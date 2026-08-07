La democracia ya no suele morir cuando los militares sacan los tanques a la calle, cierran el Congreso y suspenden las elecciones. Ahora puede desaparecer sin que se interrumpa una sola jornada electoral. Las urnas permanecen, los legisladores continúan reuniéndose, los tribunales conservan sus edificios y las constituciones siguen formalmente vigentes. Lo que se extingue poco a poco son los contrapesos, la independencia judicial, la libertad de expresión , la competencia política real y los límites al poder.

El nuevo autoritarismo aprendió a vestirse de democracia.

No necesita cancelar elecciones si puede convertirlas en trámite. No requiere clausurar el Congreso si controla a la mayoría. Tampoco debe desaparecer a los jueces cuando puede nombrarlos, intimidarlos, desacreditarlos o someterlos. Le basta con conservar la fachada institucional mientras vacía desde dentro aquello que daba sentido al sistema.

Ésa es la verdadera amenaza de nuestra época.

Los antiguos dictadores llegaban mediante golpes y gobernaban abiertamente por la fuerza. Los nuevos autócratas suelen alcanzar el poder a través del voto, invocan permanentemente la voluntad popular y utilizan su legitimidad electoral para desmontar las instituciones que podrían detenerlos. No dicen que buscan destruir la democracia; afirman que pretenden limpiarla, devolverla al pueblo, combatir privilegios o acabar con las élites.

El lenguaje cambia, pero el resultado suele ser el mismo: todo poder termina concentrado en una sola persona, un partido o un círculo reducido.

El Informe sobre la Democracia 2026 del Instituto V-Dem advierte que casi una cuarta parte de los países atraviesa procesos de autocratización y que la regresión ya no está limitada a dictaduras tradicionales ni a naciones institucionalmente débiles. También alcanza democracias consideradas estables en Europa y Norteamérica. Freedom House, por su parte, registra dos décadas consecutivas de deterioro global de las libertades.

Esto significa que el problema dejó de ser periférico. La democracia retrocede también en países que durante años se presentaron como sus principales defensores.

Estados Unidos constituye el ejemplo más inquietante. Donald Trump regresó al poder no para administrar con normalidad un sistema democrático, sino para llevar al límite las facultades presidenciales, confrontar jueces, presionar a medios, universidades, despachos jurídicos y organizaciones civiles, desacreditar elecciones y dividir a la sociedad entre seguidores legítimos y enemigos internos. Human Rights Watch ha señalado que su gobierno atacó pilares fundamentales de la democracia, mientras V-Dem situó al país en uno de sus retrocesos institucionales más acelerados en décadas.

Trump no necesita abolir su Constitución. Le basta con convencer a millones de personas de que cualquier institución que lo contradiga forma parte de una conspiración.

Si un juez falla en su contra, el juez es corrupto. Si un medio lo investiga, el medio es enemigo. Si una universidad protesta, la universidad adoctrina. Si un funcionario se niega a ejecutar una orden, pertenece al llamado Estado profundo. Si pierde una elección, hubo fraude. Si gana, el sistema funcionó.

La democracia se vuelve así válida únicamente cuando produce el resultado deseado por el líder.

Ésa es una de las señales más claras del autoritarismo contemporáneo: las instituciones no son juzgadas por su independencia, sino por su obediencia.

Nayib Bukele ofrece otra versión del mismo fenómeno. Transformó El Salvador, redujo de manera notable la violencia atribuida a las pandillas y conquistó una popularidad extraordinaria. Para millones de salvadoreños, el cambio fue tangible: pudieron volver a las calles, abrir negocios y vivir sin pagar extorsiones.

Negar esos resultados sería un error.

Pero también lo sería suponer que la eficacia elimina la necesidad de controles. Bajo el argumento de combatir una emergencia, Bukele concentró poder, debilitó contrapesos, extendió un régimen de excepción y normalizó detenciones masivas. La seguridad puede explicar su respaldo, pero no debe utilizarse para afirmar que un gobernante popular queda exento de límites.

La democracia no consiste sólo en producir resultados. También importa cómo se obtienen, quién vigila al poder y qué ocurre con quienes son acusados injustamente.

