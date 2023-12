Las reglas de las candidaturas para los alcaldes del área metropolitana de Monterrey siempre han sido claras. Para que una persona pueda aspirar a ser alcalde de un municipio tiene que tener residencia de al menos un año en el municipio para el que se piensa elegir. Cuando Francisco Cienfuegos fue alcalde de Guadalupe tuvo que vivir en la zona por al menos un año. El año en el que quedo electo fue cuando el Bronco ganó la candidatura y en el distrito donde él voto también votaron otros candidatos como Chema Elizondo e Ivonne Álvarez.

Tener una credencial para votar con un domicilio en un municipio no te hace residente de ese municipio. Alguien que vivió su infancia en Monterrey y se cambió a vivir a Santiago, Guadalupe, San Pedro o Santa Catarina, puede tener su credencial para votar de allá pero no significa que “viva” en el municipio. Cuando quedo Luis Donaldo Colosio Riojas como alcalde de Monterrey hubo irregularidades con su registro pues él decía que llevaba más de un año habitando la casa que tenía en Monterrey cuando muchos decían que en realidad tenía 6 meses viviendo ahí. Al final se pudo registrar y ganó el municipio.

El caso de Mariana Rodríguez es más complicado. Se conoce públicamente que su residencia no está en el municipio de Monterrey. Todo mundo sabe que ella y su familia viven en San Pedro Garza García. Desde ahí se viene una ola de alegatos, amparos y discusiones en juzgados que si lo saben manejar Rodríguez podría ser candidata aun y cuando jamás haya vivido en Monterrey.

Yo trabajé gran parte de mi vida laboral en Monterrey y pasaba la mayoría del día en ese municipio, aunque nunca viví ahí. Trabaje en Salinas Victoria y aun así no hubiera podido ser candidato a la alcaldía de Salinas. También trabaje en Apodaca y aunque me tome varias cervezas en el Bronco Bar, no hubiera podido ser candidato para la alcaldía de Apodaca.

Va a ser interesante ver la manera que manejan la candidatura de Mariana cuando por esa regla de la residencia no puede serlo. Rodríguez puede ser candidata a la alcaldía de San Pedro sin ningún problema. La cosa es que ahí tendría que competir contra Mauricio Fernández que parece que la tiene más que ganada, sobre todo porque los sampetrinos molestos con Miguel Treviño buscan volver a lo que siempre tuvieron con el PAN , aunque sean de la “vieja política”.

Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó su registro como precandidata a la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano (Gabriela Pérez Montiel)

Seguramente sondearon en encuestas de esas que no publican y vieron que era más “seguro” lanzarse en Monterrey que en San Pedro. O saben algo más que nosotros no sabemos.

En X esta la gran parte del círculo rojo que sigue sorprendido con la precandidatura de Rodríguez por Monterrey. Los que votan por Mariana no están en X, todos están mayormente en Instagram y seguramente de ahí sacaron su base votante.

Ya está Patricio Zambrano como precandidato del Verde Ecologista. Su campaña estaba dirigida sobre la reelección de Colosio, ahora que ya no será Luis Donaldo, ¿Cómo le cambiará a su campaña?

También falta que el PRI, el PAN y el PT elijan a un candidato. No sabemos si el PRI y el PAN irían como frente en Monterrey, faltaría también un candidato por Morena. Será interesante saber a quién suben los partidos tradicionales a la palestra pues Rodríguez no tiene experiencia en una campaña de elección popular como los otros.

Tampoco recuerdo que un gobernador tuviera a alguien de su familia contendiendo por la alcaldía de la capital del estado y el municipio más importante de este. Solo para hablar del fondo que no se les ha pagado a los municipios, Monterrey se llevaría la cantidad de dinero más grande con 592.6 millones de pesos y seguramente sería algo parecido el próximo año.

Si la frustrada elección presidencial fue un espectáculo, ahora veremos los reflectores en las elecciones de alcaldes y diputados en Nuevo León .

Y antes de que digan que la “vieja política” no los quiere en tal o cual puesto o tal o cual municipio habría que recordar que hay reglas establecidas y si se empiezan a torcer empezaríamos a perder lo que se ha construido con los años .

Esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas y quienes serán los gallos que competirían contra Zambrano y Rodríguez, ahí se pondrá interesante.