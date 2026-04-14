Durante años, la política internacional operó bajo una idea relativamente cómoda: que había un centro claro y que, con matices, el resto del mundo orbitaba alrededor de él.

Esa etapa se está cerrando.

No es una discusión nueva. Pero sí es una discusión que hoy se vuelve más urgente.

No solo por el desgaste de ese centro, sino porque lo que empieza a configurarse ya no es una serie de encuentros aislados, sino un intento —todavía incipiente— de reorganización política a escala internacional.

Del otro lado ya hay algo distinto: una derecha que aprendió a coordinarse, a respaldarse y a operar en bloque. Desde Washington hasta Europa, esa articulación es cada vez más evidente.

Y eso cambia el tablero de ajedrez de la política internacional.

El segundo mandato de Donald Trump no solo reconfiguró la política interna de su país; también presiona economías —con la amenaza de nuevos aranceles y revisiones al T-MEC—, endurece posiciones migratorias y reduce el margen de maniobra para países como México.

Ahí es donde Barcelona tiene importancia estos días, no solo como un lugar, sino como la convergencia de distintos espacios —bilaterales, partidarios y presidenciales— que, en pocos días, concentran una conversación que rara vez ocurre de forma simultánea.

No es casualidad que esto ocurra ahora. Es reflejo de un momento internacional que empieza a reordenarse.

Entre una cumbre bilateral como la de España y Brasil, un encuentro partidario global y espacios más acotados como la reunión en defensa de la democracia, lo que se configura no es solo un foro, sino un intento de articulación en varios niveles al mismo tiempo.

Como planteaba Karl Marx, cuando cambian las condiciones materiales, cambia la política. Y eso es lo que estamos viendo.

Porque mientras la derecha lleva años construyendo redes de apoyo y operación conjunta, la izquierda ha actuado muchas veces de forma fragmentada, reactiva, incluso aislada.

Y hay que decirlo como es: esa diferencia se nota. Mientras unos aprendieron a operar en bloque, la izquierda moderna ha llegado tarde a esa lógica.

También porque estamos lejos de los tiempos de las viejas internacionales. El mundo es hoy más complejo, más interdependiente y menos ideológicamente ordenado. Pretender replicar esas experiencias sin matices no solo sería ingenuo, sería ineficaz.

La presencia de liderazgos como Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro muestra que hay intención de construir algo más que coincidencias discursivas, aunque no se trate de un bloque homogéneo.

Para México, este momento tiene un peso particular.

No solo por su cercanía con Estados Unidos, sino porque necesita ampliar su margen de acción sin romper esa relación.

Por eso, la participación de Claudia Sheinbaum adquiere relevancia en un escenario internacional más fragmentado.

No es un contexto sencillo.

Lo que está en juego no es menor: el tiempo dirá si estos intentos logran traducirse en capacidad de acción o se quedan en coincidencias.

Porque en un entorno donde otros ya aprendieron a coordinarse, llegar tarde también tiene consecuencias. Y esas consecuencias no se quedan en la política: se sienten en la vida cotidiana, en las economías y en los márgenes reales de bienestar de los pueblos.