“La sabiduría hace muy buenos a los hombres, la simulación de la sabiduría los hace pésimos.” LLUÍS VIVES

“Voy a tus manos, porque al fin me obliga la vista de tus lágrimas traidoras, blandas llamando, agradeciendo ingratas. ¡Oh fiera en condición, y en llanto amiga!, si me quieres matar, ¿por qué me lloras? y si me has de llorar, ¿por qué me matas?” LOPE DE VEGA

El anuncio que debería levantar emoción si acaso hace levantar una ceja. Abundan los señalamientos por cuanto a lo desdibujada que quedará la ciudadanía en todo este proceso y las deficiencias que guarda una propuesta para que tres partidos arriben a un candidato común. ¿Eso es bueno; eso es malo? No lo sé, habría que determinarlo, mas no se puede pretender darle gusto a todos, eso sí se los adelanto.

Si bien con escasas -prácticamente nulas posibilidades de resultar victoriosos—, ya dos posibles candidatos abandonaron la carrera aun antes de empezar (Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y Germán Martínez, senador por el Grupo Plural). Eso algo nos debe de decir.

También el académico Sergio Aguayo, quien había sido invitado a formar parte de un comité técnico general, ha hecho público su posicionamiento, distanciándose de todo el proceso. Argumenta que PAN-PRI-PRD dejaron fuera a la ciudadanía, y que la decisión —más allá del proceso— reside en las dirigencias partidistas. Me pregunto: ¿era iluso pensar sería de otra manera? (Llegaré a eso más adelante.)

El ex presidente Felipe Calderón señala que si bien es un paso correcto de la oposición, el esquema tiene evidencia problemas que van desde el padrón que se conformará hasta la alta ponderación que se le dará a la encuesta final. Critica también que no se le dé entrada a Movimiento Ciudadano para que participe; tampoco a los ciudadanos sin partido o candidatos independientes…

Y esas son solo algunas voces que cuestionan el método y el esquema adoptado, pero hay muchas más.

Veamos: las etapas del proceso que se denominará —tomen aire, por favor—”Consulta para elegir responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor” son demasiadas, como también son demasiados sus flancos débiles. Eso dicho en términos políticamente correctos, esto es, suponiendo hay buena fe de parte de la oposición (en otras palabras, que son muy ilusos). De otra forma, quienes organizan todo este entramado se les podría tachar de grillos y poco profesionales.

Independientemente de las intenciones, yo quiero limitarme a decir que este proceso es demasiado complicado, lo que lo hará poco efectivo, sujeto a la manipulación y caro. Para terminarla de amolar, repite la ilegalidad en la que cae la 4t y sus precampañas; al ser copartícipes de la ilegalidad (pretenden violar la ley electoral), coadyuvan a la destrucción del INE y a la sobrecarga de trabajo de otras instituciones y estructuras, entre ellas el TEPJF.

Pero además el proceso NO asegura los elementos centrales que dice buscar la oposición:

1) incorporar en primer plano a la ciudadanía;

2) elegir al candidato con mayor arrastre y poder de competencia vs. la 4t;

3) ser transparente.

La oposición política sigue enredándose y pretendiendo descubrir el hilo negro; ¿busca engañar a sus aliados, a la población y a sí mismos?

Desmenucemos la “consulta” con algunas preguntas que se agradecerá sean contestadas o, bien, en su defecto, ponderadas por quienes están proponiendo el mecanismo:

Primera etapa

“Los interesados en registrarse como aspirantes a la candidatura deberán recabar 150 mil firmas que servirán para formar un primer y gran padrón de electores.”

¿Cómo asegurarse que los firmantes no sean ciudadanos comunes y corrientes pero cuya —genuina y democrática— intención sea votar en el 2024 por Morena y/o aliados (dejen ustedes que sea miembros o simpatizantes de la 4t)? ¿Es decir, cómo evitar que —intencional o no intencionalmente— el padrón de firmas no esté constituido por votantes más bien propensos a apoyar a la 4t?

