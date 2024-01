Monterrey siempre ha tenido una competencia contra el ex DF pero la ha ido perdiendo por la inutilidad de sus gobernantes.

La seguridad

Recuerdo en mis primeros años de trabajo todas las recomendaciones para venir a la CDMX. Bajándote del avión teníamos que buscar un taxi “oficial” que nos llevará al hotel. Reconocer, más o menos, por donde se tenia que ir el taxi porque con dos palabras que dijéramos identificaban que no éramos de la ciudad. Salir con mucha precaución y tratar de usar siempre taxis de sitio, el famoso taxi seguro. Tener cuidado de los rumbos por donde nos moviéramos y siempre reportar cualquier cosa extraña.

En esos tiempos, el DF era la capital del asalto por excelencia y había mucho miedo de andar por la ciudad sin tener ese tipo de eventos.

Después de un tiempo, la Zona Metropolitana de Monterrey no solo igualo, sino supero a la CDMX con crímenes violentos, bloqueos de avenidas, colgados en los puentes., una de quítate que ahí te voy.

El tráfico

En mi última visita a Monterrey, tenía que ir por los rumbos de la carretera nacional saliendo desde el aeropuerto. Calculé que por más tiempo que hiciéramos, no haríamos mas de una hora. Pues no fue así, hicimos cerca de dos horas y eso que no era fin de semana.

El tráfico de la ciudad esta infame y las vías por las que se mueve la gente llenísimas. Súmele a esto, el estilo de manejo que tenemos los regios, es la fórmula para el desastre. Se trabajan en muchas vías externas pero entrarle a la ciudad e incomodar ciudadanos durante las elecciones creo que no es la mejor estrategia para nadie.

Falta un real plan de tránsito en Nuevo León., pero con los municipios y el gobernador peleándose por la lana, está cañón. Ojalá se pusieran de acuerdo.

La contaminación

Es increíble la cantidad de contaminación que hay en la zona metropolitana de Monterrey con tres veces y media personas menos. En la CDMX hay tres veces mas personas y ahorita no se tienen los niveles de contaminación de Monterrey.

Las razones que les dan a estos niveles de contaminación son con mucha imaginación. Algunos medios de la Sultana del Norte empezaron a decir que era “por las carnes asadas”. Otros, que tenia que ver con la pirotecnia. Y un casi consenso fue que la verdadera culpable era la refinería de Cadereyta .

Volvamos un poco atrás, la refinería en Cadereyta tiene más de 40 años trabajando. La inauguraron haya por 1979 cuando López Portillo era presidente. Esta curioso que después de 40 años hayan descubierto que la principal causa de contaminación de la ciudad son las emisiones que produce la refinería de Cadereyta.

No estoy diciendo que la refinería de Cadereyta no tenga que ver con la contaminación de la ciudad pero no creo que sea la única responsable de esto. Recuerdo que en los últimos días la Secretaría de Medio Ambiente Estatal lanzó un comunicado donde decía que estaba viendo la manera de reducir la contaminación con alrededor de 80 compañías que ellos habían encontrado como las más contaminantes. Leí el comunicado y busque la lista de las empresas en el documento y no hay nada.

¿Por qué no se publica la identidad de las empresas? ¿Estás tienen derecho a contaminar y nosotros no tenemos derecho a saber quiénes son? Esperemos que el gobierno del estado de Nuevo León haga pública esa lista para saber que más podemos hacer los demás en este tipo de cuestiones.

Oí que el gobernador Samuel García dijo que lo que contaminaba en Monterrey eran las tolvaneras debido a los fuertes vientos que rodean la ciudad. Bueno, para levantar tierra suelta, tiene que haber tierra suelta. ¿Será tierra de la deforestación selectiva del Río Santa Catarina? ¿Será de los cientos de fraccionamientos situados en zonas donde no deberían de estar? ¿Será que la ciudad tiene demasiada superficie asfáltica y muy pocas superficies verdes? ¿Serán las pedreras? Sería bueno señalar de donde viene esa cantidad de tierra, pues Nuevo León no es desierto.

Las promesas fantasiosas

Leo que en el cierre de campaña de la precandidata Xóchitl Gálvez se hablo de la contaminación y de lo asfixiante las emisiones tóxicas de la refinería de Cadereyta. Hay una promesa de que ella solucionaría ese problema porque es ambientalista y sí le apuesta a las energías limpias.

Que fácil es prometer, lo complicado sería cumplir. ¿Tendrá Gálvez idea de lo que pasa en Nuevo León o solo fue una frase gana adeptos?

Lo que sigue

Los gobiernos estatales y municipales de Nuevo León tendrían que ponerse a trabajar en solucionar estos grandes temas. Recuerdo cuando los regios estábamos orgullosos de los cielos azules, la fluidez del trafico y la seguridad que teníamos. Esperemos que todos se pongan a trabajar para tener lo mismo que teníamos al menos en el 2007.