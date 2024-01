Mariana Rodríguez, influencer, empresaria y actual candidata a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, fue captada con todo un equipo de grabación.

Este lunes 15 de enero de 2024, Mariana Rodríguez fue vista grabando un spot de campaña donde utilizaba una sudadera naranja y los tenis fosfo fosfo.

Pero lo que realmente llamó la atención fue ver todo el equipo de producción que utiliza la esposa de Samuel García, lo que genera la duda de, ¿no sale sin ellos?

Fue el usuario de la red social X, José Díaz (@JJDiazMachuca), quien compartió un video donde Mariana Rodríguez es captada con todo un equipo de grabación.

En el video se ve a la candidata a la alcaldía de Monterrey caminar hacia la acera donde se acerca un auto gris al cual saluda. Esto sucede al mismo tiempo que la sigue una persona con un par de luces de iluminación y otra que maneja una cámara profesional de grabación.

Dado que Mariana Rodríguez es una reconocida influencer que cuenta con 3,6 millones de seguidores en Instagram, no es de extrañar que sepa actuar frente a una cámara. No obstante, eso no fue lo que captó la atención del video.

¿Mariana Rodríguez no sale sin su equipo de grabación?

El usuario que compartió el video, criticó a Mariana Rodríguez por gastar dinero para ganar popularidad.

Asimismo, lanzó el cuestionamiento de que el equipo de grabación con el cual Mariana Rodríguez no sale sin ellos, se pague con el dinero de Samuel García o se pague con el dinero de los municipios a los que el gobernador de Nuevo León dejó sin recursos.

Cabe recordar que anteriormente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó tanto a Mariana Rodríguez como a Samuel García por su uso excesivo de redes sociales durante sus actos de campaña.

Y es que es bien sabido que el matrimonio regiomontano usa las redes sociales como principal herramienta durante sus campañas electorales.

En aquella ocasión, el PRI afirmó que Mariana Rodríguez y Samuel García solo trabajan por apariencia y juegan a gobernar.