El gran peligro aparece cuando la ciudadanía acepta intercambiar derechos por eficacia sin establecer condiciones de regreso. Se tolera una excepción porque existe una crisis, después se prolonga porque todavía quedan riesgos y finalmente se convierte en la nueva normalidad. El gobierno ya no tiene que justificar la concentración de poder; sólo necesita recordar el miedo anterior.

Venezuela muestra el desenlace más extremo. Durante años conservó elecciones, partidos, asambleas, tribunales y autoridades electorales. En apariencia, la estructura institucional sobrevivía. En realidad, la competencia había sido destruida, la oposición perseguida, los poderes sometidos y el voto reducido a una ceremonia sin capacidad efectiva para producir alternancia.

La democracia venezolana no murió en un solo día. Fue vaciada gradualmente.

Cada abuso se presentó como reacción frente a una conspiración. Cada restricción se justificó por una emergencia. Cada concentración de poder se explicó como defensa de la revolución y de la soberanía. Cuando la sociedad comprendió la magnitud del deterioro, las instituciones capaces de corregirlo ya habían desaparecido o estaban subordinadas.

Nicaragua recorrió una ruta semejante. Daniel Ortega llegó por elecciones, debilitó contrapesos, anuló adversarios, controló tribunales, restringió a la prensa y terminó eliminando la competencia política. No hubo necesidad de un golpe tradicional: el gobierno utilizó el aparato democrático para clausurar la democracia.

Rusia también conserva elecciones, pero la oposición real enfrenta cárcel, exilio, exclusión o muerte. Los comicios existen, aunque el resultado está prácticamente decidido antes de que se instalen las urnas. Vladimir Putin no eliminó todas las formalidades democráticas; las convirtió en escenografía.

Ésa es la diferencia entre democracia y electoralismo.

Las elecciones son indispensables, pero no suficientes. Un país no es democrático solamente porque sus ciudadanos depositen una boleta cada cierto número de años. También necesita libertad de expresión, medios independientes, oposición con posibilidades reales, tribunales autónomos, autoridades electorales confiables, respeto a las minorías y límites efectivos al Ejecutivo.

Sin esos elementos, el voto puede legitimar una autocracia.

Los líderes autoritarios comprenden perfectamente el valor simbólico de las elecciones. Por eso rara vez las eliminan de inmediato. Prefieren controlarlas, modificar reglas, utilizar recursos públicos, impedir candidaturas, dominar medios y convertir la competencia en una carrera desigual. Después presentan la victoria como mandato ilimitado.

Ganar una elección, sin embargo, no significa recibir propiedad sobre el Estado.

La mayoría concede el derecho a gobernar durante un periodo, no autoriza a destruir las condiciones que permitirán a otra mayoría sustituir al gobierno en el futuro. La esencia democrática no consiste únicamente en que alguien pueda ganar, sino en que también pueda perder.

Un gobernante que modifica las reglas para impedir su derrota deja de competir y comienza a apropiarse del sistema.

Este deterioro no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. Hay gobiernos conservadores que atacan instituciones en nombre de la seguridad, el nacionalismo o la lucha contra el progresismo. También existen gobiernos de izquierda que concentran poder en nombre de la igualdad, la soberanía o la defensa del pueblo.

El autoritarismo cambia de discurso, pero conserva el mismo método.

Primero divide a la sociedad entre pueblo y enemigos. Después identifica a un líder como único intérprete de la voluntad popular. Más tarde desacredita a los contrapesos, neutraliza a los críticos y convierte cualquier diferencia en traición. Finalmente, presenta la permanencia del gobernante como condición para la supervivencia de la nación.

En ese momento, el país ya no elige entre proyectos. Elige entre el líder y el caos que el propio líder le enseñó a temer.

La polarización facilita todo el proceso. Cuando cada elección se presenta como la última oportunidad para salvar a la patria, los ciudadanos aceptan abusos que rechazarían en circunstancias normales. La derrota del adversario se vuelve más importante que preservar las reglas.

Entonces se justifica cualquier atropello porque “los otros serían peores”.

