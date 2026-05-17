El conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en una zona extraña. Ni guerra abierta ni paz real. Ni escalada definitiva ni retroceso claro. Todo parece suspendido en una especie de limbo estratégico donde nadie quiere dar el siguiente paso…, pero tampoco nadie parece dispuesto a retirarse realmente. El estrecho de Ormuz sigue ahí, convertido en una especie de frontera flotante de incertidumbre mundial. Se habla menos de quién controla el paso, de quién puede cerrar rutas, de quién deja pasar petróleo o de quién amenaza discretamente con bloquearlo. Ya no ocupa diariamente los encabezados globales, pero sigue siendo uno de los puntos más peligrosos del planeta. Porque el problema no desapareció. Solamente quedó suspendido.

Y quizá ahí está precisamente lo más inquietante. El mundo entero parece haber entrado en una etapa de pausa administrada. De desorden contenido. De tensión congelada. Como si las grandes potencias estuvieran esperando que alguien más cometa primero el error.

La sensación es parecida a ese toque de bola perfecto en el beisbol que queda girando lentamente cerca de la línea: no termina de irse foul, pero tampoco queda claramente fair. La pelota gira. El catcher duda. El pitcher calcula. Todos saben que alguien tiene que reaccionar rápido…, pero nadie quiere equivocarse tomando una decisión precipitada. Y ahí está precisamente lo más interesante —y peligroso— del momento. Porque tanto el pitcher como el catcher saben que tienen que decidir. Rápido. Aunque exista riesgo de error. Pueden simplemente tomar la pelota y asegurar que no entre más de una carrera, aunque permitan que se embasen corredores y no consigan outs. O pueden apostar fuerte, intentar el tiro, buscar el doble play, arriesgarse a una jugada grande… sabiendo incluso que podrían equivocarse y abrir todavía más el daño.

Pero hay algo peor que decidir mal: no decidir. Porque en beisbol, cuando nadie toma la pelota, el riesgo ya no es solamente cometer un error en el tiro. El riesgo es permitir que todos se embasen. Que entren carreras. Y no conseguir un solo out.

Y exactamente así parece estar funcionando hoy el mundo.

Las potencias observan. Los bloques calculan. Todos esperan. Todos quieren que sea el otro quien haga primero la jugada. Todos prefieren reaccionar antes que asumir el costo inicial del movimiento. Estados Unidos espera. China espera. Europa espera. Rusia calcula. BRICS observa. Irán resiste. Israel presiona. Pero mientras todos dudan y administran tiempos, la pelota sigue girando peligrosamente cerca de la línea. Porque el problema del actual desorden global no es solamente la tensión. Es la parálisis estratégica. Nadie quiere cargar con el costo político, militar o económico de mover primero. Pero alguien terminará haciéndolo. Y cuando eso ocurra, el mundo entero podría descubrir que llevaba demasiado tiempo jugando solamente a sobrevivir… mientras el partido empezaba lentamente a salirse de control.

Irán sigue bajo presión. Estados Unidos sigue moviendo piezas militares. Israel mantiene hostilidades ligadas al conflicto palestino. Pero cada vez hay menos información clara, menos estridencia pública y más silencio estratégico. Y el silencio geopolítico rara vez significa tranquilidad verdadera. Muchas veces significa exactamente lo contrario: que todos están recalculando.

Porque mientras los gobiernos discuten misiles, petróleo, rutas marítimas y equilibrios militares, la gente de Irán sigue prácticamente abandonada por todos. Queda atrapada entre quienes justifican la guerra y quienes solamente la condenan superficialmente sin entrar nunca al fondo del problema: libertades limitadas, represión, control político-religioso, sanciones, deterioro económico y una sociedad agotada después de años viviendo entre presión externa y vigilancia interna. Ese quizá sigue siendo el dato moral más incómodo del conflicto. Todos hablan de estrategia. Casi nadie habla realmente de los iraníes.

Y mientras tanto, el planeta parece entrar lentamente en una especie de guerra fría... extremadamente fría…, pero potencialmente inflamable en cualquier momento. Porque el problema ya no es solamente militar. Es psicológico. Nadie quiere aparecer como quien provocó el incendio. Pero tampoco nadie quiere parecer débil. Y ahí es donde las potencias pacientes suelen sacar ventaja.

