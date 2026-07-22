El narcotráfico es un veneno que se extiende a nivel mundial afectando a la niñez, adolescencia y juventud, y todo indica, que no es fácil de desterrar de los países, provoca muertes y enfermedades por el consumo de sustancias ilícitas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advierte que no tiene cabida en la vecina nación.

Los diversos delitos que se generan del narcotráfico como la trata de personas, secuestros, desaparecidos, venta de droga, tráfico de migrantes, entre otros, dejan a la niñez, adolescencia y juventud en la indefensión. México enfrenta un grave problema, así como otras naciones porque el crimen organizado opera de forma transnacional.

Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua ofreció disculpas por los delitos cometidos. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva dijo que Ismael Zambada, “perpetró crímenes indescriptibles y causó una carnicería incalculable en este país (Estados Unidos) y en muchos otros durante cincuenta años. Jamás tuvo un empleo legítimo en su vida. Nunca hizo nada valioso por ninguna comunidad. Lo único que hizo fue propagar un veneno maligno y corromper”.

Resultado: Miles y miles de familias destrozadas por el consumo de drogas por alguno de sus integrantes, provocando la inestabilidad de los hogares; personas desaparecidas en el territorio mexicano; madres y padres buscando a sus hijos y sus familiares porque no han regresado a sus hogares; asesinatos a plena luz del día; lavado de dinero; y la tan dolorosa trata de personas.

¡La memoria es imborrable!

“En 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga (excluidos el alcohol y el tabaco); es decir 6% de la población entre 15 y 65 años de edad, frente a 5.2% de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de los opioides (61 millones), las anfetaminas (30.7 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones).”

“Los nuevos grupos de personas en situación de vulnerabilidad que huyen de la inestabilidad y el conflicto podrían hacer que estas cifras incremente”, dicta el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC: “La inestabilidad mundial agrava el impacto social, económico y de seguridad del fenómeno mundial de las drogas”. (Viena, 26 de junio de 2025).

El trabajo del gobierno de Estados Unidos seguirá para combatir a los cárteles de la droga, no darán tregua, advierten. ¿Tregua? ¿Para continuar con el envenenamiento? ¿Para incrementar el número de consumidores de drogas desde los 8 o 10 años de edad? ¿Para que más personas se suiciden por el consumo de alguna sustancia ilícita?