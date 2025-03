Lilly Téllez pidió que Andrea Chávez sea investigada por estos graves delitos

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, sea investigada por varios graves delitos.

Fue durante una conferencia de prensa tras la sesión del jueves 20 de marzo, en donde la senadora Lilly Téllez cargó con todo contra la morenista Andrea Chávez.

Los señalamientos de Lilly Téllez derivaron de un reportaje publicado por Carlos Loret de Mola en su espacio de LatinUS, en donde se acusa a Andrea Chávez de presunta corrupción y actos anticipados de campaña en el estado de Chihuahua.

Tras una ríspida sesión legislativa por los señalamientos de Carlos Loret de Mola, Lilly Téllez pidió que la senadora Andrea Chávez sea investigada por las autoridades por la comisión de graves delitos.

Y es que aseguró que la legisladora morenista debería estar siendo perseguida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), o la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, acusó que la senadora Andrea Chávez actúa con impunidad, pues dijo que ninguna institución se atreve a iniciar una investigación en su contra.

De manera puntual, la senadora Lilly Téllez pidió que se investigue a Andrea Chávez por lo delitos de:

“La senadora Andrea Chávez dijo en tribuna que la andan persiguiendo... y no, no la persigue ni la FGR, ni el INE, ni la UIF. Desgraciadamente no hay alguien, no hay una institución que se atreva a investigar a la senadora Andrea Chávez, porque ella cuenta con impunidad, pero la deberían estar investigando ya por varios delitos.”

Lilly Téllez