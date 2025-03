En las mismas circunstancias de tiempo en medios de comunicación y redes sociales, pudimos detectar, además de la sincronización de esa hostilidad a mansalva, una guerra sucia en contra de la senadora de Morena, Andrea Chávez. A ella, sin fundamento y pruebas, la acusan de tener actividades anticipadas de campaña. Todo eso se originó porque la legisladora, atendiendo la gestión territorial que aqueja a la población civil, armó una brigada de médicos para atender chequeos y consultas en las zonas de mayor vulnerabilidad de Chihuahua. Eso, como tal, es un acto de humanismo si lo vemos desde un ángulo muy objetivo. No observamos, para nada, ninguna actividad fuera de la ley electoral que pueda ser calificada como un mensaje de proselitismo. Esas acusaciones, que tienen el sello particular de una saña dolosa que imprime el conservadurismo, han sido muy intensas en los últimos días.

Vemos en las redes sociales, por ejemplo, violencia verbal y psicológica con imágenes que, en realidad, son una falta de respeto, sobre todo para una mujer que ha demostrado valentía ante la misma oposición que la señala. Sin embargo, eso originó, desde luego, una defensa legítima de la legisladora. No se achica ni se inmuta, sino pone la frente muy en alto por el trabajo social y político que viene realizando desde hace años. Es verdad, sabemos que estamos a poco más de un año de que los partidos comiencen a sentar las reglas de participación. En el caso de Morena, es un hecho, será la encuesta la que definirá al ganador o ganadora. En efecto, todavía no arranca ni el posicionamiento y, desde este momento, Andrea es, por mucho, ampliamente favorita para encabezar la coordinación de la defensa del voto en aquella entidad. Hay, por así decirlo, muchos motivos de la oposición para abrir metralla para tratar de manchar su imagen y, de paso, intentar frenar sus aspiraciones legítimas que, se sabe, no es un secreto a voces ir en busca de la gubernatura de Chihuahua.

Pero la oposición, cegada por esa crisis profunda que vive, se equivoca en armar una estrategia perniciosa de esa naturaleza. Recordemos el claro ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Él, entre más recibía golpes mediáticos de la oposición, más se afianzaba en la carrera por la presidencia de la República. Eso, a partir del 2018, resultó un mecanismo que, paradójicamente, impulsó más la trayectoria para llegar a Palacio Nacional. Esa misma desesperación por ver que el PAN no levanta en las encuestas, sobre todo en Chihuahua y Querétaro, están decididos a lanzar insultos y maquinar información. En el caso de Andrea Chávez, por supuesto, eso la fortalecerá, especialmente por el inmenso respaldo que tiene en las redes sociales como una de las voces más críticas hacia la oposición.

Entonces la andanada contra Andrea Chávez, que no le afecta en lo más mínimo, pone en condiciones inmejorables a Morena, sobre todo en un momento crucial que viven las mujeres de la mano de la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum. Esta coyuntura sociopolítica, como tal, ha reconocido merecidamente que es Tiempo de Mujeres, especialmente por lo que representa el Senado de la República, como una de las tribunas más importantes para proyectar perfiles a espacios de participación ciudadana. En Tlaxcala, por ejemplo, Ana Lilia Rivera será la candidata y futura gobernadora, pues es bien sabido el paso contundente que tiene en las encuestas de opinión pública. Lo mismo pasa en Guerrero con Beatriz Mojica. Y qué decir de Rosa Icela, secretaria de Gobierno, que también suena para en San Luis Potosí, lo mismo que Tatiana Clouthier en Nuevo León.

Por eso se puede ver, desde este instante, una guerra sin cuarteles en cada uno de los territorios donde habrá juego por la gubernatura. Hoy pasa en Chihuahua, no hay duda de ello. Esa es la única explicación en un momento clave donde el juego por 16 estados se asoma con gran efervescencia. De hecho, que es un asunto que fundamentan las encuestas, Morena es, en proporciones inmensas, favorito para ganar 13 estados con amplio margen. Una de ellas, indudablemente, es el territorio del norte que se unirá a la causa lopezobradorista y, de paso, pondrá fin a la hegemonía del PAN.

Mientras tanto, repito, nada tiene que ver una acción altruista y humana de llevar médicos a las personas que más necesitan atención médica. Es más, eso exhibe la desatención de la gobernadora de Chihuahua, que pareciera preocupar más la idea inexorable de entregarle el gobierno a Morena en las elecciones intermedias del 2027 que muy pronto se avecinan. De hecho, la población, con este tipo de ataques ha perdido mucho interés en la actual administración. Ya dijimos que la hostilidad, por el contrario, solo ayuda a que la oposición se exhiba de cuerpo entero en un momento no tan oportuno para decidirse por este tipo de estrategias, pues la prioridad, así lo dicen las encuestas, es la falta de comunicación que ha perdido el PRIAN con todos los sectores sociales.

Y cuando una sociedad está en esa orfandad, es el momento oportuno para atender sus causas y capitalizar ese apoyo. Yo lo llamaría, lo hemos señalado, atención a las necesidades que aquejan a la ciudadanía o, mejor dicho, el humanismo que ha dejado claro Morena.

Notas finales

Menos escritorio y más territorio, como ha dicho Claudia Sheinbaum. Por ello, de mucho ha servido, lo hemos puntualizado por su importancia, poner en marcha mecanismos para fomentar la participación ciudadana en cualquier administración pública, especialmente para optimizar la toma de decisiones en base a la necesidad colectiva. Con instrumentos como esos, los gobiernos consiguen mejores resultados porque hay una comunicación efectiva a través del diálogo. Esa ha sido la actitud que ha tomado Alfredo Ramírez Bedolla desde que decidieron construir las Audiencias Ciudadanas, que son espacios en que la población civil expone las necesidades con el fin de que la situación mejore. Y si, el mandatario estatal de Michoacán, que se ha propuesto recorrer los 113 municipios para atender de manera directa el sentir de la ciudadanía, visitó uno de los municipios que, desde mi punto de vista, avanza a pasos agigantados. Hablo de Maravatío, que tiene un edil muy propositivo en la imagen de Mario Pérez.

Y, por si eso fuese poco, también hemos insistido que Michoacán camina a la modernidad con proyectos de calidad que, en conjunto con el gobernador Bedolla, ha diseñado la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Movilidad, Gladys Butanda. Eso se llama trabajo colaborativo y responsabilidad con la población civil.