Ésa es una de las frases más peligrosas de la política. Permite tolerar corrupción, abuso de poder, persecución y mentira siempre que sean cometidos por el bando propio.

La democracia no puede sobrevivir si cada sector defiende las instituciones sólo cuando le favorecen.

Los tribunales deben ser independientes incluso cuando sus resoluciones incomodan. La prensa debe ser libre aunque publique información injusta o severa. La oposición conserva derechos aunque sus ideas resulten desagradables. Y las autoridades electorales deben ser respetadas tanto en la victoria como en la derrota.

Defender únicamente las reglas que benefician a los propios no es compromiso democrático. Es oportunismo.

México tampoco está exento.

La reforma judicial transformó profundamente la integración de los tribunales y estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sus promotores la presentaron como una democratización necesaria frente a un Poder Judicial cerrado, costoso y afectado por corrupción y privilegios. Sus críticos advirtieron que podía politizar la justicia, debilitar su independencia y someter a los juzgadores a intereses partidistas, económicos o criminales. La primera elección judicial se realizó en 2025 dentro de un proceso observado con inquietud por expertos, inversionistas y organizaciones jurídicas.

No toda reforma institucional representa autoritarismo. Tampoco toda crítica a los jueces constituye un ataque a la democracia. Los poderes judiciales deben rendir cuentas, corregir abusos y combatir corrupción. Pero una transformación de semejante profundidad exige garantías suficientes para que la justicia no dependa de mayorías políticas ni de campañas financiadas por intereses particulares.

El juez democrático no está para complacer al gobierno ni a la multitud. Está para aplicar la ley, incluso cuando su decisión resulte impopular.

México también ha reducido o transformado organismos autónomos, concentrado atribuciones y debilitado espacios de supervisión construidos durante décadas. Cada cambio puede tener una explicación administrativa, política o presupuestal. El problema aparece cuando todos avanzan en una sola dirección: menos controles externos y más poder concentrado.

Ningún gobierno debería temer a las instituciones independientes si está convencido de actuar correctamente.

Los contrapesos no existen para paralizar al Ejecutivo. Existen para impedir que la eficacia se convierta en arbitrariedad. Pueden ser incómodos, lentos y hasta frustrantes, pero ésa es precisamente su función. Un sistema en el que nadie puede detener al gobernante quizá decida con rapidez, aunque también puede equivocarse sin corrección.

La democracia es deliberadamente lenta porque obliga a negociar, explicar, justificar y revisar.

Los autoritarios presentan esa lentitud como defecto. Prometen resolver en semanas aquello que las instituciones discutieron durante años. Desprecian procedimientos, ridiculizan debates y califican cualquier control como obstáculo burocrático.

El problema es que la velocidad sirve tanto para construir como para destruir.

Un líder fuerte puede ejecutar obras, recuperar seguridad o imponer orden. También puede encarcelar inocentes, expropiar adversarios, censurar medios y comprometer el futuro económico del país. Sin controles, la eficacia deja de ser virtud y se convierte en riesgo.

La ciudadanía suele contribuir involuntariamente al deterioro. Cansada de corrupción, violencia, desigualdad e incompetencia, busca a alguien capaz de romper las reglas. El candidato promete que sólo necesita más poder para resolver lo que nadie pudo atender.

La propuesta resulta seductora: menos burocracia, menos oposición, menos jueces, menos discusiones.

Pero cuando se eliminan los obstáculos para que un gobernante haga el bien, también desaparecen los obstáculos para que haga el mal.

Ningún líder es eterno, infalible ni incorruptible. Las facultades extraordinarias otorgadas a quien hoy se admira quedarán disponibles mañana para alguien completamente distinto.

Las instituciones no se diseñan para los gobernantes en quienes confiamos. Se construyen para protegernos de aquellos en quienes no confiaremos.

También la prensa desempeña un papel central. Los autoritarios rara vez necesitan censurar todos los medios. Les basta con intimidar a unos, premiar a otros, saturar el espacio público de desinformación y convencer a sus seguidores de que ninguna fuente crítica merece credibilidad.

Cuando nadie sabe qué información es verdadera, el poder puede imponer su propia versión.

