El 14 de octubre de 2019, exactamente a las 4:45 de la mañana, un teléfono comenzó a sonar con insistencia en Cambridge, Massachusetts. Al escuchar el timbre, Esther Duflo no pensó en la gloria ni en un Premio Nobel; su primer pensamiento fue mucho más terrenal y profundamente humano: ¿quién se atrevía a llamar a una hora tan temprana? Esther estaba profundamente dormida. A su lado, también dormía su esposo, Abhijit Banerjee. La llamada provenía desde Suecia. Al contestar, la voz al otro lado de la línea le anunció que había ganado el Premio Nobel de Economía. Sin embargo, su primera reacción no fue celebrar con euforia, sino hacer una pregunta sumamente humilde: ‘¿Con quién?’.

La respuesta llegó de inmediato: compartiría el galardón con su propio esposo y su colega Michael Kremer. Al escucharlo, Esther simplemente se rio y le pasó el teléfono a su marido, quien apenas lograba despabilarse. Fue una escena mínima, doméstica, pero que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia económica. A sus 46 años, Duflo se convertía en la persona más joven en recibir este reconocimiento y en apenas la segunda mujer en lograrlo. Lo verdaderamente revolucionario aquella mañana, sin embargo, no eran los récords numéricos, sino el cambio absoluto de paradigma que premiaba la Academia Sueca.

La Idea Central: Descentralizar la Soberbia Económica

Durante décadas, la economía del desarrollo estuvo dominada por debates ideológicos macroeconómicos e intuiciones de escritorio. Se pretendía acabar con la pobreza mundial de un solo golpe mediante recetas universales diseñadas desde la distancia. Duflo y sus colegas decidieron transformar por completo esa dinámica. Su idea central es tan poderosa como elegante: la pobreza global no se soluciona con grandes dogmas, sino desmenuzándola en problemas específicos y verificando científicamente en el terreno qué funciona de verdad y qué no.

Para lograrlo, trasladaron una herramienta metodológica utilizada tradicionalmente en la medicina: los Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA). En lugar de teorizar con modelos matemáticos perfectos, fueron a las aldeas, escuelas y clínicas de Kenia, India e Indonesia. Dividieron comunidades en grupos de tratamiento y control para medir con honestidad matemática el impacto real de intervenciones aparentemente pequeñas. Esta metodología demostró que muchas de las ideas más populares de la ayuda humanitaria, como el microcrédito masivo, resistían muy mal la evidencia de los datos; no eran la varita mágica prometida. En cambio, medidas de bajo costo —como un tratamiento de desparasitación escolar o la entrega de un kilo de lentejas como incentivo para la vacunación— generaban retornos sociales gigantescos, transformando por completo la asistencia a clases y las tasas de inmunización.

Los Postulados Más Importantes del Enfoque Duflo

El marco de investigación que Duflo consolidó a través del Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) del MIT se sostiene sobre tres postulados fundamentales:

El método clínico aplicado a la sociedad: La política social debe someterse al estándar de oro de la ciencia empírica. No basta con que una idea suene bien o sea políticamente atractiva; debe demostrar su costo-efectividad mediante grupos de control antes de escalarse a nivel gubernamental.

La política social debe someterse al estándar de oro de la ciencia empírica. No basta con que una idea suene bien o sea políticamente atractiva; debe demostrar su mediante grupos de control antes de escalarse a nivel gubernamental. La racionalidad bajo extrema presión: Las personas en situación de vulnerabilidad no son irracionales ni necesitan sermones morales . Toman decisiones lógicas y racionales, pero operan bajo condiciones de estrés extremo, incertidumbre financiera constante y nulo margen de error. Una mala decisión informativa puede costarles el sustento de meses.

Las personas en situación de vulnerabilidad no son irracionales ni necesitan . Toman decisiones lógicas y racionales, pero operan bajo condiciones de estrés extremo, incertidumbre financiera constante y nulo margen de error. Una mala decisión informativa puede costarles el sustento de meses. La trampa de la intuición y el valor de los ‘Nudges’: Los tomadores de decisiones suelen diseñar programas basados en lo que ellos *creen* que los pobres necesitan. La evidencia demuestra que pequeños empujones o incentivos alineados con los tiempos y necesidades reales de las comunidades son infinitamente más eficientes que los grandes programas verticales.

