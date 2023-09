Dentro de las muchas cosas que extraño de mi profesión como sobrecargo de aviación, están los kits de amenidades. Trabajar en Mexicana de Aviación me brindó la gran oportunidad y fortuna viajar. Tal vez por mi carácter, desenfadado y empático, los trabajadores de los comisariatos de diferentes aeropuertos solían guardarme y compartirme los kits de amenidades que les “sobraban” de otras líneas aéreas.

Son una maravilla porque están diseñados para viajar, y en un espacio pequeño acomodan los artículos indispensables de aseo personal durante los vuelos, especialmente los de largo alcance.

De manera oficial el 18 de este mes, Aeroméxico anunció con bombo y platillo que en la Clase Premiar de sus vuelos a Europa y Asia entregarán kits sustentables de amenidades.

El Dr. Andrés Conesa, director de la aerolínea del caballero águila, dejó plasmadas en su perfil de Linkedin las siguientes palabras:

“En un mundo de constante cambio, adaptamos una necesidad. Por ello me siento muy orgulloso de compartirles que, a partir de hoy, iniciamos el vuelo con un nuevo propósito: elevar el viaje hacia una experiencia extraordinaria, cuidando de nuestros clientes y de nuestro mundo. Estamos evolucionando para volar cada vez más alto y seguir consolidando a nuestra querida aerolínea como una de las mejores del mundo, así como para reflejar lo mejor del México contemporáneo. Este es el inicio de un viaje diferente, una aventura que experimentarás en cada detalle en tierra y a más de 30 mil pies de altura. Sabemos que volar era maravilloso, hagamos que sea extraordinario #EstoEsVolar” Andrés Conesa, director de Aeroméxico

El mensaje viene acompañado de un video de la campaña #EstoEsVolar, que resulta muy emotivo, con una buena selección de imágenes y música. En cuanto a las amenidades, la finalidad de que este “amenity kit” sea sustentable y amigable con el medio ambiente, y ayude de manera integral a ser ecológicamente más responsables con acciones sostenibles.

Estos kits están elaborados de Rpet+eLeather, que es un cuero reciclado de primera calidad, que elabora Gen Phoenix, antes conocida como ELeather, que informa en su página web que con este kit de amenidades se ahorran 10.4 kg de Co2 y 96 litros de agua, ya que el 75% de la piel termina en basureros y vertederos; esta es la razón por la cual ellos utilizan pieles recicladas.

Gen Phoenix, es una empresa dedicada al reciclaje de restos de cuero, muy importante en la industria, que ha colaborado con Dr. Martens, marca famosa por sus botas tipo industrial -muy de moda en la época de grunge-, así como de Tapestry, holding norteamericano a nivel multinacional de moda de lujo.

Kits sustentables de amenidades de Aeroméxico (Especial)

Esta empresa fundada en 2007 en Reino Unido ahora es la responsable de elaborar las bolsitas de piel para los kits de amenidades para la Clase Premier de Aeroméxico, y además es la encargada de elaborar la piel con la que se recubren los asientos de la Clase Business.

¿Qué contiene este kit? Para empezar, nos encontramos con unas pantuflas elaboradas de Rpet (polietileno tereftalato, que en pocas palabras es PET reciclado). Puede provenir de botellas de refresco, agua, o cualquier otro tipo de envase hecho a base de este material.

Cuando el PET se recicla, obtenemos el Rpet, fibras con las que se pueden hacer muchas cosas. En el caso de Aeroméxico, unas pantuflas de este material, y una máscara de noche para poder dormir en estos vuelos de largo alcance.

Dentro del kit hay un cepillo de dientes y un peine, elaborados ambos con paja de trigo; esto significa que son productos compostables. Por supuesto vienen también pasta de dientes y enjuague bucal.

Algo que me parece interesante y llamativo es la utilización del papel Kraft; y es que se pueden hacer tantas cosas con ese material: desde rocas falsas en un decorado teatral hasta una libreta, una pluma e incluso tapones para oídos, como en este caso.

Participa en este kit la marca ETRO, y ellos añaden un bálsamo labial; no saben lo maravilloso que es este producto, diría yo que “la estrella del kit”. Y es que, en estos vuelos tan largos, el aire acondicionado del avión reseca los labios y no hay nada mejor que estarlos apapachando con un buen bálsamo; no solo es vanidad, sino practicidad y para evitar el dolor, ¿nunca han comido limón con los labios partidos? Es un sufrimiento que se puede evitar si tenemos los labios bien humectados durante el vuelo.

La loción corporal (crema) se presenta, al igual que el bálsamo de labios, en una caja de papel reciclado, certificada por el Concejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council) con sede en la ciudad de Bonn, Alemania.

La misión de este concejo es la promoción de una gestión “ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del mundo”. Quien esté interesado en el consumo sostenible -de papel o de cartón- puede acercarse para obtener la certificación de un manejo adecuado y sostenible, además de ser amigables con el medio ambiente.

La encargada de elaborar estos kits y darle la personalidad que Aeroméxico busca es la empresa FORMIA con sede en Hong Kong, que se dedica a seleccionar los productos que se usarán a bordo de las aerolíneas, pensando siempre en la comodidad del cliente y que el uso de estos kits de amenidades sea parte de la experiencia de viaje.

Ellos ofrecen desde del kit de “comodidades” como ellos le llaman, artículos de confort como son pijamas, pantuflas, calcetines y antifaces; cosméticos y artículos de tocador y artículos ecológicos para niños, que incluyen kit de servicios que son personalizadas según las indicaciones de cada aerolínea.

La aerolínea del caballero águila deja en claro, a través de un comunicado su vicepresidente ejecutivo Digital y Experiencia al Cliente, que:

“Estamos orgullosos de continuar esta alianza con grandes expertos como lo son FORMIA, ETRO y Gen Phoenix, que nos permite seguir impulsando acciones para volar a un futuro más sostenible, y al mismo tiempo ofrecer una experiencia mejorada para nuestros pasajeros…” Aeromexico

Aeroméxico, presentación de su nuevo kit de amenidades (Especial)

En este espacio he hablado muchísimo de hacer una aviación más amigable con el medio ambiente. Este tipo de medidas, aunque ustedes no lo crean, contribuyen en mucho a mejorar el medio ambiente y a combatir el cambio climático .

Kit de amenidades Aeroméxico (Especial)

Por ejemplo, los cepillos de dientes de plástico que te dan en un kit, o que compras en un “estuche de viajero”, ¿cuánto tiempo lo usas? En realidad, lo que dure el viaje, ¿y después? su destino es el bote de basura. La dinámica de uso es la misma, la diferencia radica en poner dentro del kit un cepillo que sea de materiales compostables .

Celebro esta iniciativa de Aeroméxico y confío en que seguirán pensando cómo ofrecer al pasajero un servicio mucho más sostenible, pues al final, a todos nos conviene.