No es la primera vez que les comparto y les acepto que soy seguidora y muy fan de La Casa de los Famosos, esto es porque como psicóloga me parece muy interesante cómo las personas actúan y se comportan en un entorno de aislamiento y compitiendo unos con otros por ganar un premio. Pero más allá de eso, ver cómo los seres humanos luchan por demostrarse entre ellos que son mejores y más valiosos e importantes que los demás.

A estas alturas, a mes y medio de arrancado el proyecto, la verdad de las cosas es que quienes han salido expulsados de la casa son los que con más rectitud se enfrentaron y quisieron jugar: Marie Claire que jamás llegó a ser agresiva con nadie pero el tiempo de su estadía fue muy corto pues fue la primera en salir. Sofía que es bastante inteligente, tanto como para no dejarse manipular por los demás, pero que también empezó a recurrir un poco a esparcir la intriga por aquí y por allá. Paul Stanley que para mi forma de ver es un caso muy complejo, pues heredando todos los genes físicos de su padre, el famoso conductor Paco Stanley, no heredó un gramo de gracia ni simpatía como la que tenía su padre, y sin embargo ha tenido que cargar durante años con la sombra de lo que progenitor fue.

Pero al no tener ningún talento similar al de su padre para continuar en la contienda, se dedicó a cocinarles a todos como una forma de ganarse la permanencia dentro de la casa, y claro, los demás muy cómodos dejando que él cocinara. Y al final fue eliminado.

Dentro del juego y dentro de la casa, Paul Stanley tuvo una fuerte crisis de ansiedad y una vez fuera aceptó que los jugadores lo habían hecho trizas psicológicamente hablando. Es que sí el juego mental y psicológico es desgastante.

Ahora están nominados para que alguno de los tres salga este domingo: Poncho, Bárbara y Wendy.

Poncho ha sabido mantenerse en equilibrio mental en la casa porque tiene inteligencia emocional que ya casi empieza a perder al enfrentarse con Jorge, de nacionalidad española, a quien despectivamente le llaman “El Albacete” por su lugar de nacimiento. No comprenden cómo es que Jorge siempre gana los retos y la inmunidad.

En uno de esos arranques de ira, Poncho puede perder todo lo que ha ganado en este tiempo.

Bárbara es una mujer que ha sabido jugar con las mentes de todos los participantes, se ha adjudicado el papel de mujer menopáusica como pretexto para que le sean tolerados arrebatos de buen humor, de mal humor, de ira y de llanto.

El caso de ella es interesante pues exactamente no se sabe si está actuando o en verdad es que tiene problemas mentales. Ha confesado que está medicada y tampoco una persona que tenga algún trastorno mental debería de someterse a ese tipo de juegos psicológicos. Pero el juego es así, entre más truenen psicológicamente, más raiting. Se escucha frívolo e inhumano pero así es como todos estos tipos de realities funcionan. Las personas no son obligadas a entrar a jugar ese juego y saben a lo que van.

Bárbara ha decidido lavarle la ropa a todos, sus calzones y sus calcetines y hacer el quehacer para todos, como en este papel de su personaje llamado Excelsa, la señora que apoya en las labores domésticas a La Familia Peluche.

Lo que me impresiona es que no hay nadie que le diga que no le lave la ropa, todos le dan su ropa para lavar y ella ha acogido este rol a cambio de ganarse el afecto de los concursantes. Tampoco creo que ella sepa qué otro talento demostrarle a la gente para lograr continuar en el juego más que lavarle la ropa a los demás, pero ya está nominada y saldrá el próximo domingo.

Nadie me dijo nada. Pero lo intuyo.

Wendy Guevara es para mí una mujer, porque eso es lo que él ha decidido ser y es así como yo la miro, aunque hay personas que no pierden de vista que es hombre disfrazado de mujer y que por lo tanto no se le puede llamar mujer. Será un tema infinito que nunca terminaría pues cada quien tiene un pensamiento diferente con respecto a las personas transexuales.

Ella ha sufrido bastantes faltas de respeto por parte de los hombres. Pero aquí se dividen opiniones: Muchos dicen que ella (o él) también utiliza juegos pesados con otros y que el juego rudo que tienen es porque es entre hombres y no es contra una mujer porque ella es un hombre más .

Pero, ayer, Sergio Mayer simuló que la violaba en plan de juego (o lo violaba), lo cual me pareció de lo más deleznable por la sencilla razón de que ese tipo de juegos también lo están viendo sus hijas que son adolescentes, y me parece que pudiera ser vergonzoso ver al padre haciéndole a una mujer trans un tipo de broma de ese nivel. No fue divertido. Lo vi en vivo y me pareció bastante agresivo y nefasto.

