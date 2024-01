He visto que la gente del MC, llámese Mariana Rodriguez, Samuel García y otros, ha publicado encuestas un poco a modo donde siempre salen en primer lugar y a veces por una cantidad ridícula de puntos. La encuesta de MetricsMX siempre ha sido consistente y así como en los números no le daba mucha oportunidad a Samuel García cuando fue precandidato a la presidencia de México, en la de Monterrey, la gran favorita hasta ahora es Mariana Rodríguez .

MetricsMX realizó dos ejercicios de encuesta, uno con Adrian de la Garza como candidato del PRI, PAN y PRD y otro con Karina Barrón para los mismos partidos. En el primer ejercicio, Mariana gana con una diferencia de 5 puntos sobre su más cercano rival que sería Adrian de la Garza. En la segunda, barre a todos los candidatos teniendo una diferencia de 15.4 puntos sobre el más cercano competidor que sería el Abuelo Cruz.

Las precampañas

De los candidatos listados los únicos que han hecho campaña son Mariana Rodríguez, Patricio Zambrano y Adalberto Madero. No existe ahora candidato del PRI-PAN-PRD por lo que no hay campaña y el Abuelo Cruz es el precandidato oficial de Morena y el Partido Verde pero no ha hecho campaña tampoco.

La campaña de Mariana Rodríguez ha sido exhaustiva y se podría decir que empezó desde que empezó la de Samuel García, donde lo acompañó a muchos lados e hizo la labor de la pega de calcas. Su trabajo en Capullos, los Lactarios y los comerciales de la línea de ayuda sobre el abuso infantil hacen que Mariana este presente en muchos lados. La campaña de Mariana ha tenido mucha promoción y una gran producción que hace que todo parezca natural, aunque esté planeado.

El que también inició precampaña desde hace tiempo fue el Pato Zambrano por medio de sus redes sociales . Ha sido un gran crítico del gobierno de Luis Donaldo Colosio mostrando lugares donde no se ve la mano de municipio. Dice Pato en sus videos que él no se gastaría el dinero en panorámicos, calcas y toda la parafernalia de una campaña. Zambrano se gastaría el dinero en la población y en hacer el trabajo que él considera que no ha hecho el actual gobierno regio. Ya se puso a bachear algunas calles y a revivir plazas públicas, también se ha quejado de la deforestación en ciertas zonas de la ciudad y ha criticado el gasto del gobierno municipal en los famosos astronautas.

Adalberto Madero tiene un par de spots que he visto en redes sociales, pero no mucho más.

El Abuelo Cruz está dando batalla solamente porque es el personaje que es, sin hacer nada que tenga que ver con una campaña política.

Los del PRI-PAN-PRD deben de tener una súper estrategia planeada o de plano no tiene idea que hacer pues no se ven ni sus luces. Quizá, cuando comiencen las campañas en forma veremos quien será el candidato y cómo competiría contra la puntera del MC.

Pura imagen, faltan que salgan las propuestas

Por las leyes electorales, las precampañas fueron puro show off, nada de propuestas. La campeona de la comunicación es Mariana Rodríguez que sabe manejar a la perfección las redes sociales y su equipo de promoción conoce muy bien al mercado regio. Tiene una producción impresionante con comerciales muy bien armados, jingles donde ella canta y la imagen que puede proyectar siendo mamá. Se puede decir que ellos saben qué botones apretarle a los regios para que piensen en votar por ella.

El que sabe de campañas entiende que la gran mayoría del electorado vota por lo que siente hacia el candidato, no por las propuestas. En eso el equipo fosfo fosfo lo está haciendo muy bien.

Lo que resulta interesante es que Rodríguez solo le lleva 5 puntos a Adrian de la Garza, si es que él decide ser el candidato, y De la Garza no ha hecho absolutamente nada de campaña. También le lleva por ahí de 14 puntos al Abuelo Cruz que lo último que hizo fue dar el pase para que Rayados se salvará del descenso cuando ella tenía 4 años.

Los del MC no se pueden dormir en sus laureles, solo tienen de que hacer memoria de como ganó Samuel García la gubernatura del estado. Y como él mismo Samuel lo ha dicho infinidad de veces “caballo que alcanza, gana”.