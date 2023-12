Los caprichos de Andrés Manuel López Obrador le siguen saliendo caros a los mexicanos y pareciere que una especie de karma o malos augurios se hacen presentes cuando el mandatario tabasqueño intenta lucirse y anunciar con bombo y platillo sus proyectos , y obras. Basta recordar lo ocurrido en las fallidas inauguraciones de el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA y ahora el relanzamiento de la línea aérea de Mexicana de Aviación, que por cierto también ha quedado bajo la dirección del propio gobierno del presidente tabasqueño a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que estará al mando de las operaciones.

Fue tal la relevancia que se le dio el pasado martes al reestreno de Mexicana, que el despegue del vuelo MXA1788 fue transmitido en vivo en la conferencia mañanera para que fuese el mismo Andrés Manuel López Obrador, quien diera el banderazo de salida.

Pero no salió como se esperaba.

La ruta anunciada salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino al Aeropuerto de Tulum, pero minutos antes de descender, el vuelo MXA1788 fue redirigido con rumbo al Aeropuerto Internacional de Mérida.

Después de volar en círculos sobre Quintana Roo durante varios minutos, la aeronave logró aterrizar a las 08:02 horas en el nuevo destino.

A través de X, la aerolínea explicó que la ruta AIFA – Tulum se desvió a su aeropuerto alterno Mérida por condiciones meteorológicas.

No obstante, otra versión señalaba que “de acuerdo con las autoridades del Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, en Mérida, el avión con matrícula MXA1788 procedió a recargar combustible y después continuó su viaje a su destino principal en Tulum”.

Pero fue claro que no aterrizó por problemas específicos de la aeronave o de la flamante nueva aerolínea, ya que otros aviones de distintas compañías de aerotransporte sí aterrizaron en ese aeropuerto en horarios muy cercanos al que estaba programado para aterrizar el aparato aéreo de Mexicana de Aviación.

De ahí que sea de fundamental interés se informe y documente qué fue lo que verdaderamente provocó que la aeronave fuese desviada a otra ciudad porque se trató de un vuelo no de prueba, sino con pasajeros a bordo que quizá en algún momento estuvieron en peligro y las causas de lo sucedido se deben conocer.

Se cae página web de Mexicana de Aviación en pleno día de reinauguración (Mario Jasso / Mario Jasso)

Fuera de eso, habría que tomar en consideración lo expuesto en la red X, por un piloto aviador y analista de costos aeronáuticos, quien se identifica como JaimeCCS. Esta persona, que goza de respeto por sus puntuales análisis en torno a asuntos relacionados con el tema aeronáutico, confirmó que fue un banco de niebla el que provocó el desvío de la aeronave a Mérida, y luego defendió la capacidad y experiencia de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes a su juicio actuaron de forma adecuada al desviar la ruta y parar en un aeropuerto alterno.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de su publicación fueron otros aspectos que como dije antes, deben ser observados y en su caso, aclarados por las autoridades.

Aquí algunas de las dudas y cuestionamientos que expone y solicita se aclaren lo más pronto posible:

“1. ¿Cómo fue posible obtener el permiso de inicio de operaciones en tiempo récord sin contar con aeronaves?

2. Sin tener AOC pueden tener inicio de operaciones, pero no pueden cobrar al no tener dicho certificado. De acuerdo a los tiempos que marca la normatividad no cuadra el calendario.

3. Dentro de la NOM-008-SCT3-2002 marca como requisito el estudio de factibilidad financiera y la autorización de precios para que sea rentable y mantenga una competencia limpia dentro del mercado. No se cumple y lo explico a continuación:

3a. Los costos de operación del Boeing 737-800 son los siguientes:

Los boletos en la ruta AIFA-Tulum se venden en menos de $400 pesos, el avión cuenta con una capacidad máxima de 185 asientos, multiplicando los $388 pesos x 185 = $71,780 pesos de venta con avión lleno. El costo por litro de turbosina es de $15.63 pesos por litro.