¿Cuáles son las reglas, restricciones y mecanismos de proselitismo que estará permitido realizar para la recolección de firmas? ¿Habrá espacios donde NO se pueda hacer proselitismo? ¿Cómo evitar que posibles aspirantes no compren esas firmas?

¿Quién va a validar los listados y quién va a seleccionar a los aspirantes que finalmente se aprueben? ¿O serán la totalidad de los que alcancen a recabar las firmas?

Segunda etapa

“Los que hayan logrado recabar las firmas, pasarán a un ‘gran foro de exposición por México’; posteriormente, se aplicarán tres encuestas: en tierra, digital y telefónica, con el propósito de determinar quiénes son los tres aspirantes más competitivos. Esa tercia pasaría a la siguiente etapa.”

¿Qué propósito real tienen las exposiciones? ¿Cómo medir la validez de estas y sus resultados? ¿Quién evaluará esto?

¿Quién diseña la metodología de esas encuestas y en qué consistirán las preguntas? ¿Si son varias, qué pregunta tendrá más peso; es decir, cómo se determinará que un aspirante haya sido el más competitivo? ¿Por qué tres encuentras y por qué tres aspirantes finales? ¿Quién determinará qué casas encuestadores estarán involucradas y a partir de qué criterios?

Tercera etapa

“Paralelamente, se creará un comité —con siete integrantes de la sociedad y seis de partidos— que será el encargado de preparar un esquema de elecciones primarias. Simultáneamente, se desarrollarán al menos cinco pasarelas.”

¿Cuáles son las reglas para constituir dicho comité? ¿Quién, por qué, bajo qué criterios se elegirán a los representantes de la sociedad civil (los partidistas ni pregunto pues es obvio cómo se va a elegir)? El comité en cuestión ¿tendrá incidencia en el proceso paralelo de encuestas o será totalmente independiente a ello?

¿Qué diferencia hay entre estas pasarelas y la exposición en ‘el gran foro de exposición por México’ del punto anterior?

¿Cómo se pondrán de acuerdo el Consejo Técnico Consultivo de Alito Moreno con el Frente Amplio de Renovación de Dulce Sauri, con el consejo del PRD, con la sociedad civil (varia), con el Frente Cívico Nacional, con el Congreso Ciudadano, con Unid@s, con todos los etcéteras?

Cuarta etapa

“El proceso seguiría con la aplicación de una última encuesta con valor del 50 por ciento y la votación en urnas de los ciudadanos que hayan decidido participar, en al menos 300 centros, lo que representaría el otro 50%.”

¿Por qué una nueva —y costosa— encuesta en lugar de que las encuestas anteriores determinen directamente el ganador (esto es, lo que valdrá el 50%)? ¿Cómo se determinó que esta encuesta valga el 50% y las primarías el otro 50%? ¿Por qué no otro porcentaje? ¿Por qué hacer todo el esfuerzo —y gasto— de las firmas y encuestas para evitar (supuestamente) la inherencia de la 4t y luego tirar eso por la borda haciendo elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía vía urna en 300 puntos de la República?

Son preguntas que, de preferencia debieran ser contestadas a la brevedad, pero que en especial muestran la innecesaria dificultad que se ha generado para este esquema. Interrogantes que posibles candidatos y ciudadanía —en especial los que se abstienen de votar— desearían se aclaren.

Privilegiar a los partidos —sin escuchar (o fingiendo escuchar) a la ciudadanía— es sin duda una vía, mas no es lo que se ha prometido. Me temo que los participantes se han concentrado en considerar los dilemas y en aras de no sacrificar ninguno de los otros caminos para resolverlos, no han optado por una vía concreta.

Para que el proceso sea pulcro y viable, sin simulaciones ni grandes erogaciones (por cierto, lo que se le critica a la 4t), se requieren muchas y urgentes adecuaciones.