China lo entiende perfectamente. Rusia también. Por eso mientras Washington vive atrapado entre ansiedad política, elecciones, desgaste interno y necesidad permanente de reacción mediática, Pekín y Moscú juegan a tiempos largos. Observan. Esperan. Calculan. Acumulan. Y dejan que Occidente se desgaste solo en múltiples frentes simultáneos.

Ahí aparece una de las claves de esta etapa histórica: el mundo ya no avanza realmente hacia un nuevo orden claro. Simplemente sobrevive. Las potencias sobreviven. Los bloques sobreviven. Las economías sobreviven. Los gobiernos sobreviven. Pero algunos sobreviven mucho mejor que otros. China tiene capacidad de resistencia económica gigantesca. Alemania conserva músculo industrial. Francia mantiene peso diplomático. Inglaterra sigue operando financieramente a gran escala. España incluso empieza a colocarse como actor político y económico más sólido dentro del reacomodo europeo.

Mientras tanto, el resto del planeta observa. Y espera. Ahí aparecen los BRICS, el bloque originalmente integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hoy convertido en una plataforma flexible de coordinación económica y geopolítica para países interesados en reducir la dependencia respecto al sistema dominado históricamente por Washington y Europa occidental. Más que una alianza ideológica rígida, BRICS funciona como un enorme gato agazapado: observa el desgaste occidental, espera pacientemente y calcula hacia dónde conviene saltar cuando el equilibrio global muestre mayores signos de debilidad.

Y mientras todo eso ocurre, Trump regresó de China… de vuelta a su realidad. Y esa realidad no luce cómoda. Regresa rumbo a elecciones peligrosísimas para su futuro político. Regresa a enfrentar desgaste interno. Regresa con fantasmas creciendo alrededor suyo. Regresa con fracturas dentro del propio trumpismo. Y regresa además después de una visita que, aunque algunos intenten vender como “exitosa”, dejó demasiados detalles simbólicos incómodos para la cultura política china.

Trump adormilándose mientras Xi Jinping hablaba en eventos importantes. Trump aparentemente revisando o husmeando documentos ajenos sin demasiada discreción… y siendo observado. Trump rechazando —según se comenta— el cojín protocolario que equilibraba altura y posición respecto a Xi durante ciertos encuentros.

Y del otro lado, China respondiendo con una frialdad elegantísima: recepción menos cálida de lo esperado, despedida distante y, quizá lo más revelador, ausencia de una conferencia conjunta fuerte detallando grandes acuerdos, logros o compromisos históricos. En diplomacia, los silencios suelen hablar más fuerte que los discursos. Y Pekín habla perfectamente el lenguaje del simbolismo. Porque mientras Trump necesitaba proyectar victoria, China simplemente necesitaba proyectar control.

Y probablemente lo consiguió.

Pero tampoco sería sano para el planeta un dominio excesivo chino. Ahí está otra de las grandes paradojas de esta época. El desgaste estadounidense genera incertidumbre global. Pero una hegemonía absoluta china también provocaría enormes riesgos de concentración tecnológica, financiera, comercial y política. Por eso, el problema ya no es solamente quién gana. El problema es que el equilibrio global empieza a deformarse peligrosamente. Y mientras más se deforma, más ansiedad producen las grandes potencias. Especialmente Trump.

Porque quizá ahí reside otro riesgo enorme: un liderazgo aislado, desesperado y sintiéndose cada vez más solo puede volverse todavía más impredecible. Y la historia está llena de gobernantes que, sintiendo deteriorarse su poder interno, decidieron endurecer conflictos externos para intentar recuperar cohesión doméstica.

Eso rara vez termina bien.

Por eso el planeta entero parece hoy una especie de trompo gigantesco girando sobre sí mismo. O como esa perinola que sigue dando vueltas sin que nadie sepa exactamente hacia dónde caerá cuando finalmente se detenga.

El mundo sigue girando... Girando... Girando.

Y nadie parece capaz de frenarlo.

El problema es que cuando finalmente deje de girar, quizá descubramos que el nuevo rumbo ya no conduce hacia estabilidad. Sino hacia algo mucho más peligroso: un desorden global administrado por potencias ansiosas, sociedades agotadas y liderazgos que empiezan a confundirse entre cálculo, miedo y desesperación.

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