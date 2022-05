La bibliografía sobre la responsabilidad profesional en psiquiatría es escasa; por este motivo la revisión de conceptos y el análisis de casos de profesionales demandados debiera estar al alcance en cualquier país, de esta manera se contribuiría a mejorar la práctica médica y al mismo tiempo preparar a los psiquiatras para afrontar eventuales demandas por responsabilidad profesional.

Los llamados peritos en Psicología Jurídica y/o Forense y los peritos en Psiquiatría Forense cada día son más requeridos en las salas de los tribunales, civiles y penales, la mayoría de los delitos ejercidos con violencia hacia la víctima obtienen de los expertos una ayuda primordial para lograr su esclarecimiento, de ahí la importancia de que el experto sea un profesional seguidor excelso de la deontología médica.

“Cuando un psiquiatra no proporciona el apoyo y la atención que se esperan de él, y esto produce algún daño al paciente, puede responsabilizársele por negligencia médica; mala praxis”. Negligencia psiquiátrica; Cornell Law School

Todo lo anterior viene a colación con el tema que hemos estado tratando en las anteriores columnas, el juicio por difamación (Amber Heard habría calumniado a su ex esposo; golpeador de mujeres). Tema que sacó a la luz el periódico “The Sun “, en Inglaterra, periódico al cual demanda Johnny Depp y ante el cual pierde, influyó por mucho, por todas las testimoniales que da Amber y sus allegados…

El juicio en Inglaterra estuvo lleno de irregularidades, entre ellas el sesgo mediático terrible, donde tuvo mucho que ver el movimiento feminista al que pertenece Amber Heard, al enterarse Johnny Depp de las innumerable inconsistencias con ayuda de Adam Waldman, abogado que por cierto desde hace 6 años trabaja pro bono (gratis) para él, decide iniciar una demanda por DIFAMACIÓN, cuando para coronar la hazaña, Amber escribe el artículo en “The Washington Post” —por esta razón el juicio se lleva a cabo en Virginia— en ella se alude VIOLENCIA DOMÉSTICA SOBRE UN HOMBRE. ¡Se atrevió y el mundo no lo podía creer. Lo mejor de todo solicitó y luchó para que fuera televisado en vivo y directo! Con esto evitaría el sesgo que se dio en Inglaterra…

La violencia doméstica y en general todo tipo de violencia se genera primeramente en la mente, la gran responsabilidad como ya lo dijimos de la familia a edades muy tempranas y después la responsabilidad individual de buscar tratamientos adecuados será entonces una columna fundamental para lograr un avance promisorio.

Pero viene el tema delicado, mala praxis médica, psicológica o psiquiátrica.

Pocos días nos fueron suficientes para ver ambas caras de la moneda en el juicio del siglo, Johnny-Amber, ambos diagnosticados, en constantes terapias y medicados… Pero vayamos a cuatro de los psiquiatras que quedarán en la historia y en la memoria colectiva; ellos a los que hemos visto y escuchado con atención.

Dra. Shannon Curry.

Dra. Dawn Hughes.

Dr. Richard Shaw.

Dr. David Spiegel.

Nos percatamos que de muy poco sirvieron los miles de dólares invertidos en terapias varias, si el individuo decide errar caminos, no seguir al profesional e incluso utilizarlo como proveedor de sustancias y con ello seguir el tren de vida ya con certificado médico en mano… Muy grave lo que hemos escuchado en los últimos días…

Comenzaremos con la testigo que presenta Amber Heard, la Dra. Dawn Hughes, como experta profesional forense, escudándose en una serie y lista interminable de títulos rimbombantes, que según ella le dieron la capacidad de diagnosticar a su cliente en menos de 30 horas, la mayoría revisando al menos las anotaciones de tres terapeutas anteriores, las cuales desechó sin más ni más, dio terapia vía zoom, realizó unos cuantos test y listo; termina sentenciando que Amber está en perfecto estado de salud mental. ¡Uf! Todo lo que pasó se lo achacaron en reiteradas ocasiones al alcohol y las drogas que usaba Johnny, omitiendo mencionar que Amber también es alcohólica y drogadicta —En caso de que Amber quisiera alegar inimputabilidad, esto no le ayuda—.

Cualquier internauta que haya seguido el juicio, aun sin contar con estudios de psicología de por medio, puede darse cuenta que en la cabeza de la ex esposa de Johnny, algo no anda bien. Con esto la credibilidad de la experta Dawn Hughes se pone en entredicho.

