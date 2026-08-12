La geografía marca el punto de partida de nuestras vidas, pero no debería limitar el tamaño de nuestros sueños. En el Día Internacional de la Juventud, el lema “Contextos distintos, aspiraciones comunes” nos invita a mirar el mundo a través de los ojos de una generación que, aunque camina por suelos muy diferentes, respira el mismo deseo de salir adelante.

La realidad es profundamente desigual. Una joven o un joven en una gran metrópoli hiperconectada no vive las mismas dificultades que alguien de su misma edad que trabaja la tierra en el campo profundo, donde las cosechas dependen del clima y el aislamiento geográfico frena cualquier oportunidad. La pobreza, la falta de tecnología digital y el impacto directo del cambio climático no son noticias de televisión para millones de ellas y ellos, son el día a día con el que tienen que lidiar.

Cuando quitamos las fronteras y las distancias de la mesa, lo que queda es la esencia humana. Si hablas con cada joven en una comunidad rural aislada o en una ciudad moderna, notarás que sus corazones laten por lo mismo. Quieren lo básico, que a la vez es lo más sagrado, una educación que valga la pena, un trabajo digno que pague las cuentas, que las personas adultas escuchen sus opiniones cuando se toman decisiones importantes y la certeza de que habrá un planeta sano para el futuro.

No importa el lugar de nacimiento. El deseo de dignidad es universal. Esta fecha no es solo para celebrar la energía de la juventud, sino para recordar que garantizar esas oportunidades básicas es una deuda colectiva. Juntas y juntos impulsemos un mundo donde el lugar de origen jamás defina el límite de las oportunidades.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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