La idea me la dio un estudio de Joshua Benton, de septiembre de este año. Lo publicó en Nieman Journalism Lab, un proyecto de la Fundación Nieman para el Periodismo de la Universidad de Harvard.
Esa es una investigación periodística, cuantitativa por así calificarla, sobre el lenguaje de los medios estadounidenses. Su título es “Trump can’t get the media to use Gulf of America. Will Lake America be any different?”. En español: “Trump no consigue que los medios utilicen Golfo de América. ¿Será diferente con Lago de América?”.
Benton utilizó la base de datos Media Cloud para contabilizar noticias publicadas entre el 1 de febrero de 2025 y el 26 de agosto de 2026.
Lo hizo para tres grupos de medios, que pueden superponerse: (i) 247 grandes medios nacionales; (ii) 572 medios preferidos por los demócratas, y (iii) 406 medios preferidos por los republicanos.
Resultados (febrero de 2025):
- Grandes medios nacionales: gana Gulf of Mexico, 1.24 a 1.00.
- Preferidos por demócratas: gana Gulf of Mexico, 2.51 a 1.00.
- Preferidos por republicanos: gana Gulf of America, 1.00 a 0.58.
Resultados (agosto de 2026):
- Grandes medios nacionales: gana Gulf of Mexico, 7.23 a 1.00.
- Preferidos por demócratas: gana Gulf of Mexico, 26.89 a 1.00.
- Preferidos por republicanos: gana Gulf of Mexico, 3.13 a 1.00.
Ni duda cabe: el paso del tiempo está fortaleciendo el nombre histórico del Golfo de México (Gulf of Mexico) en Estados Unidos.
¿Y en el mundo cuál es el marcador entre Golfo de México y Golfo de América?
Para responder pedí a la IA analizar dos medios de comunicación de cada uno de los 55 países y economías que integran la OCDE, la APEC o el G20, sin duplicidades y excluyendo a Estados Unidos. Ello para determinar qué nombre utilizan: Golfo de México o Golfo de América.
El marcador es escandaloso: 110-0 a favor de Golfo de México. Enseguida, la lista con el nombre Golfo de México destacado en negritas en cada lengua:
1.- Reino Unido, The Guardian, BBC, Gulf of Mexico.
2.- Francia, AFP, TF1, Golfe du Mexique.
3.- Tailandia, Bangkok Post, Thai PBS, อ่าวเม็กซิโก (Golfo de México en tailandés).
4.- Turquía, Anadolu, Hürriyet, Meksika Körfezi (Golfo de México en turco).
5.- Alemania, Der Spiegel, Deutsche Welle, Golf von Mexiko (en alemán).
6.- España, elDiario.es, El Mundo, Golfo de México.
7.- Italia, Corriere della Sera, ANSA, Golfo del Messico.
8.- Portugal, Público, RTP, Golfo do México.
9.- China, Xinhua, Diario del Pueblo, 墨西哥湾 (Golfo de México en chino simplificado, cuyos caracteres tienen menos trazos que los del chino tradicional).
10.- Japón, NHK, Asahi Shimbun, メキシコ湾 (Golfo de México en japonés).
11.- Corea del Sur, Yonhap, The Korea Herald, 멕시코만 (Golfo de México en coreano).
12.- Rusia, TASS, RIA Novosti, Мексиканский залив (Golfo de México en ruso).
13.- India, The Hindu, The Times of India, Gulf of Mexico (en inglés; en hindi, मेक्सिको की खाड़ी).
14.- Arabia Saudita, Arab News, Al Arabiya, خليج المكسيك (Golfo de México en árabe).
15.- Brasil, O Globo, Folha de S.Paulo, Golfo do México (en portugés).
16.- Argentina, Clarín, Infobae, Golfo de México.
17.- Chile, El Mercurio, La Tercera, Golfo de México.
18.- Colombia, El Tiempo, El Espectador, Golfo de México.
19.- Perú, El Comercio, La República, Golfo de México.