La mentira política ya no busca siempre ser creída. A veces pretende producir cansancio. Bombardear a la sociedad con versiones contradictorias hasta que los ciudadanos concluyan que todos mienten y que nada puede comprobarse. En ese ambiente, el líder deja de competir con los hechos y sólo necesita conservar la lealtad emocional de su base.

La verdad compartida es una condición democrática.

Sin ella no puede existir deliberación, responsabilidad ni castigo político. Si cada sector vive dentro de una realidad distinta, la elección deja de evaluar gobiernos y se convierte en una guerra de identidades.

Las redes sociales agravaron el fenómeno. Los algoritmos premian indignación, miedo y confrontación. Los mensajes moderados circulan menos que los insultos, y los candidatos aprenden que dividir genera más atención que explicar.

El autoritarismo contemporáneo no necesita controlar toda la comunicación. Le basta con dominar el enojo.

Aun así, la democracia no está condenada.

Las instituciones pueden resistir cuando existen jueces dispuestos a defender su autonomía, periodistas que investigan, ciudadanos que exigen cuentas, legisladores que no se someten y oposiciones capaces de reconocer también sus propios errores. La fortaleza democrática no depende únicamente de normas escritas, sino de personas dispuestas a respetarlas cuando les resultan adversas.

La primera obligación corresponde a quienes gobiernan, pero también a quienes se oponen.

Una oposición que desconoce todos los resultados, difunde falsedades o desea que el país fracase para recuperar el poder tampoco fortalece la democracia. Los contrapesos no son sabotaje y la crítica no debe convertirse en destrucción sistemática.

La democracia exige adversarios, no enemigos.

Un adversario puede ser derrotado y volver a competir. Un enemigo debe ser eliminado. Cuando la política adopta ese segundo lenguaje, todo acuerdo se vuelve traición y cualquier límite parece intolerable.

La democracia se sostiene en una idea sencilla pero difícil: nadie posee toda la razón y nadie debe concentrar todo el poder.

Por eso importa tanto reconocer las señales tempranas.

La democracia comienza a vaciarse cuando el gobernante afirma encarnar por sí solo al pueblo; cuando los jueces son atacados por no obedecer; cuando la prensa crítica es tratada como enemiga; cuando las elecciones sólo se aceptan si gana el oficialismo; cuando las leyes se modifican para impedir alternancias y cuando la lealtad personal sustituye a la competencia profesional.

Para entonces todavía hay urnas, congresos y ceremonias constitucionales. Pero la sustancia ya se encuentra en peligro.

No debemos esperar tanques frente al palacio para reconocer una regresión democrática.

El golpe moderno puede llegar mediante decretos, reformas, nombramientos, campañas de odio y decisiones formalmente legales. No rompe necesariamente la Constitución; la modifica hasta que deja de proteger a quienes no gobiernan.

La democracia no se pierde de un día para otro. Se entrega en pequeñas concesiones.

Se pierde cuando toleramos una mentira porque favorece a nuestro partido, cuando celebramos que silencien a un adversario, cuando justificamos un abuso porque la víctima nos desagrada y cuando aceptamos que el gobierno incumpla una regla porque prometió utilizar el poder para una causa justa.

Cada excepción abre el camino a la siguiente.

Los ciudadanos deben exigir resultados, pero también límites. Seguridad, crecimiento, justicia y eficacia son obligaciones del Estado. Ninguna justifica destruir la libertad, la pluralidad ni la posibilidad de alternancia.

Un gobierno fuerte no es aquel que elimina controles. Es el que obtiene resultados dentro de ellos.

La democracia no muere sólo cuando desaparecen las elecciones. Empieza a morir cuando las elecciones ya no pueden cambiar el poder, cuando los jueces dejan de ser independientes, cuando la prensa teme investigar y cuando los ciudadanos aceptan que su líder está por encima de las reglas.

Los dictadores del pasado derribaban las puertas.

Los nuevos autócratas entran por ellas con votos, sonríen, juran respetar la Constitución y después comienzan a vaciar el edificio.

Cuando finalmente la sociedad descubre que ya no puede expulsarlos, el golpe de Estado ocurrió hace mucho tiempo.

Sólo que nadie escuchó los tanques.

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