derecho: promovió juicios de amparo, anunció acciones de protesta y, desde el Consejo Universitario, revirtió el transitorio que posponía la elección, para publicar el 14 de noviembre la convocatoria que renovará la Rectoría de 2027 a 2031.

El diagnóstico situacional tiene tres componentes que se refuerzan entre sí. El primero es jurídico: una designación impuesta desde fuera contraviene el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual corresponde a cada institución elegir a sus autoridades. El segundo es político: la presión sobre la Rectoría crece a medida que se acercan las elecciones para renovar la gubernatura, con claro injerencismo de los poderes estatales. El tercero es financiero: la Constitución de Michoacán garantiza a la Universidad el 4.5% presupuesto estatal, pero existen deudas y compromisos financieros ejercicios rectorales anteriores que se deben de ir cubriendo, por lo que, mientras no se salden el presupuesto seguirá siendo insuficiente.

La Universidad Michoacana cuenta con aliados de peso. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior rechazó el 10 de noviembre la modificación legislativa y advirtió que representa una intervención en la vida interna de una universidad autónoma y un precedente para otras instituciones. El 18 de noviembre, el comunicado 384 de la Secretaría de Educación Pública refrendó la autonomía universitaria, celebró que el Consejo Universitario revirtiera el transitorio que aplazaba la elección y subrayó que la autonomía es un atributo de las sociedades democráticas, jamás un privilegio concedido por los gobiernos. A ello se suman rectoras y rectores de universidades públicas, académicos, investigadores y juristas de todo el país, además de diputados federales de distintas fuerzas políticas que exhortaron a derogar el decreto 550.

Callar tendría un costo que pagarían todas las universidades públicas. Si una legislatura puede designar a rector alguno, mañana podrá suceder en cualquier otra entidad, subordinando el conocimiento a los calendarios e intereses electorales. Los nicolaítas guardamos memoria de la ocupación militar de 1966 y saben a dónde conduce la intervención de los poderes públicos en la vida universitaria. Una universidad sin autonomía deja de formar ciudadanos críticos y comienza a producir sumisión. La ciencia, la crítica y la cultura requieren libertad para florecer.

Vivimos un proceso electoral. La Universidad Michoacana vive el suyo. Las decisiones llegarán pronto: el 2 de diciembre se dará a conocer quién ocupará la Rectoría y la toma de protesta está prevista para el 8 de enero de 2027, salvo que los poderes públicos impidan que se instituya el gobierno universitario.

Por primera vez, la comunidad nicolaíta podrá decidir mediante voto universal y directo. Es una oportunidad histórica para demostrar que la democracia universitaria funciona, que se construye con participación y que la institución sabe renovarse por sí misma, con transparencia y legalidad.

Para convertir la coyuntura en reforma duradera, se debe blindar en las leyes orgánicas estatales la elección de rectores como facultad exclusiva de cada universidad; así como garantizar presupuestos multianuales que den certeza financiera y cierren la puerta al condicionamiento económico, sosteniendo la transparencia y la rendición de cuentas y robustecer mecanismos de mediación que impulsa la ANUIES para resolver conflictos con pleno respeto al autogobierno.

La Casa de Hidalgo y de Morelos nació como universidad al calor de la Revolución, sobrevivió a la ocupación y ha resistido cada intento de someterla. Hoy convocamos a la sociedad mexicana a informarse, a participar y a defender con serenidad lo que les pertenece. La autonomía se ejerce, se cuida y se hereda.

Con la fuerza de la ley, el respaldo de la nación y la dignidad de su comunidad, la autonomía universitaria nacional saldrá fortalecida, habrá personas rectoras elegidas libremente por los suyos y México confirmará que el pensamiento jamás se doblega.

Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.