20.- Costa Rica, La Nación, CRHoy, Golfo de México.
21.- Canadá, CBC/Radio-Canada, The Globe and Mail, Gulf of Mexico (en francés, Golfe du Mexique).
22.- Australia, ABC, The Sydney Morning Herald, Gulf of Mexico.
23.- Nueva Zelanda, RNZ, The New Zealand Herald, Gulf of Mexico.
24.- Austria, ORF, Der Standard, Golf von Mexiko.
25.- Suiza, SRF, Neue Zürcher Zeitung, Golf von Mexiko (en alemán; en francés, Golfe du Mexique; en italiano, Golfo del Messico).
26.- Bélgica, Le Soir, RTBF, Golfe du Mexique (en francés; en neerlandés, Golf van Mexico).
27.- Países Bajos, NOS, De Telegraaf, Golf van Mexico (Golfo de México en neerlandés).
28.- Luxemburgo, RTL, Luxemburger Wort, Golf vu Mexiko (en luxemburgués; en alemán, Golf von Mexiko; en francés, Golfe du Mexique).
29.- Irlanda, The Irish Times, RTÉ, Gulf of Mexico.
30.- Dinamarca, DR, Politiken, Den Mexicanske Golf (Golfo de México en danés).
31.- Suecia, SVT, Dagens Nyheter, Mexikanska golfen (Golfo de México en sueco).
32.- Noruega, NRK, Aftenposten, Mexicogolfen (Golfo de México en noruego).
33.- Finlandia, Yle, Helsingin Sanomat, Meksikonlahti (Golfo de México en finés).
34.- Islandia, RÚV, Morgunblaðið, Mexíkóflói (Golfo de México en islandés).
35.- Polonia, PAP, Gazeta Wyborcza, Zatoka Meksykańska (Golfo de México en polaco).
36.- Chequia, ČT24, iDNES, Mexický záliv (Golfo de México en checo).
37.- Eslovaquia, SME, Pravda, Mexický záliv (Golfo de México en eslovaco).
38.- Eslovenia, Delo, RTV Slovenija, Mehiški zaliv (Golfo de México en esloveno).
39.- Hungría, HVG, Magyar Nemzet, Mexikói-öböl (Golfo de México en húngaro).
40.- Grecia, Kathimerini, To Vima, Κόλπος του Μεξικού (Golfo de México en griego).
41.- Estonia, ERR, Postimees, Mehhiko laht (Golfo de México en estonio).
42.- Letonia, LSM, Delfi, Meksikas līcis (Golfo de México en letón).
43.- Lituania, LRT, Delfi, Meksikos įlanka (Golfo de México en lituano).
44.- Israel, Haaretz, The Jerusalem Post, מפרץ מקסיקו (Golfo de México en hebreo).
45.- Indonesia, Kompas, The Jakarta Post, Teluk Meksiko (Golfo de México en indonesio).
46.- Malasia, Bernama, The Star, Teluk Mexico (Golfo de México en malayo).
47.- Singapur, CNA, The Straits Times, Gulf of Mexico (en chino simplificado, 墨西哥湾).
48.- Filipinas, Philippine Daily Inquirer, The Philippine Star, Gulf of Mexico (en filipino, Golpo ng Mehiko).
49.- Vietnam, VnExpress, Tuổi Trẻ, Vịnh Mexico (Golfo de México en vietnamita).
50.- Hong Kong, South China Morning Post, RTHK, 墨西哥灣 (Golfo de México en chino tradicional).
51.- Taiwán, Central News Agency, Taipei Times, 墨西哥灣 (Golfo de México en chino tradicional).
52.- Sudáfrica, News24, Daily Maverick, Gulf of Mexico (en afrikáans, Golf van Meksiko).
53.- Brunéi, Borneo Bulletin, Pelita Brunei, Gulf of Mexico (en malayo, Teluk Mexico).
54.- Papúa Nueva Guinea, The National, Post-Courier, Gulf of Mexico.
55.- México, Excélsior, La Jornada, Golfo de México.