De acuerdo a la calculadora de planeación de vuelo del B737-800 requiere una carga de combustible de 18,432 lb totales, de ahí quemará en el trayecto de Santa Lucía a Tulum 10,516 lb incluyendo los rodajes, el resto del combustible es para 45 minutos de espera y llegar al alterno. Para efectos de costos eliminemos el alterno y tomemos en cuenta únicamente las 10,516 lb que consumirá durante ese tramo. En litros son casi 6,000 litros de turbosina quemada.

Tomando en cuenta que precio por litro es de $15.63 pesos nos da un total de $93,811.55 pesos, aquí les pongo el ticket de una carga reciente que hicimos de turbosina con ASA.

Si se fijan el total de la venta con avión lleno sería de $71,780 vs los $93,811 pesos de turbosina, no cubre ni el combustible que se consumió durante el vuelo, además, la ocupación del este vuelo en particular fue de 127 pasajeros, es decir, una venta de $49,276 pesos.

Esto es una clara competencia desleal mismo que la @CANAEROMX debe tomar nota para presentar la denuncia correspondiente.

Otra discrepancia importante que encontré es el código ICAO y IATA del aeropuerto de Tulum, la carta publicada marca un código MMTL/TUY sin embargo en las diferentes plataformas que se consultamos para información meteorológica (METAR, TAF) ese código lo tiene identificado para…

…Tulancingo, Hidalgo, lo cual genera mucha confusión. El código IATA del plan de vuelo aparece como MTL o TQO, por lo tanto, algo no hicieron correctamente al registrar el aeropuerto en los diferentes portales internacionales. Ojo. Platiquemos un poco de la pintura del avión.

El cambiar el diseño de pintado del avión no es cosa sencilla, requiere de un taller certificado y especializado que mantenga los estándares de acuerdo al manual del fabricante para llevar a cabo dicha tarea.

Pintar un avión por completo lleva tiempo, por lo menos de 6 a 8 semanas, creo este mismo avión fue a Israel a realizar el puente aéreo para rescatar connacionales hace 2 meses. ¿En qué momento se pintó?

Después de salir de un trabajo de pintura se realizan diversas inspecciones a completar como un nuevo peso y balance, inspección del RVSM (Equipo necesario para volar arriba de 29 mil pies sobre el nivel del mar y mantener la separación entre aeronaves de mil pies).

Cuando se pinta un avión se retiran tapas de registro del fuselaje y se verifica que no tengan contaminación los puertos estáticos, entre ellos el de las computadoras de vuelo (ADC, Air Data Computer) y RVSM.

En la primera imagen están los puertos estáticos y en la segunda los registros debajo de las alas, ahí se encuentra uno de los tanques de combustible. Esos registros se sellan durante el proceso de inspección.

Los señalados con líneas rojas son los registros mencionados, si no quedan bien sellados se presentan fugas. La SEDENA le da en arrendamiento húmedo a Mexicana 3 de sus Boeing 737 y una o dos de TAR con sus Embraer 145 y puedan iniciar operaciones.

Pintar un avión de este tipo ronda entre los 150 y 200 mil dlls, es decir, se gastaron más de medio de millón de dlls para cumplir el capricho de López, otro tanto se gastará al momento de regresar los aviones a sus dueños.

Esta aerolínea que muchos fanáticos de la 4T le llaman rescate, dista mucho de serlo, ya que únicamente se adquirió una marca, dónde el padre de la secretaria de Gobernación intervino directamente en la negociación (nepotismo), además el secretario de la SEDENA ha declarado que…

… No será rentable hasta finales del siguiente sexenio, en mi opinión, lo dudo. Recuerden que ‘lo que mal inicia, mal termina’.”

Mi opinión acerca del vuelo inaugural de "Mexicana de Aviación".



-Abro hilo-

🧵🧵🧵🧵🧵🧵 pic.twitter.com/i1jSqnVtDx — JaimeCCS (@JaimeCCS) December 27, 2023

El asunto es que, una vez más, un proyecto del gobierno de López Obrador ha quedado bajo la sombra de dudas, opacidad y serios cuestionamientos, siendo lo más preocupante lo que ya mencionaba yo al principio, que se ponga en riesgo la seguridad de la gente solo por cumplir fechas fatales impuestas a capricho de Palacio Nacional.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opiniónsalcosga23@gmail.com