El Siguiente Paso: Un Fondo Soberano de Riqueza para Puebla

Puebla es un estado de contrastes profundos. Somos un motor industrial de vanguardia en electromovilidad y tecnología, pero convivimos con una lacerante realidad de marginación en la Sierra Negra, la Sierra Norte y la Mixteca. Para saldar esta deuda histórica, no podemos seguir apostando a la improvisación sexenal. Es momento de llevar la rigurosidad científica de Duflo al diseño institucional de nuestro estado a través de un Fondo Soberano de Riqueza contra la Pobreza, blindado por tres pilares inquebrantables:

1. Apoyos Reales y Capitalización Sostenible

La política social en Puebla suele sufrir de la volatilidad de los ciclos políticos y presupuestarios. Un Fondo Soberano, capitalizado con regalías, fideicomisos eficientes o bonos de impacto social de largo plazo, permitiría generar rendimientos perpetuos. Al no depender de la aprobación anual del presupuesto del gobierno en turno, los apoyos financieros se vuelven predecibles y estables para las familias vulnerables, reduciendo drásticamente la incertidumbre que frena su desarrollo económico.

2. Reglas de Operación Claras: El Filtro Anticorrupción

El fondo debe operar bajo una lógica de cero discrecionalidad. Las transferencias deben ser directas, mediante tecnologías de bancarización digital, eliminando por completo a los intermediarios clientelares y los sesgos políticos. Las reglas de elegibilidad deben ser públicas, auditales y georreferenciadas en tiempo real. La transparencia algorítmica garantiza que el recurso llegue exactamente a quien lo necesita.

3. Un Programa Claro y Basado en la Evidencia

A diferencia de un fondo financiero tradicional que maximiza el retorno monetario, este fondo buscaría maximizar el Retorno Social de la Inversión (SROI). El dinero del fondo solo se liberaría para financiar programas que hayan pasado por el filtro de la evidencia empírica, erradicando los caprichos electorales.

Aplicación Práctica en las Regiones Poblanas

¿Cómo se vería este modelo en el terreno real de Puebla? La evidencia acumulada por J-PAL nos da la ruta exacta para tres sectores prioritarios:

En primer lugar, en el sector Educación, debemos implementar el postulado de ‘Enseñar al nivel adecuado’. En municipios con alta marginación como Eloxochitlán o Coyomeapan, mandar computadoras es inútil si los niños están rezagados respecto al plan oficial. El Fondo Soberano poblano podría financiar un programa masivo de tutores comunitarios —apoyado por estudiantes universitarios en servicio social— para reorganizar temporalmente las aulas por habilidades reales (lectura y matemáticas básicas) y no por edad, garantizando que ningún niño se quede rezagado.

En segundo lugar, en Salud y Prevención, debemos vencer el costo de oportunidad. En las zonas rurales de la Mixteca, una madre suele perder un día completo de jornal para trasladar a sus hijos a una clínica. Siguiendo los hallazgos de Duflo, el fondo no debe gastar en publicidad, sino en condicionar pequeños incentivos directos e inmediatos (como canastas de insumos locales o apoyos directos mínimos) a quienes completen sus esquemas de vacunación o tamizajes de desnutrición en las caravanas de salud del estado. El beneficio inmediato rompe la barrera de la procrastinación.

En tercer lugar, en el ámbito de la Productividad Agrícola, el secreto es el ‘Nudge’ o empujón en el momento correcto. Los pequeños productores de café o maíz en las Sierras poblanas suelen tener liquidez justo al terminar la cosecha, pero para cuando llega el ciclo de siembra, el dinero se ha esfumado en urgencias del hogar. Aplicando el enfoque Duflo, los subsidios e insumos agrícolas del fondo no deben responder a calendarios burocráticos rígidos, sino entregarse en esquemas de preventa o cupones de ahorro programado exactamente en el momento de la cosecha, cuando el productor tiene capacidad de inversión.

Hacia un ‘PueblaLAB’

El paso definitivo para transformar a Puebla no es solo lanzar programas aislados, sino institucionalizar un laboratorio de innovación social dentro de la estructura del fondo estatal (un PueblaLAB). Ningún programa social nuevo debería recibir financiamiento público masivo a menos que pase primero por una prueba piloto aleatorizada que demuestre de forma científica su costo-efectividad.

Aquella madrugada de 2019, Esther Duflo nos recordó que los problemas inmensos se resuelven dividiéndolos en partes. Un Fondo Soberano de Riqueza para Puebla guiado por sus principios no buscará refundar el estado con discursos utópicos ni promesas vacías; se dedicará, con paciencia y rigor, a financiar los eslabones probados del desarrollo humano. Al final, la verdadera ciencia económica y el verdadero compromiso social no se validan en los escritorios de Estocolmo, sino en nuestra capacidad de convertir la evidencia científica en una herramienta de justicia que rescate a millones de poblanos de la vulnerabilidad.

Paola Migoya