Quizá Wendy está acostumbrada a tratos así, de niño lo violaron y entró al mundo de la prostitución.

Pero verlo (o verla) así, no me hizo la más mínima gracia.

Sin embargo, en este reality creo que aun cuando falta camino por recorrer para que termine, es evidente que Wendy será la triunfadora y se llevará el primer lugar.

Porque sí: ella posee las cualidades humanas para ganar en la vida: Es Honesta, no tiene malicia, no engaña a nadie, no agrede a nadie, es transparente, no pasa por encima de nadie para obtener algo.

Todos los demás que han estado en el medio de la farándula o deportivo saben de lo que se trata pelear y ser combativos, ella no.

Ha tenido que pelear para sobrevivir en su condición de género en un país altamente homofóbico y machista y eso le da mucha más experiencia que todos los demás.

Mariana Juárez, mejor conocida como La Barbie, boxeadora profesional, ex campeona mundial de dos divisiones ya que obtuvo el título de peso mosca femenino de la CMB en el 2011 y el título de peso gallo en en 2017, a pesar de manejar muy bien la inteligencia emocional, le cuesta mucho poder mantener un discurso fluido, ella misma atropella sus propias palabras sin concluir un pensamiento concreto, lo cual puede deberse sí, a los múltiples golpes recibidos por su profesión o a otra índole.

Pero es una mujer profundamente inteligente, que todos han minimizado y está sabiendo jugar bien.

De Jorge puedo decir poco porque no me ha sorprendido en nada en lo personal. Se dice que es pareja de la productora del reality y que debido a ello se ha mantenido ahí, ganando retos y su permanencia, pero la verdad es que son sólo rumores que hasta ahora no se han confirmado.

No ha hecho amistad profunda con nadie más que con Ferka, otra de las competidoras que fue de las primeras en salir porque francamente ella sí demostró ser agresiva y era evidente el repudio que le tenía a Wendy. Entre todos “los famosos” que están en esa casa quien muy seguramente tiene más fans y seguidores es precisamente Wendy y ni siquiera lo sabe ella, y ni siquiera lo imaginan los demás concursantes.

Entre Ferka una de las concursantes que pasó por el programa sin pena ni gloria y Jorge, trataron de crear una historia inventada de romance entre ella y Jorge pero no les salió: la gente es muy receptiva y se dieron cuenta de que era una pareja artificial y forzada para generar votos hacia ellos como la pareja del año.

Hablando de la plataforma Vix, que promete transmisiones 24 por 7 de La Casa de los Famosos, ha tenido severas fallas y también han sido muy tramposos: Han mantenido repitiéndose las mismas escenas para engañar a la gente de que sí es en vivo o desvían las cámaras a un punto neutro para que no veamos el contenido y utilizarlo después en sus famosas “galas” (esas me aburren espantosa mente) y para muchas cuentas de TikTok.

En fin… esta clase de programas pareciera que no aportan nada, pero por supuesto que le dan un mensaje profundo al que quiera oír y entender:

Si cuentas con inteligencia emocional, si sabes andar por el camino de la honestidad, de la transparencia, si no dañas a otros ni pasas por encima de nadie para lograr lo que quieres, ganas en la vida.

Si este programa no es un fraude como ya algunos lo han señalado, tendrá que ganar Wendy.

Ante el coraje de los demás concursantes que ya se ven ganadores de 4 millones de pesos . Sin embargo, tampoco están sufriendo tanto los competidores en estos momentos, cada viernes reciben una jugosa cantidad por permanecer en la casa. De alguna manera es lo justo pues es también el ingreso que necesitan por estar aislados para el sustento para sus familias.

Por eso entre ellos se esfuerzan por prolongar su estadía en esa casa lo más que se pueda, ahí en donde no hay tiempo ni reloj y en donde empiezan a pelear por la comida pues el presupuesto suele ser menor ya que continuamente pierden los retos para que se les dé un porcentaje más alto para hacer compras más bastas.

Pues bien, perdónenme mis amigos intelectuales y filósofos por ver La Casa de los Famosos. A mí me entretiene, me activa mi parte como psicóloga y me sorprende la conducta humana y sus alcances.

Por eso no me sorprenden muchos de los políticos, porque esa es su naturaleza, pasar por encima de quien sea para tener el poder.

Afortunadamente no todos son así.

Afortunadamente no todos los seres humanos tampoco son así.

Perdónenme si les parecí inculta e ignorante por haber escrito de este tema.

Siempre agradezco su presencia y lectura si llegaron hasta acá leyéndome.

¡Gracias!

Es cuanto.