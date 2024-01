Cirium es “la fuente de análisis de aviación más confiable del mundo” . Nació en 1909 con Flight Magazine. En su página de internet informa que “en un día cualquiera gestiona más de 300 terabytes de datos, que cubren todo, desde horarios y rutas, hasta configuraciones de aeronaves y números de registro de pasajeros”. Procesa:

Más de 35 millones de vuelos al año.

Información sobre el 97% de los vuelos regulares en todo el mundo.

Más de 400 piezas de información sobre más de 400 mil aviones comerciales.

1.7 millones de actualizaciones realizadas todos los días.

90 millones de itinerarios de pasajeros cada año.

300 mil millones de dólares de datos de precios de entradas capturados para el análisis de precios y tendencias.

He leído su reporte acerca de la puntualidad de las aerolíneas . Lo comentaré enseguida. Aclaro que solo hablaré de líneas aéreas de Latinoamérica —aunque, según me dicen, a la gente de Brasil no le agrada que se le considere latinoamericana, Cirium incluye al mencionado país en esta categoría, así que a quienes les moleste, pues se joden—.

La aerolínea más puntual de Latinoamérica es Copa Airlines, de Panamá. Le siguen en la clasificación la colombiana Avianca y la brasileña Azul.

Cirium destaca que “América Latina siguió experimentando un crecimiento de las operaciones a lo largo de 2023″ y, también, enfatiza el nacimiento de dos aerolíneas, ambas de México, Aerus —regiomontana, propiedad del potosino Javier Herrera García— y Mexicana de Aviación, operada por el ejército de nuestro país.

Cirium subraya también el hecho de que las principales aerolíneas de Latinoamérica “operaron al 117% de sus niveles previos a la pandemia y se espera que sigan creciendo en 2024″.

Estas son las aerolíneas más puntuales de América Latina:

1º Copa Airlines, de Panamá.

2º Avianca, de Colombia.

3º Azul, de Brasil.

4º LATAM Airlines, de Chile.

5º Caribbean Airlines, de Trinidad y Tobago.

6º SKY Airline, de Chile.

7º Aeroméxico, de México.

8º Gol Linhas Aéreas, de Brasil.

9º Aerolíneas Argentinas, de Argentina.

Se puede explicar el primer lugar de Copa Airlines porque tiene menos vuelos que otras. Esta es la clasificación de vuelos totales por aerolínea:

1º Con 508 mil 721 vuelos, LATAM Airlines, de Chile.

2º Con 310 mil 972 vuelos, Azul, de Brasil.

3º Con 225 mil 858 vuelos, Gol, de Brasil.

4º Con 213 mil 039 vuelos, Avianca, de Colombia.

5º Con 203 mil 632 vuelos, Aeroméxico, de México.

6º Con 115 mil 657 vuelos, Copa Airlines, de Panamá.

7º Con 114 mil 227 vuelos, Aerolíneas Argentinas, de Argentina.

8º Con 53 mil 459 vuelos, SKY Airline, de Chile.

9º Con 26 mil 644 vuelos, Caribbean Airlines, de Trinidad y Tobago

En cualquier caso es lamentable la posición de Aeroméxico: séptimo lugar en puntualidad y quinto en total de vuelos en Latinoamérica. Se esperaría que la principal línea aérea de un país tan grande como el nuestro tuviera mejor desempeño. Decepciona su rendimiento en esa materia.

La importancia de la puntualidad

En Cirium el analista Tony Brooks ha escrito sobre el “interesante fenómeno del desempeño puntual”. Sintetizo su colaboración:

La puntualidad es una métrica fundamental “en un entorno de demanda creciente, altos costos y escasez de mano de obra y suministro de repuestos”.

Las estadísticas de puntualidad son tan importantes que se mencionan en los resultados financieros de las aerolíneas.

La puntualidad se mide comparando “los índices de puntualidad entre aerolíneas con sus horarios publicados”.

