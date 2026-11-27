Hoy me acordé de la FIL de Guadalajara y de toda la multitud de “ávidos lectores”, que cada año se da cita en ese enorme escaparate de libros, escritores, intelectuales y aspirantes a cualquiera de las tres categorías.

Hace años yo era una de tantos apresurados que llegaban buscando el lugar de estacionamiento más cercano a las escaleras. De los que caminaban casi a paso olímpico para alcanzar una conferencia, una ponencia magistral de algún reconocido escritor o la presentación de un libro de esos que las editoriales llevan con mucho entusiasmo, aunque nadie conozca muy bien quién lo escribió ni de qué trata.

Los salones y pasillos casi siempre estaban llenos. Había montones de estudiantes que repetían con entusiasmo aquello de “me encanta leer”, aunque uno nunca supiera si se referían a los libros o a la posibilidad de decirlo en público. También estaban los otros: esos personajes de aspecto cuidadosamente descuidado, anteojos que a veces parecen más un accesorio que una necesidad y una habilidad extraordinaria para encontrarle profundidad filosófica hasta a la frase más intrascendente o a la más sin sentido pintura. Todo depende del lugar donde anden apantallando tarugos.

Y luego estaban unos veinte que sí entendían de qué estaban hablando.

Omitiré decir a cuál grupo pertenecía yo. Casi siempre estaba en el de la prensa, que tenía sus propias ventajas y miserias. Si bien me iba, conseguía una silla para escuchar al presentador, al premiado o al invitado especial. Mi trabajo consistía en hacer una nota informativa, aunque debo confesar que muchas veces terminaba dando mi opinión sin que nadie me la hubiera solicitado. Un defecto profesional que nunca he conseguido corregir.

Me gustaban esos días. Trabajar con un gafete colgado al cuello que abría puertas, permitía entrar a presentaciones y, de paso, conseguir firmas en libros gratis. Los demás los compraba yo, porque no me gustaba abusar de las ventajas.

Nunca he sido coleccionista de libros. Los leo y después los guardo. He perdido mi biblioteca tres veces. Si no hubiera ocurrido, probablemente tendría una colección relativamente considerable o al menos eso me gusta creer. Aunque, pensándolo bien, quizá tendría muchos más libros y un gran problema de espacio.

Un mundo de gente

No me gustan las multitudes. Me engento con facilidad y, con los años, eso no ha mejorado; tampoco la gente que asiste a la FIL, que sigue siendo más o menos la misma, aunque cada vez hay más. El sistema funciona, cambian los invitados, se renuevan los títulos y aparecen nuevas generaciones de estudiantes y de intelectuales de ocasión, el ritual de cada año permanece. Yo, en cambio, ya no voy.

Hay números, querido lector, que explican bastante bien en qué se ha convertido la Feria. En 2019, antes de la pandemia, recibió 828 mil 266 visitantes; en 2023 ya había superado esa cifra con 857 mil 315, en 2024 llegó a 907 mil 300 y en 2025 rompió nuevamente su propio récord con 953 mil 112 asistentes. Ese último año presumió además 2 mil 790 sellos editoriales de 64 países y 648 presentaciones de libros. Casi un millón de personas en nueve días. Un éxito indiscutible si lo medimos por cantidad de gente, aunque no necesariamente por la calidad de lo que ocurre entre sus pasillos.

De la FIL me queda el recuerdo de cuando invitaban grandes personalidades cuya presencia justificaba una fila interminable y algunos buenos conciertos.

Ya no es lo mismo. O quizá yo ya no soy la misma. Pero me inclino a pensar que la Feria hizo fama y se echó a dormir: le crearon una reputación y después se dedicaron a vivir de ella.

Ahora los organizadores presumen que es la más importante, la más grande, la que más visitantes recibe. Números, metros cuadrados, récord de editoriales participantes y cifras de asistencia, como si la cultura pudiera medirse con boletos vendidos.

No digo que no haya escritores, libros o conversaciones que valgan la pena. Seguramente los hay. Pero una feria del libro debería ser algo más que un enorme centro comercial de la literatura donde acuden multitudes a tomarse una selfi y que después se presumen en conferencia de prensa.

La FIL fue durante mucho tiempo una cita esperada. Ahora parece más preocupada por recordarnos lo importante que es que por demostrarlo.

Y yo, que alguna vez fui de las que corrían por los pasillos, cargaban libros y perseguían conferencias, entendí que ya no necesito encontrar estacionamiento, soportar multitudes ni fingir que entendí una ponencia de tres horas.

Y que tampoco tengo que comprar el libro del que todo el mundo habla para luego descubrir que no era para tanto.