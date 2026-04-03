​Imagina que navegas por redes sociales y ves un anuncio de un préstamo que suena increíble: sin revisar buró, entrega inmediata y con el logo de una financiera reconocida. Te contactas por mensaje, todo luce profesional, te mandan un contrato, pero antes de recibir el depósito, te piden un pago por “gestión” o “para impuestos” o “para no revisar Buró” o con cualquier otra excusa. Ahí, inicia la estafa. Tras una serie de investigaciones, en la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor hemos detectado que este escenario es la puerta de entrada a una red de fraude cada vez más sofisticada.

​La táctica de la suplantación: el lobo con piel de oveja

​Nuestra investigación revela que los estafadores ya no solo inventan empresas; ahora utilizan la suplantación de identidad. Usan nombres, logotipos y hasta el domicilio de financieras reales y registradas ante la CONDUSEF para generar confianza.

​El engaño: el usuario cree estar tratando con una institución seria, pero en realidad está interactuando con un perfil falso de Facebook o WhatsApp.

​La desconexión: la víctima nunca llega a hablar con la financiera real, sino con un criminal que usurpa una identidad legítima para facilitar el robo.

​Modus operandi del fraude

​Basado en los casos que hemos atendido, estos grupos operan mediante:

​Pagos anticipados: solicitan dinero para un “seguro”, “fianza” o “apertura”. Ninguna financiera legal pide dinero antes de entregar el crédito.

​Condiciones irreales: tasas de interés mínimas que no existen en el mercado financiero legítimo, no revisan Buró de Crédito, no piden avales ni garantías, etcétera.

​Presión y acoso: urgen a la persona a decidir rápido, y si la víctima intenta retractarse, utilizan su información personal para extorsionarla y amenazarla con supuestas “demandas”.

​¿Cómo protegerse? La prevención será tu mejor arma.

​La desesperación económica puede nublar el juicio, por ello, la verificación es obligatoria. Antes de aceptar cualquier oferta:

​Verifica en el SIPRES: no te fíes de los buscadores de redes sociales. Busca a la institución directamente en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF.

​Usa solo canales oficiales: una vez que localices a la financiera en el SIPRES, usa únicamente los teléfonos o sitios web que aparecen registrados en esa ficha oficial. Nunca contactes a una financiera a través de links o números proporcionados en perfiles sospechosos de redes sociales.

​Cero anticipos: si te piden un solo centavo para “liberar” el préstamo, es un fraude.

​¿Qué hacer si ya caíste?

​Si has caído en esta trampa, es fundamental actuar. Recomendamos presentar una denuncia ante la Fiscalía local o la Policía Cibernética.

​En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor estamos para brindarte orientación legal y apoyo. Nuestra experiencia nos permite ayudarte a entender tus derechos y las acciones a tomar. No permitas que los defraudadores se salgan con la suya; acércate a nosotros y cuida tu dinero.