Claudia Sheinbaum reúne cualidades que la han convertido en un referente no solo para México, sino para distintos espacios internacionales. En el ámbito nacional, abundan elementos para calificar su gestión como eficiente y sostenida. Desde que asumió la presidencia, hace casi dos años, su desempeño ha sido objeto de seguimiento constante, y lo que se observa es una mandataria que trabaja con disciplina, constancia y una visión política siempre orientada hacia delante. Su estilo, tanto en el discurso como en los hechos, se mantiene alineado a los principios que ha colocado en el centro de su administración. Por ello, es una figura que genera orgullo cotidiano entre amplios sectores de la población.

En México y fuera de él, la presidenta atraviesa un momento de consolidación que podría describirse como una etapa de apogeo. Sheinbaum continúa rompiendo paradigmas y alcanzando cifras récord que refuerzan su posicionamiento. Una de las encuestadoras con mayor precisión metodológica, Métrics, ha mostrado evaluaciones que permiten observar con claridad el alcance de su gestión. Más allá de los números, lo que se aprecia es una serie de metas que la presidenta ha logrado superar para sostener un proyecto de transformación con continuidad y orden.

Entre las razones que explican este ascenso se encuentran las estrategias de seguridad que ha priorizado desde el inicio de su administración. La reciente justa mundialista fue un ejemplo de ello: México cumplió con rigor los protocolos internacionales y garantizó condiciones de seguridad para miles de visitantes extranjeros. La logística, articulada entre distintos órdenes de gobierno, permitió que el país estuviera a la altura de un evento de escala global. Ese desempeño, reconocido por diversas delegaciones, reforzó la imagen de México como un país capaz de operar mecanismos complejos con eficacia y responsabilidad.

El trato que los mexicanos brindaron a los asistentes, sumado a la estabilidad en las sedes, proyectó una imagen positiva que se tradujo en comentarios favorables en distintos espacios internacionales. Fue, en muchos sentidos, una ratificación del proceso de pacificación que la presidenta ha colocado como prioridad. México se mantuvo en el foco global no solo por su capacidad organizativa, sino por la visión que ha logrado traducirse en políticas públicas de alcance nacional.

Este fenómeno político-social, que comenzó hace siete años con el triunfo de la izquierda, muestra ahora señales claras de que la transformación avanza hacia dentro y hacia fuera. En el escenario internacional, lo que realmente cuenta es el desempeño medido por calificadoras y organismos especializados. México ha logrado posicionarse entre los diez países con mayor crecimiento económico, resultado de un plan estructurado que Sheinbaum sintetizó en doce pasos. Ese avance se reflejó también en la visita de una comitiva japonesa que sostuvo un encuentro con funcionarios del gabinete. Fue una reunión con la Federación de Japón, gestionada desde su embajada, que confirmó el interés por fortalecer la relación bilateral.

La labor diplomática, tan prioritaria como otros rubros, generó un impacto que no debe minimizarse. La visión de largo plazo apunta a que las inversiones en territorio mexicano continúen en ascenso. Con el posicionamiento como eje central, se acordó dar seguimiento a más de 39 proyectos destinados a sectores estratégicos, entre ellos el energético. Este tipo de acercamientos confirma que México está ampliando su presencia en la agenda global y que la 4T se analiza como un modelo con capacidad de adaptación y proyección.

Todo esto, sumado a los comentarios positivos que México recibe en distintos foros, es el principal motivo para continuar por la ruta trazada. La presidenta ha logrado fusionar elementos que fortalecen las metas nacionales y que colocan al país en una posición de visibilidad internacional. Es, en esencia, la confirmación de que la transformación mexicana ha comenzado a cruzar fronteras.

Notas finales

En el ámbito estatal, la coordinación efectiva también muestra resultados. El gobernador Alejandro Armenta ha asestado un golpe contundente a actividades fuera de la ley, generando comentarios positivos entre la población poblana, que constató que la estrategia va en serio. Gracias a una organización operativa sólida, se logró la captura de uno de los principales generadores de violencia.

La detención de Rafael N., identificado como líder de una célula delictiva que operaba en la zona de Atlixcáyotl, confirma la presencia territorial de las corporaciones y la capacidad de ejecutar una estrategia articulada para fortalecer la paz y la estabilidad en Puebla. Es un avance que refleja disciplina, coordinación y responsabilidad institucional.