La presidenta de México, con sus acciones se ha ganado el 85% del respaldo popular. Donald Trump, a pesar de sus medidas proteccionistas, ha caído al 40% en los últimos días.

¿Y de qué sirve esa aprobación?

Es un factor importantísimo en la situación que se vive y en lo que viene. Dicho más sencillamente, Claudia Sheinbaum puede soportar la toma de decisiones impopulares pero que beneficien al país, mientras que Trump tiene menos margen para ello, necesita tomar decisiones que mejoren su imagen, y esa actitud de “bully” y de “nuevo sheriff en el pueblo”, no parecen estarle ayudando.

La relación entre los pueblos de México, Estados Unidos y Canadá es mucho más íntima y amistosa de lo que parecía. A la mayoría de los estadounidenses no parece agradarle demasiado que las políticas en su aparente beneficio sean en detrimento del pueblo mexicano o canadienses. Los americanos desean obviamente mejorar su situación económica y de seguridad, pero tampoco están de acuerdo con unos cuantos conservadores que aplauden absolutamente todo a Trump.

Son demasiados frentes abiertos para la Casa Blanca en este momento, y la caída en la aprobación del presidente será una condicionante para la toma de decisiones. Un desplome en la aprobación comprometería la sucesión de Donald Trump que no podrá presentarse para reelegirse.

Se ha comprado problemas gratuitos -debatibles todos- con Ucrania, China, México, Canadá, Panamá y la Unión Europea. Creo que la sacudida del árbol le ha salido bien hasta el momento, ha logrado una importante posición negociadora pero no debería poder continuar en esa línea por mucho tiempo más. Pienso que tomará los réditos de todo esto, y luego pasaremos a un segundo momento de su gobierno, uno más sereno. Crear un escenario de “todos vs USA” no acabaría bien para nadie.

Sin embargo, el problema es de hoy

A pesar de lo anterior, los aranceles son reales. No quedaron en amenazas, y el discurso de la noche de este martes tiene bastantes matices. Lo hizo frente a congresistas demócratas y republicanos. Habló de todo, bueno, casi todo… Hubo varios temas que evitó tocar.

Por ejemplo; la Cámara de Comercio Internacional advirtió que la agenda comercial de Trump podría desencadenar una guerra comercial global que podría sumir la economía mundial en un evento similar a la Gran Depresión. De eso no habla el presidente ‘gringo’.

Tampoco reconoce el riesgo sobre la caída del gasto del consumidor y el sentimiento del consumidor ha caído en anticipación a los aranceles. El propio super magnate Warren Buffet ha declarado los riesgos económicos de los aranceles.

Y por supuesto que tampoco reconoce que existen cárteles de la droga estadounidenses para vender toda clase de sustancias ilegales. De ellos no habla, y tampoco los persigue. Desde los famosos personajes ligados a la mafia siciliana o de los barrios de afroamericanos no hemos escuchado de la detención de algún capo de la droga norteamericana. Ya vamos para el siglo.

Peor aún, entre su base de electores, están las organizaciones armamentistas y las compañías que venden armas, de ahí surgen los vendedores de armas exclusivas del ejército para surtir a los cárteles de la droga. A ellos, no solo no los persigue, sino que les apoya.

Finalmente, la tarde de ayer el Secretario de Comercio norteamericano Howard Lutnick, adelantó que el presidente Trump podría anunciar un acuerdo comercial con México y Canadá (quizá hoy miércoles).

Todos al zócalo

En respuesta al anuncio de los aranceles, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, había emitido un extenso comunicado destacando los pros y contras y el cómo México tomará cartas en el asunto. Eso sí, lo hará con millones de mexicanos como testigos en el corazón de la Ciudad de México.

Creo que la estrategia de esperar hasta el domingo para anunciar lo que tenga que anunciar, ha sido acertada. A la presidenta le han reconocido su cabeza fría e inteligencia para manejar todo lo que involucra a Trump y la relación con Estados Unidos. No reaccionar de inmediato y seguir apostando al diálogo en la mesa podría resultar mucho mejor que “litigar en medios de comunicación” un asunto que puede tener salidas positivas en una serie de reuniones de trabajo.

Las acciones para defender la soberanía nacional se adivinan positivas. La frase “coordinación si, subordinación no”, ha llegado para quedarse. Pienso que finalmente en el futuro cercano estaremos hablando de la Doctrina Sheinbaum.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx