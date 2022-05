La abogada de Johnny Depp reveló durante su interrogatorio a Amber Heard, la razón por la cual el actor no ha mirado a su exesposa durante el juicio, incluso mostraron un desgarrador audio.

Amber Heard fue cuestionada por Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, sobre varios detalles íntimos de su relación.

En varias ocasiones la actriz se vio acorralada, pues la defensa de su exesposo expuso varios detalles escabrosos.

Uno de ellos fue que Amber Heard aseguró que donaría el dinero que Johnny Depp le daría por su divorcio, el cual fue de 7 millones de dólares, pero esto no ocurrió.

Por si fuera poco, Camille Vasquez reveló la razón por la cual Johnny Depp no ha mirado a Amber Heard durante el juicio.

Johnny Depp, día 19 de juicio (KEVIN LAMARQUE / AP)

Johnny Depp no mira a Amber Heard por una promesa

Durante el tiempo que ha durado el juicio, Johnny Depp se ha mostrado tranquilo y desde que su exesposa subió al estrado, él ha tenido la cabeza hacia abajo.

Camille Vasquez reveló durante la audiencia del martes 17 de mayo, la razón por la que el actor no quiere mirar a Amber Heard.

Comenzó por cuestionar a la actriz de ‘Aquaman’ si había notado que su exesposo no la había mirado a los ojos ni una sola vez desde que comenzó el proceso legal.

“El señor Depp no la ha volteado a ver en ningún momento del juicio ¿es correcto? Camille Vasquez

Amber Heard dijo que no y luego le preguntaron: “Sabes exactamente por qué el señor Depp no te mira ¿no?”.

Amber Heard y Johnny Depp, día 17 de juicio (YouTube)

“Él le prometió que nunca la volvería a ver a los ojos nuevamente ¿es correcto?” Camille Vasquez

La exesposa de Johnny Depp dijo que no lo recordaba y la abogada mencionó que la penúltima vez que se vieron fue en San Francisco en julio de 2016.

En esa ocasión, la pareja tuvo una discusión donde Amber le pedía un abrazo a Depp, pues se quería despedir, pero el actor se negó rotundamente.

Camille Vasquez señaló que Amber Heard accedió ver a Johnny Depp a pesar de que ella había pedido una orden de restricción.

Posteriormente mostraron un audio donde el actor dice: “Nunca vamos a volver otra vez, no me quites los lentes. ¿Quieres verme a los ojos? No los volverás a ver”

En otra ocasión, Amber Heard dio su versión de por qué Johnny Depp no la miraba a los ojos: “Porque es culpable. Él sabe que está mintiendo. De lo contrario, ¿por qué no puede mirarme?