La mala praxis se refiere a la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia. Por su parte, la negligencia médica es un acto mal realizado por parte de un proveedor de asistencia sanitaria que acaba causando alguna lesión al paciente. (1)

La subida al estrado en el tribunal por parte del testigo de Amber, dr. David Spiegel, da un giro inesperado y con ello armas al equipo jurídico de Johnny Depp, pues en plena sala e interrogatorio, se atrevió a diagnosticar al demandante Johnny, utilizando a Jack Sparrow, un personaje de ficción, para hacer una equiparación descabellada, aun cuando Johnny jamás ha sido su paciente y cuando estaba declarando bajo juramento a favor de su cliente, Amber Heard.

Desde mi punto de vista, esto da lugar a regresar llevar al estrado al dr. Richard Shaw, la cara opuesta de Spiegel, que nos ilustra a detalle sobre todas las irregularidades mostradas un día anterior y la falta de ética profesional del anterior testigo.

Al día siguiente tocó el turno de regresar al estrado a la dra. Shannon Curry, la que al inicio del juicio había dicho que Amber padecía TPL:

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas.

Y no TEPT, Trastorno por estrés postraumático como lo querían hacer ver:

Trastorno TEPT, caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Entre los síntomas se encuentran tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos, y sufrir de ansiedad o depresión. El tratamiento incluye diferentes tipos de psicoterapia y medicamentos para controlar los síntomas.

Con esta descripción encontrada y las amplias declaraciones que la Dra. Shannon Curry, compartió el día de hoy, hay material suficiente para que al menos se solicite una investigación en los casos donde Dawn Hughes y David Spiegel han metido las manos. Las redes sociales inmediatamente hicieron su trabajo y compartieron como la mencionada Dra. Habría participado ya en el juicio de una asesina confesa, y el Dr. Spiegel tenía sobre sí, la sospecha de llevar a un paciente al suicidio.

Con frecuencia, los pacientes psiquiátricos deben lidiar con estados mentales inestables y frágiles; y si hablamos de pacientes de las dimensiones de Johnny Depp y su ex esposa, arrastrados en una vorágine interminable de excesos y presiones desde diferentes ángulos, se debe tener mayor cautela, al final para poder moverse en ese mundo irreal que es Hollywood, debes tener controlados a los cuatro jinetes del apocalipsis emocional: Narcisismo, Maquiavelismo, Psicopatía y sadismo… Lo cual vemos que no era del todo posible.

“Al tratar los estados emocionales y mentales de las personas, los psiquiatras deben tener sumo cuidado cuando diagnostican los síntomas y prescriben un tratamiento. En algunos casos, la vida de un paciente puede estar en juego. Un diagnóstico erróneo relacionado con una condición médica o con medicamentos podría tener consecuencias graves”. Negligencia psiquiátrica; Cornell Law School

¿Malos diagnósticos pueden llevar a la hecatombe; un diagnóstico se puede modificar al gusto del que porta la chequera?

Al parecer en ese mundo es cosa de todos los días, el consumo de sustancias, los llamados “chochos”, que consumen cual si fueran caramelos, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para mejorar la memoria, pastillas para no soñar… diría el maestro Joaquín Sabina.

En este contexto legal, la relación médico-paciente es vista como un “contrato” entre particulares. El proceso cursa cuando el demandante pretende una indemnización económica que presenta ante un juzgado civil (3).

Algunos actos que pueden constituir negligencia psiquiátrica incluyen los siguientes:

No supervisar con la atención necesaria a un paciente.

No diagnosticar una condición médica que empeora.

No tener un consentimiento informado para aplicar una determinada técnica, procedimiento o medicamento terapéuticos.

No evitar daño físico o emocional a un paciente.

Usar los medicamentos de manera negligente.

Violación de la privacidad.

Durante una demanda por negligencia médica, puede intentar obtenerse indemnización de daños por gastos médicos pasados y futuros, dolor y sufrimientos emocionales o pérdida de ingresos. Si cree que usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de negligencia médica, comuníquese inmediatamente con un abogado.(1)

En general y de acuerdo a lo encontrado, vemos que el profesional de la salud conoce muy poco la normatividad que regula su actividad y las implicaciones legales del ejercicio profesional, en contraste con las condiciones actuales del ejercicio médico, que lo exponen cada vez con mayor frecuencia al riesgo de enfrentar demandas por responsabilidad, aun dentro de una buena práctica médica. El psiquiatra, por la naturaleza compleja de la enfermedad mental y las características particulares de la relación médico -paciente, enfrenta en especial el riesgo de procesos éticos.

A este juicio aún le quedan varias horas, 7.8 para Johnny Depp y 1.7 para Amber Heard, antes de las deliberaciones el día 27 y el veredicto el día 30 de mayo.

Nos quedamos con una duda… ¿Amber será condenada al ostracismo y olvidada, ese será su castigo?… ¿Qué pasará? Esto cada día es más interesante.

