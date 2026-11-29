En Creating Public Value, publicado por Harvard University Press, Mark H. Moore nos invita a reflexionar sobre una cuestión esencial: ¿qué valor producen las instituciones públicas para la sociedad? Me parece un punto de partida especialmente pertinente para comprender la administración pública contemporánea. Las leyes, los presupuestos, las estructuras institucionales y las nuevas tecnologías adquieren su verdadero sentido cuando contribuyen al bienestar colectivo. Después de todo, una de las mayores responsabilidades del Estado consiste en generar condiciones para mejorar la vida de las personas.

La buena administración pública se expresa precisamente en esa vocación de servicio: cuando una solicitud recibe respuesta, cuando un trámite se realiza con facilidad, cuando una autoridad escucha y explica las razones de sus decisiones. Se trata de procurar que la gestión pública sea cada vez más accesible, eficiente y cercana a la ciudadanía. Por ello, considero que hablar de buena administración es hablar también de derechos, de responsabilidad institucional y de la confianza que debe distinguir la relación entre la sociedad y sus instituciones.

Esta concepción cuenta con fundamentos jurídicos relevantes. El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a una buena administración frente a las instituciones y organismos de la propia Unión. En México, nuestra Constitución federal establece garantías y principios que orientan la actuación de las autoridades y protegen a las personas en su relación con el poder público. A ello se suma la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce expresamente este derecho. Estos referentes permiten apreciar cómo la calidad de la gestión gubernamental se vincula estrechamente con la dignidad humana y el ejercicio efectivo de los derechos.

México cuenta, además, con instrumentos estadísticos que permiten conocer la experiencia de la ciudadanía y orientar el perfeccionamiento de los servicios públicos. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 47.2 % de las personas de 18 años y más, residentes en localidades de al menos 100 mil habitantes, manifestó satisfacción con los servicios públicos básicos y bajo demanda, frente al 50.0 % en 2023. Por otra parte, el 82.3 % expresó satisfacción con su experiencia al realizar trámites.

La lectura conjunta de estos indicadores permite identificar ámbitos de atención diferenciados y reconocer experiencias favorables que pueden servir como referencia para seguir elevando la calidad de los servicios.

Una de las oportunidades más significativas para avanzar en esta dirección es la transformación digital. En 2025, el 21.7 % de las personas usuarias de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos recurrió a internet, 5.5 puntos porcentuales más que en 2023. Este crecimiento refleja las posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas para facilitar la interacción entre la ciudadanía y sus instituciones. La inteligencia artificial amplía aún más ese horizonte, al ofrecer nuevas capacidades para organizar información, agilizar procesos y apoyar la toma de decisiones. Su aprovechamiento responsable requiere, desde luego, preservar la privacidad, la igualdad de trato, la transparencia y la supervisión humana.

A mi juicio, estos avances nos invitan a ampliar nuestra comprensión de la calidad administrativa. Además de conocer cuántas solicitudes se atienden, resulta útil evaluar la oportunidad de las respuestas, la sencillez de los procedimientos y la satisfacción de quienes reciben los servicios. Cada mejora en estos ámbitos contribuye a una administración más cercana, fortalece las capacidades del Estado y permite que los recursos públicos generen mayores beneficios sociales.

En el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) compartimos la convicción de que el fortalecimiento de las instituciones comienza por el desarrollo de las capacidades de quienes las integran. La preparación de las personas servidoras públicas, la actualización permanente de conocimientos y el intercambio de experiencias constituyen elementos esenciales para consolidar una administración cada vez más profesional, innovadora y orientada a resultados. En ello reside buena parte de nuestra vocación académica y de nuestro compromiso con el desarrollo institucional de México.

Desde esta perspectiva, la investigación, la formación especializada y el análisis de las transformaciones tecnológicas adquieren particular relevancia. El INAP busca contribuir a este proceso mediante la generación de conocimiento y la profesionalización, con la certeza de que una administración pública preparada cuenta con mejores herramientas para anticipar desafíos, aprovechar áreas de mejora y responder a las necesidades de una sociedad en constante evolución.

Desde la presidencia del INAP, estoy convencido de que México tiene importantes capacidades institucionales y un amplio horizonte de posibilidades para continuar perfeccionando su administración pública. La buena administración es una tarea permanente, que se construye mediante el conocimiento, la responsabilidad y la vocación de servicio. Su mayor expresión se encuentra en instituciones que evolucionan, en personas servidoras públicas comprometidas y en una ciudadanía que reconoce los beneficios de una gestión cercana y eficaz. Ahí es donde se demuestra la buena administración.