Un vuelo es puntual si llega o sale dentro de los 15 minutos de su horario programado.

si llega o sale dentro de los 15 minutos de su horario programado. La puntualidad, si es alta, se convierte en una herramienta poderosa en las campañas de marketing.

La puntualidad “afectr otras áreas de la operación de una aerolínea”.

“Una aerolínea con una puntualidad consistentemente baja puede encontrar que es más dificil planificar futuros eventos de mantenimiento si el cronograma de una aeronave cambia constantemente debido a retrasos”.

“Dado que los espacios de mantenimiento son cada vez más difíciles de reservar debido a la escasez de mano de obra y problemas de suministro de piezas, una aeronave podría quedar temporalmente en tierra debido a un mantenimiento vencido como resultado directo de unos resultados bajos de puntualidad”.

“Ahora vivimos en un mundo donde las estadísticas de emisiones relacionadas con la aviación están siempre bajo el microscopio. Los aviones queman combustible regularmente esperando las puertas de embarque disponibles”.

“Con muchos aeropuertos cerca de su capacidad máxima, los retrasos y la contaminación resultante, junto con las implicaciones financieras, empeorarán”.

“Cada minuto de retraso para un avión cuesta alrededor de 100 dólares. Se estima que los retrasos cuestan más de mil millones de dólares cada año a la industria, una suma enorme que podría utilizarse mejor para invertir en infraestructuras aéreas y aeroportuarias”.

Y bueno, el autor, Tony Brooks, no menciona las enormes pérdidas económicas —y hasta emocionales— de la gente que no llega a tiempo a sus destinos.

Claro está, la falta de puntualidad es atribuible a las aerolíneas, pero también a los aeropuertos. Aeroméxico tiene pobres estadísticas de puntualidad sin duda por sus propias deficiencias operativas. Sus ejecutivos y pilotos suelen culpar al AICM. ¿Es verdad lo que dicen? Veamos.

El mayor aeropuerto de nuestra nación está en el lugar 18 entre los grandes aeropuertos del mundo. Son datos de Cirium:

1º Aeropuerto Internacional de Mineápolis-Saint Paul, de Estados Unidos —por cierto, para refutar algunas de las críticas que se le hacen al AIFA, diré que este aeropuerto, el mejor evaluado, es al mismo tiempo de uso público y militar—.

2º Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi, de la India.

3º Aeropuerto Internacional de Bangalore, de la India.

4º Aeropuerto Internacional El Dorado, de Colombia.

5º Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, de Estados Unidos.

6º Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit, de Estados Unidos.

7º Aeropuerto International de Seattle-Tacoma, de Estados Unidos.

8º Aeropuerto Internacional de Filadelfia, de Estados Unidos.

9º Aeropuerto Internacional Hamad, de Catar.

10º Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda, de Japón.

11º Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglast (también civil y militar), de Estados Unidos.

12º Aeropuerto Internacional de San Diego, de Estados Unidos.

13º Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, de Estados Unidos.

14º Aeropuerto de Oslo-Gardermoen, de Noruega.

15º Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, de Estados Unidos.

16º Aeropuerto Internacional O’Hare International, de Estados Unidos.

17º Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor, de Estados Unidos.

18º Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de México.

19º Aeropuerto Internacional de Nashville, de Estados Unidos.

20º Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Estados Unidos.

No aparecen entre los 20 grandes aeropuertos más puntuales del mundo algunos que siempre ponen como ejemplo de eficiencia quienes en México tanto critican al AIFA y al AICM, el primero construido y operado por el ejército nacional, y el segundo administrado por la marina armada. En efecto, nuestro cuestionadísimo AICM es más puntual que los famosos aeropuertos de Londres, Fráncfort, Nueva York, Estambul, Amsterdam...

Así que la impuntualidad de Aeroméxico es más atribuible a su propia gestión que al aeropuerto capitalino.