Por años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido presentada como el último bastión de la legalidad y la interpretación constitucional en México. Sin embargo, algunas intervenciones recientes de sus integrantes han provocado más dudas que certezas sobre la capacidad técnica y jurídica de quienes ocupan tan alta responsabilidad.

La más reciente polémica tuvo como protagonista a la ministra María Estela Ríos González, quien durante una discusión relacionada con la situación jurídica de las trabajadoras del hogar emitió una argumentación que rápidamente generó críticas en redes sociales y entre especialistas del derecho.

La frase que detonó la controversia fue su afirmación de que “una trabajadora doméstica no implica que sea una relación laboral”, para posteriormente desarrollar un razonamiento que mezcló conceptos de relaciones familiares, sujetos que cometen delitos y vínculos domésticos, alejándose del tema central que se analizaba.

Más allá de la simpatía o antipatía política que pueda generar la ministra, el problema de fondo es otro: la evidente desconexión entre el debate jurídico planteado y la respuesta ofrecida. En un tribunal constitucional, donde cada palabra puede influir en la interpretación de derechos fundamentales, la claridad conceptual no es un lujo, sino una obligación.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos ciudadanos observaron con preocupación como una discusión sobre derechos laborales terminó convertida en una exposición confusa que parecía ignorar principios básicos del derecho del trabajo. La percepción pública fue inmediata: si quienes deben impartir justicia no logran expresar con precisión conceptos jurídicos elementales, ¿qué confianza pueden generar en la ciudadanía?

La situación también reavivó el debate sobre los perfiles que actualmente integran el máximo tribunal del país. Los críticos del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación consideran que este episodio evidencia la llegada de funcionarios cuya principal credencial ha sido la cercanía política antes que la excelencia jurídica. Sus defensores, por el contrario, argumentan que se trata de un error aislado magnificando por la oposición.

Sin embargo, cuando se ocupa una silla en la Suprema Corte, los errores no pueden analizarse con la misma indulgencia que en otros ámbitos de la administración pública. Los ministros tienen la responsabilidad de resolver asuntos que afectan libertades, derechos humanos, patrimonio y la vida institucional de la nación. El nivel de exigencia debe ser proporcional a la importancia del cargo.

La discusión tampoco debería centrarse únicamente en una persona. El episodio pone sobre la mesa una pregunta más profunda: ¿están llegando a las más altas posiciones del Poder Judicial los perfiles mejor preparados para desempeñar esa función o las consideraciones políticas han desplazado los criterios de mérito y experiencia?

La legitimidad de la justicia no depende únicamente de las sentencias que se emiten, sino también de la confianza que generan quienes las dictan. Cuando una intervención pública provoca desconcierto incluso entre quienes comparten la misma visión política, el daño no es personal, sino institucional.

México necesita una Suprema Corte integrada por mujeres y hombres capaces de sostener debates jurídicos sólidos, técnicos y comprensibles. La investidura de ministro exige preparación, rigor intelectual y responsabilidad. Cuando alguno de esos elementos parece ausente, las críticas son inevitables y la credibilidad de la institución se pone en riesgo.

Porque en la justicia, como en la política, la improvisación suele tener consecuencias mucho más graves que una simple polémica viral.