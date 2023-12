El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bateó una tierna propuesta de Lord Molécula, quien llegó a la conferencia mañanera del 27 de diciembre con todo y regalos por Navidad y Año Nuevo.

Lord Molécula, quien recibió un reconocimiento en la Cámara de Senadores en octubre de 2023 por informar “de manera oportuna, veraz y objetiva”, se presentó en la mañanera con una propuesta.

“Pues diciembre es el mes del año en que se hace posible lo imposible”, dijo Lord Molécula para introducir su idea.

AMLO le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum el 7 de septiembre de 2023, a fin de que la precandidata a la Presidencia de la República continúe como suerte de relevo en la denominada Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez protagonizarán una jornada histórica en las elecciones 2024, pues México podría contar con una mujer en la Presidencia de la República tras los comicios electorales del próximo 2 de junio.

AMLO aprovechó la invitación de Lord Molécula para reiterar que tras finalizar su sexenio, el próximo 1 de octubre de 2024, se retirará de la política para “no participar en nada, ni en México ni en el extranjero”, declaró.

En ese sentido, bateó la propuesta de jugar dominó con Lord Molécula en Palenque, Chiapas:

“Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie. Siempre voy a recordar a todos con amor y mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas”

El presidente explicó que durante su retiro se dedicará a realizar una investigación documental, para lo cual dedicará 8 horas al día de escritura que intercalará con sus actividades cotidianas.

AMLO habló extensamente de su retiro de la política durante la conferencia mañanera del 27 de diciembre. Dijo que solo visitará la Ciudad de México (CDMX) por cuestiones personales pero residirá en Palenque, Chiapas.

“Solo la visita a la familia acá, cuando no esté Beatriz allá y este acá por su trabajo voy a venir a verla. Y esa va a ser la vida”, dijo en relación a la rutina que seguirá durante su retiro, la cual detalló previamente en la mañanera:

“Mi rutina va a ser levantarme temprano, como siempre, y caminar una hora, 5 kilómetros. Espero que para entonces siga yo con ese ritmo, y luego al baño, desayuno, unas dos vueltecitas más pero ya muy cortas y a sentarme dos horas, dos horas y media. Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy tres vueltas, también no muy largas. Me tomo un café, me tomo un pozole, dependiendo. Me vuelvo a sentar hasta la una, una y media, que es la hora de la comida. Caminar y luego de nuevo a sentarme. A trabajar 8 horas pero escribiendo y acostarme temprano para levantarme temprano y así..."

